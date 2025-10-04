В подземном бункере Трампа обнаружили электростанции, озера и Subway

Религиовед: Женщина во главе англиканской церкви лучше священника-гея

Религиовед Лункин прокомментировал избрание женщины главой церкви Англии

Tекст: Татьяна Косолапова

В Великобритании впервые в истории архиепископом Кентерберийским – духовным главой церкви Англии – назначили женщину. Ей стала епископ Лондона Сара Муллалли.



«Избрание женщины-епископа главой церкви Англии является естественным следствием либерализации англиканского богословия и мировоззрения. Первый епископ-гей (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) был рукоположен в 2003 году, а женщина стала епископом в 2015 году», – говорит Лункин.

Он рассказывает, что на протяжении последних 20 лет внутри Церкви ведется ожесточенная борьба консервативной части духовенства и верующих против благословения однополых браков и епископов и священников нетрадиционной ориентации. Однако церковь Англии как государственная структура всегда следует общему направлению, которое задает правящая элита, и этот курс – леволиберальный, основанный на пропаганде воукизма и обидах угнетенных меньшинств.

«В этом смысле у церковного руководства официально нет выбора, чему следовать, оно должно выбирать только путь радикальной толерантности и коррекции Библии. Однако дополнительного раскола избрание Сары Муллалли в Церковь не внесет», – считает религиовед.

Во-первых, продолжает он, потому что англиканство на уровне епархий и приходов далеко не так централизовано, как католицизм. К примеру, восемь епископов отказываются принимать таинства у женщин-епископов и священников, и около 600 приходов не приемлют ни однополые браки ни женское духовенство. Кроме того, есть либеральная часть церкви в США и крайне консервативная часть англиканства в Африке, которая исповедует традиционные ценности и будет недовольна избранием женщины, но не более того, если уж к расколу не привело наличие епископов-геев и лесбиянок.

Во-вторых, отмечает собеседник, Муллалли не является радикальным либералом, она довольно рациональная и заслуженная женщина, мать двоих детей, бывший главный санитарный врач Англии, пожалованная титулом дамы (аналогом рыцарства для женщин). Своей главной задача она считает оздоровление Церкви, очищение от скандалов, связанных с финансами или аморальностью духовенства, налаживание приходской жизни.

«Она не говорит о том, что это триумф феминизма, а осознает, что многие будут недовольны ее назначением. А поэтому будет стремиться сохранить единство Церкви. Исходя из опыта протестантских церквей, которыми также часто руководят пасторы-женщины, рациональная и семейная женщина во главе Церкви, чаще всего, намного более разумна и лучше понимает, как устроена жизнь, чем мужчина, а тем более иной ориентации», – заключил Лункин.

В ноябре прошлого года архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, духовный глава Церкви Англии, подал в отставку на фоне обвинений в покрывательстве сексуального насилия в отношении детей.