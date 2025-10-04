Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?6 комментариев
В подземном бункере Трампа обнаружили электростанции, озера и Subway
Глубоко под горами Колорадо скрывается уникальный подземный объект, рассчитанный на выживание высших чинов США при ядерной угрозе.
Дональд Трамп впервые за долгое время открыл для журналистов подземный бункер, построенный на случай ядерной войны, сообщает RG.ru.
Бункер расположен глубоко под горами в Колорадо и предназначен для защиты президента США и представителей высшего руководства в случае глобальной катастрофы. Журналисты канала Newsnation получили доступ в это сверхсекретное убежище, двери которого ранее открывались лишь однажды.
Сообщается, что это настоящий подземный город, скрытый в гранитном массиве. Комплекс защищен массивными дверями толщиной в метр, множеством КПП и способен выдержать ядерный взрыв, который будет «в тысячу раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму». В бункере есть собственные электростанции, подземные озера для питьевой воды, а также значительные запасы продовольствия и даже магазин Subway.
Глава Северного командования ВС США и NORAD генерал Грегори Гийо заверил, что бункер неуязвим для современных угроз. На площади порядка 20 тыс. кв. метров размещены 15 конструкций на огромных пружинах, поглощающих ударные волны от возможных взрывов. Строительство объекта в 1966 году обошлось США в 142 млн долларов, а его нынешняя стоимость оценивается уже выше 1 млрд долларов.
По информации издания, в случае ядерной атаки сюда планируется эвакуировать некоторых членов администрации США. Министр обороны и лидеры Конгресса будут направлены в другие укрепленные объекты, такие как центр Маунт-Уэзер в Вирджинии и подземный комплекс Рейвен-Рок в Пенсильвании.
