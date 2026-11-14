Италия отказала Германии в участии в проекте создания нового истребителя

FT: Италия отклонила предложение Британии подключить ФРГ к проекту истребителя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Италия отклонила предложение Великобритании о полноценном участии Германии в проекте создания истребителей нового поколения FCAS. На встрече с британскими и японскими коллегами глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто настоял на предоставлении Берлину лишь статуса наблюдателя, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Правительство Японии также с осторожностью отнеслось к появлению нового партнера из-за возможных задержек в реализации программы. При этом власти ФРГ сочли предложение Рима неприемлемым и намерены добиваться полноправного участия в проекте, сообщил изданию анонимный немецкий чиновник.

Идея привлечь Берлин к разработке боевого самолета обсуждалась в октябре на переговорах британского премьер-министра Энди Бернэма и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Поиск новых вариантов начался после того, как летом из-за многолетних разногласий провалился совместный франко-германский проект по созданию европейского истребителя.

Договоренность о разработке боевого самолета шестого поколения была достигнута Лондоном, Римом и Токио в декабре 2022 года в качестве альтернативы американским машинам. Ведущую роль в программе играют компании BAE Systems, Leonardo и Mitsubishi Heavy Industries.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя.

Также в итальянском концерне Leonardo Лоренцо Мариани выразил готовность привлечь Германию к глобальной программе разработки боевого самолета нового поколения.

Кроме того, Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями.