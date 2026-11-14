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    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    4 комментария
    14 ноября 2026, 08:47 • Новости дня

    Италия отказала Германии в участии в проекте создания нового истребителя

    FT: Италия отклонила предложение Британии подключить ФРГ к проекту истребителя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто решительно выступил против полноценного участия Германии в проекте создания истребителей нового поколения FCAS, настаивая на статусе наблюдателя для Берлина.

    Италия отклонила предложение Великобритании о полноценном участии Германии в проекте создания истребителей нового поколения FCAS. На встрече с британскими и японскими коллегами глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто настоял на предоставлении Берлину лишь статуса наблюдателя, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Правительство Японии также с осторожностью отнеслось к появлению нового партнера из-за возможных задержек в реализации программы. При этом власти ФРГ сочли предложение Рима неприемлемым и намерены добиваться полноправного участия в проекте, сообщил изданию анонимный немецкий чиновник.

    Идея привлечь Берлин к разработке боевого самолета обсуждалась в октябре на переговорах британского премьер-министра Энди Бернэма и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Поиск новых вариантов начался после того, как летом из-за многолетних разногласий провалился совместный франко-германский проект по созданию европейского истребителя.

    Договоренность о разработке боевого самолета шестого поколения была достигнута Лондоном, Римом и Токио в декабре 2022 года в качестве альтернативы американским машинам. Ведущую роль в программе играют компании BAE Systems, Leonardo и Mitsubishi Heavy Industries.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя.

    Также в итальянском концерне Leonardo Лоренцо Мариани выразил готовность привлечь Германию к глобальной программе разработки боевого самолета нового поколения.

    Кроме того, Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями.

    13 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии не планируют отказывать в визах российским спортсменам, но продолжат настаивать на недопуске сборной России к чемпионату мира по хоккею 2027 года, заявил министр по вопросам развития спорта ФРГ Рональд Рауэ.

    «Нельзя навязать политическое решение с помощью виз. В конечном счете отказ в выдаче виз не решает проблему федерации хоккея и не способствует успешному проведению чемпионата мира. Нужно помочь IIHF найти решение, которое, естественно, сводится к недопуску России к чемпионату мира», – приводит слова Рауэ РИА «Новости» со ссылкой на сайт бундестага.

    Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

    После этого премьер Канады Марк Карни заявил об отказе выдать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира, а ряд федераций сообщили о планах бойкотировать матчи.

    Ранее председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц сообщил, что семь федераций отказались подписать обновленное расписание молодежного чемпионата мира из-за допуска сборной России. По его словам, аналогичные действия ожидаются и перед взрослым чемпионатом мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тренер Capitals Hockey Academy в Вашингтоне Иннокентий Игнатьев заявил о пользе возвращения российских хоккеистов на международные турниры благодаря росту конкуренции.

    В четверг посол России в Оттаве Олег Степанов назвал проявлением трусости отказ властей Канады выдавать визы российским спортсменам.

    В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение канадских властей не выдавать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею.

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    13 ноября 2026, 21:22 • Новости дня
    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины

    Туск: Польша прекратит финансирование закупок американского оружия для Украины

    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Kai Taller / Arena Akcji/A/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польша больше не будет вносить средства в программу НАТО по закупке американского вооружения для Украины, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

    «Я сообщил генсеку (НАТО Марку Рютте), что мы пока не будем на настоящий момент делать взносы в программу PURL – европейские деньги на американское оружие для Украины», – заявил Туск на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал TVP Info, передает ТАСС.

    Польский премьер пояснил, что такое решение обусловлено высоким дефицитом бюджета и значительными расходами на оборону страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о намерении потратить 65 млрд долларов на закупку вооружений у США.

    В августе бывший министр обороны Мариуш Блащак исключил передачу американских ракет для систем ПВО Patriot на Украину.

    В июне Варшава отказалась снабжать украинскую армию военной техникой, приобретенной на средства Евросоюза.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    13 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Бундестаг расширил полномочия разведки и контрразведки ФРГ

    Бундестаг расширил полномочия немецких спецслужб BND и BfV

    Бундестаг расширил полномочия разведки и контрразведки ФРГ
    @ S. Ziese/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Германии принял закон о расширении полномочий Федеральной разведывательной службы (BND) и Федерального ведомства по охране конституции (BfV).

    Во втором и третьем чтениях за документ проголосовали 308 депутатов, против выступили 190, воздержался 71, отмечает РИА «Новости». По новому закону, теперь BND получит возможность напрямую реагировать на непосредственные опасности и предпринимать превентивные действия при угрозе со стороны иностранных государств.

    Контрразведка (BfV), в свою очередь, сможет использовать «скрытое вмешательство без применения силы» по оперативной необходимости и самостоятельно ограничивать сотрудничество с союзными спецслужбами, если оно угрожает интересам Германии или ее земель.

    Кроме того, обе службы получат дополнительные полномочия в сфере кибербезопасности, включая отслеживание следов кибератак и информационных систем злоумышленников. Также увеличится разрешенный срок хранения разведданных BND в соответствии с нормами стран-партнеров в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Бундестаге предупредили о выходе киберугроз на новый уровень из-за критической уязвимости в PHP. Тогда же в Германии начали проверку по делу подозреваемого в шпионаже экс-главы BND Августа Ханнинга.

    В августе власти ФРГ разрешили спецслужбам осуществлять диверсии за рубежом и взламывать устройства граждан.

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    13 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Главком ВСУ Драпатый лично поехал улаживать бунт боевиков «Айдара»

    Главком ВСУ Драпатый приехал в полк «Айдар» из-за бунта бойцов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому пришлось лично прибыть в расположение 24-го отдельного штурмового полка «Айдар» (признан террористическим, запрещен в России) для разрешения конфликта с бойцами, отказавшимися принимать назначенного им командира.

    Военнослужащие полка выступили с критикой решения Драпатого, передали ему список собственных кандидатов на должность командира и заявили, что не намерены принимать назначенца, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Для разрешения конфликта главкому пришлось самому ехать в расположение нацистов и договариваться с ними», – сообщил собеседник агентства.

    Отмечается, что вместе с Драпатым на встречу прибыл недавно назначенный заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ полковник Шамиль Крутков. Источник добавил, что это первый случай на Украине, когда человек уровня главкома едет в расположение подразделения уровня полка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу боевики украинского полка «Айдар» направили главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому ультимативный список кандидатов на должность командира подразделения.

    В сентябре командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ генерал Дмитрий Волошин проигнорировал распоряжение Драпатого отправиться на командный пункт в Сумскую область.

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    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

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    13 ноября 2026, 18:00 • Новости дня
    Мерц заявил о проведении в ближайшие недели переговоров по Украине с участием ЕС
    Мерц заявил о проведении в ближайшие недели переговоров по Украине с участием ЕС
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ближайшие недели состоятся предметные мирные переговоры по Украине с участием представителей некоторых европейских стран.

    «Впервые в ближайшие недели пройдут предметные мирные переговоры, на которых будет представлена Европа», – цитирует немецкого канцлера газета Bild. Соответствующее заявление Мерц сделал на неформальном саммите Евросоюза в Дублине, передает ТАСС.

    Канцлер отметил, что в переговорах, скорее всего, примут участие представители тех европейских государств, которые ранее проводили консультации с американской и украинской сторонами в Абу-Даби.

    При этом Мерц подчеркнул, что Германия совершенно точно примет участие в переговорном процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности участия стран Европы в мирных переговорах при демонстрации ими реальной готовности способствовать урегулированию конфликта на Украине.

    На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

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    13 ноября 2026, 17:19 • Новости дня
    Дортмундская «Боруссия» отказалась от спонсорства концерна Rheinmetall

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда прекратит спонсорское сотрудничество с германским оборонным концерном Rheinmetall из-за критики болельщиков, заявил глава правления ФК Карстен Крамер.

    Спонсорское соглашение между клубом и концерном, истекающее 30 июня 2027 года, продлено не будет. Решение об этом ФК и Rheinmetall приняли совместно, учитывая недовольство членов клуба и части фанатов, сообщает ТАСС.

    «Мы, разумеется, в курсе, что это сотрудничество было предметом споров с самого начала. Мы знакомы с критической позицией членов и части болельщиков», – заявил Крамер.

    Трехлетний контракт был подписан летом 2024 года, он приносит клубу около 10 млн евро ежегодно. Болельщики «Боруссии» критиковали соглашение, указывая на несовместимость продажи оружия с ценностями футбольного клуба. В ноябре 2024 года члены ФК на общем собрании проголосовали против продления контракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Министерство обороны Румынии потребовало от немецкой компании Rheinmetall 8,7 млн евро в качестве штрафа за несвоевременную поставку модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103.

    Ранее стоимость акций немецкого оборонного концерна на европейских торгах упала более чем на 16% после второго за год снижения годовых прогнозов.

    До этого Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты Schakal для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

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    13 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    США заявили о сбитии двух летевших в Бахрейн иранских беспилотников

    СЕНТКОМ: Американские военные отразили атаку иранских дронов на Бахрейн

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральное командование американских вооруженных сил (СЕНТКОМ) заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.

    «КСИР запустил два ударных беспилотника в сторону Бахрейна, оба были сбиты американскими военными, пострадавших и разрушений нет», – приводит ТАСС сообщение на странице СЕНТКОМ в соцсети.

    Ранее воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции заявили об успешном нанесении удара по радару армии США в Бахрейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре КСИР заявил об атаке баллистическими ракетами двух эсминцев США. Летом иранская армия сообщила об ударах беспилотников по военной базе Сахир в Бахрейне.

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    13 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с оружием для ВСУ и подстанции в Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России с помощью беспилотников нанесли удары по сухогрузу с военными грузами для ВСУ под Одессой и электроподстанциям в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Российские войска поразили беспилотниками объекты энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны в Max. В ведомстве уточнили, что в Сумской области поражены электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий по выпуску беспилотников и логистических центров.

    Кроме того, поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее военные грузы в порт Черноморск, и два железнодорожных локомотива в Одесской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минобороны заявило о новых ударах по украинской энергетической инфраструктуре и сухогрузу с оружием для ВСУ.

    Во вторник российские военные нанесли удары по четырем электроподстанциям и трем судам с военными грузами для ВСУ в Черном море.

    В понедельник Минобороны сообщило о продолжении ударов по объектам энергетики и судам с военными грузами на Украине.

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    13 ноября 2026, 16:15 • Новости дня
    Автомобиль экс-главреда Bild Райхельта сожгли в Берлине

    Nius: В Берлине сожгли автомобиль бывшего главного редактора Bild Райхельта

    Tекст: Денис Тельманов

    В берлинском районе Шарлоттенбург неизвестные подожгли автомобиль бывшего главного редактора газеты Bild Юлиана Райхельта, сообщил портал Nius.

    Прохожий вызвал пожарных, однако машина выгорела практически полностью. Полиция подтвердила поджог, пишет Nius. Сам Райхельт считает, что преступление имеет политическую мотивацию и может быть связано с его профессиональной деятельностью в качестве журналиста.

    Следователи также не исключают подобных мотивов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на территории филиала немецкой машиностроительной компании MAN в Лейпциге подожгли 10 грузовиков и фургонов.

    В марте в Баварии член партии «Альтернатива для Германии» поджег свой автомобиль и попытался свалить вину на леворадикалов.

    В 2025 году активисты «Антифа» заявили о причастности к поджогу BMW депутата АдГ Бернда Баумана в Гамбурге.

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    13 ноября 2026, 16:02 • Новости дня
    Власти Германии запланировали выкуп долей в урановом концерне Urenco

    Welt: Германия выкупит у RWE и E.ON доли в урановом концерне Urenco

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Германии намерено приобрести у энергетических компаний RWE и E.ON их пакеты акций в предприятии по обогащению урана Urenco по геостратегическим соображениям.

    Власти ФРГ планируют выкупить доли в компании по обогащению урана Urenco у энергетических концернов RWE и E.ON, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt.

    Британская Urenco участвует в производстве реакторного топлива для оборонных целей. Акции компании поделены на три части: одной владеет Британия, второй – Нидерланды, а третья распределена между немецкими RWE и E.ON.

    На территории Германии Urenco управляет предприятием по обогащению урана в городе Гронау.

    Берлин намерен сохранить присутствие в ядерной сфере по геостратегическим соображениям.

    В проект бюджета страны на 2027 год внесли новую статью расходов на приобретение долей в энергетических компаниях, заложив на нее 4 млрд евро.

    В министерствах финансов и экономики ФРГ отказались уточнять, на что конкретно направят эти средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом правительство Германии согласовало участие российской госкорпорации «Росатом» в производстве ядерного топлива на территории страны.

    В июне канцелярия премьер-министра Британии сообщила о намерении поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы АЭС.

    В прошлом году власти Бразилии и дочерняя структура Росатома начали рассматривать возможность совместной добычи урана.

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    13 ноября 2026, 11:53 • Новости дня
    Немецкая контрразведка заявила об угрозе шпионажа через Tesla

    Немецкая контрразведка предупредила о риске шпионажа через Tesla

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава ведомства по охране конституции немецкой федеральной земли Тюрингия Штефан Крамер заявил о возможном использовании машин американской компании Tesla для шпионажа.

    Как пишет Handelsblatt, автомобили Tesla и китайских автопроизводителей оказались в центре дискуссии по вопросам безопасности в Германии. Поводом стало решение бундесвера запретить въезд подключенных к интернету машин на территорию определенных военных объектов, передает РИА «Новости».

    «Камеры и системы геолокации в подключенных к Сети автомобилях собирают чувствительную информацию… В случае с бундесвером речь идет о военных объектах, рабочих процессах и персонале», – заявил Крамер.

    По его словам, Германии не следует полагаться на «презумпцию невиновности» в отношении автопроизводителей из стран-союзников. Решающее значение имеет то, какие данные собирает автомобиль, куда они передаются и кто может получить к ним доступ.

    В Федеральном ведомстве по безопасности в сфере информационной техники отметили, что большинство современных автомобилей в Германии способны передавать данные во время движения на серверы компаний-производителей. Конкретных доказательств использования машин для шпионажа пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бундесвер ограничил въезд китайских автомобилей на военные объекты из-за опасений шпионажа.

    В прошлом году министр в правительстве Берлина Кансель Кицильтепе назвала Tesla нацистским автомобилем.

    Продажи электромобилей Tesla в Германии сократились на 59%.

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    13 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    Секретный бункер Черчилля впервые открыли для посетителей

    Telegraph: В Британии открыли для посетителей секретный бункер Уинстона Черчилля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Неподалеку от британского Дувра впервые стал доступен для посетителей секретный бункер Уинстона Черчилля, построенный в 1940 году.

    Бункер Фэн-Бэй, оснащенный передовыми технологиями своего времени для наведения артиллерии и защиты Дуврского пролива, открылся для публики, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

    Как уточняет издание, в бункере находилось устройство управления огнем, помогавшее координировать артиллерийские операции. После Второй мировой войны объект забросили, а в 1970-х годах вход засыпали землей.

    Заново бункер обнаружили в 2017 году, после чего он стал предметом исследований Национального фонда Британии. Интерьер объекта почти не реставрировался: внутри сохранились командный пункт, краска, надписи на стенах, трубы и воздуховоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о предназначении тайного бункера президента Франции Эммануэля Макрона для защиты от собственного народа.

    В субботу французский лидер получил в распоряжение тайный бункер под Парижем для эвакуации на случай захвата Елисейского дворца протестующими.

    Ранее под горами Колорадо обнаружили уникальный подземный объект для выживания высших чинов США при ядерной угрозе.

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    13 ноября 2026, 18:05 • Новости дня
    Королева Нидерландов стала подполковником сухопутных войск

    Королева Нидерландов Максима получила звание подполковника резерва армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Королева Нидерландов Максима завершила программу подготовки резервистов и получила звание подполковника запаса сухопутных войск королевства.

    Супруга монарха принесла присягу командующему сухопутными войсками генерал-лейтенанту Яну Свилленсу на церемонии в городе Бреда, передает РИА «Новости» со ссылкой на Королевский дом.

    «Королева Нидерландов Максима вместе с 23 другими офицерами запаса принесла присягу командующему сухопутными войсками генерал-лейтенанту Яну Свилленсу. После завершения военной подготовки в качестве резервиста и принесения присяги она получила звание подполковника сухопутных войск», – говорится в заявлении.

    В начале года Максима добровольно записалась в резервисты и приступила к обучению, которое включало теоретические и практические занятия по освоению базовых навыков.

    Последние этапы подготовки завершились в среду. Теперь она зачислена в Военный дом короля и будет выполнять обязанности штабного офицера в составе Королевской сухопутной армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду статс-секретарь Минобороны Нидерландов Дерк Босвейк заявил о начале подготовки женщин-военнослужащих к отбору в спецназ.

    В прошлом месяце наследная принцесса Амалия получила звание сержанта вооруженных сил королевства. В прошлом году кронпринцесса стала первой зачисленной в армию женщиной из королевской семьи.

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    13 ноября 2026, 18:33 • Новости дня
    Кампанию по привлечению женщин в ВСУ запустили в Черкасской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Черкасской области стартовал набор женщин на боевые должности в ВСУ, инициатором проекта под названием «Рекрутерка» выступил 156-й зенитный ракетный полк ВСУ.

    Организаторы кампании планируют привлекать женщин к выполнению в том числе боевых задач, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

    Кроме того, армии требуются специалисты для работы в штабах. Речь идет об экономистах, бухгалтерах, делопроизводителях, поварах, кондитерах, IT-специалистах, психологах и медиках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца проходящие службу в рядах ВСУ женщины призвали президента Владимира Зеленского вернуть их к мирной жизни.

    Летом украинская армия развернула агитационную кампанию для привлечения девушек от 18 лет в передовые боевые части.

    Весной женщин в Харьковской области начали забирать на службу в войска с помощью шантажа и угроз.

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    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

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      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

    • Салаты на Новый год 2027: 10 простых и вкусных рецептов для праздничного стола

      Салаты на Новый год 2027 остаются важной частью праздничного меню: кто-то не представляет застолье без оливье и селедки под шубой, а кто-то ищет новые, легкие и необычные рецепты. ВЗГЛЯД собрал 10 простых и вкусных салатов на новогодний стол – от проверенной классики до вариантов с креветками, авокадо, тунцом, копченой курицей и говядиной. Рассказываем, что приготовить на Новый год 2027, как красиво подать салаты и какие блюда можно подготовить заранее.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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