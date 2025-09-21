  • Новость часаНад Россией за четыре часа сбили 22 украинских дрона
    Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане
    Путин рассказал, как едва не попал под перевернувшийся мотоцикл
    Названы страны с наибольшим гендерным разрывом в зарплате
    Власти Афганистана ответили на угрозы Трампа по поводу базы Баграм
    Макрон: Евросоюз прорабатывает полный отказ от энергоносителей из России
    Глава Минэкономики Германии признала кризис и рост безработицы
    Орбан: Запад перестал быть образцом для подражания
    Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    26 комментариев
    21 сентября 2025, 20:43 • Новости дня

    В Германии после происшествия с дронами в Польше начали строить больше бункеров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спрос на частные бункеры в ФРГ сильно возрос в последнее время, особенно после инцидента с беспилотниками в Польше, пишут немецкие СМИ.

    Количество запросов с января выросло на 50%, сказал Bild глава немецкой компании Bunker Schutzraum Systeme Deutschland Марио Пьейде, передает ТАСС.

    Больше всего запросов начало поступать после происшествия с беспилотниками в Польше.

    Пьейде пояснил, что 30% запросов поступает от компаний и арендодателей, компании хотят строить бункеры для сотрудников на территории предприятий.

    Сейчас на территории ФРГ есть 579 убежищ, в них вмещается почти 480 тыс. человек.

    Ранее польский премьер Дональд Туск назвал сбитые над Польшей дроны российскими. Польские власти доложили в НАТО об уничтожении нескольких БПЛА. В самом альянсе отказались признать инцидент с беспилотниками нападением.

    21 сентября 2025, 15:11 • Новости дня
    Власти Афганистана ответили на угрозы Трампа по поводу базы Баграм

    Кабул напомнил Вашингтону о недопустимости вмешательства и важности суверенитета

    Власти Афганистана ответили на угрозы Трампа по поводу базы Баграм
    @ Sayed Mominzadah/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кабул в специальном заявлении предостерег Вашингтон от повторения ошибок прошлых лет и напомнил о важности соблюдения соглашения по выводу иностранных войск с афганской территории.

    Правительство Афганистана опубликовало заявление с призывом к США избегать повторения «прошлых неудачных подходов», передает ТАСС. Заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат подчеркнул, что Вашингтону неоднократно доводилось до сведения первостепенное значение независимости и территориальной целостности Афганистана.

    В заявлении говорится: «Следует напомнить, что в соответствии с заключенным в Дохе соглашением Соединенные Штаты обязались не применять и не угрожать применением силы [по вопросам, касающимся] территориальной целостности или политической независимости Афганистана, а также не вмешиваться в его внутренние дела». Также отмечено, что США должны оставаться привержены своим обязательствам.

    Кабул вновь подчеркнул, что необходимо придерживаться политики, основанной на реализме и рациональности, а не возвращаться к старым ошибкам. Афганское правительство выразило стремление строить конструктивные отношения со всеми странами на принципах взаимных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что США пытаются вернуть под свой контроль афганскую базу Баграм. The Wall Street Journal сообщила о переговорах США с представителями движения «Талибан» относительно использования этой базы. Вашингтон намерен использовать военный объект в качестве «троянского коня» против России и Китая.

    Комментарии (5)
    21 сентября 2025, 11:39 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой
    Подполье сообщило о поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В восточном пригороде Полтавы атакован крупный военный объект с разветвленной инфраструктурой, где были замечены истребители F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в пригороде Полтавы нанесен удар по крупной ремонтной базе Вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости». Лебедев добавил, что объект располагается между селами Степное и Мироновка и включает разветвленную железнодорожную сеть, большие ангары, цеха и пандус для погрузки и разгрузки.

    По его словам, также были зафиксированы взрывы в Миргороде и его окрестностях, но детонации после них не наблюдалось.

    Координатор отметил, что еще один удар пришелся по району авиабазы, где ранее были замечены американские истребители F-16. Он добавил, что в субботу самолеты F-16 поднимались в воздух со стороны Полтавы и Миргорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Подполье также заявило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Оно сообщило о ликвидации боевиков под Николаевом.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 17:09 • Новости дня
    В Волгоградской области завершился финальный этап игры «Зарница 2.0»
    В Волгоградской области завершился финальный этап игры «Зарница 2.0»
    @ Движение Первых

    Tекст: Дарья Григоренко

    Финальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Волгоградской области завершился победой армии «Ока», объединившей 240 юношей и девушек из разных регионов страны.

    Финальный этап «Зарницы 2.0» завершился 21 сентября на полигоне «Волжский» в Волгоградской области. В решающем бою встретились две армии – «Ока» и «Кама», в каждой из которых участвовали по 240 юношей и девушек, включая ведомственные и иностранные отряды. Победу одержала армия «Ока», управлял финальным боем Герой России Владислав Головин.

    С успешным проведением финального этапа большой военно-тактической игры участников поздравил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    «Поздравляю вас с этой важной победой! Сегодня вы – лучшие из трех миллионов участников, которые сражались за честь своих регионов и своей страны. Ваш путь – это не только тренировки и знания, но и настоящая преданность Родине, мужество и настойчивость. Особенно хочу поблагодарить ваших наставников, настоящих героев, ветеранов Специальной военной операции, которые делятся с вами не только опытом, но и своим личным примером. Именно благодаря им вы смогли вырасти настоящей командой, способной побеждать вместе. Финал проходит на легендарной земле Сталинграда – месте гордости и силы нашего народа», – заявил он.

    «Завтра вы получите заслуженные награды на Мамаевом Кургане – символе славы и мужества. Помните, что вы, наследники великих победителей: ваших дедов и прадедов, героев Великой Отечественной войны, а также героев сегодняшнего времени. Вы показали, что настоящее единство и командный дух – главный секрет успеха. Спасибо вам за преданность делу, за силу и смелость. Поздравляю армию «Ока» с блестящей победой и всех участников с достойным выступлением! Вы – наша гордость и надежда страны», – подчеркнул Кириенко.

    По сценарию боя армии должны были захватить населенный пункт «Заря» и удерживать ключевые точки, пока специалисты взламывали хранилища данных условного противника. Армии перед боем установили медицинские пункты, развернули командные штабы, подготовили вооружение, включая гранатометы и минометы, а также провели разминирование минных полей и вывели операторов БПЛА на стартовые позиции.

    Штурм проходил с использованием лазертаг-оборудования. Захват двух или более точек активировал таймер победы для команды. Побеждала армия, удерживающая ключевые точки более 30 минут или дольше остальных по окончании часа игры, после чего победители получили неограниченные подкрепления и зачистили территорию соперника.

    Эмоции участников были на пределе: «Победа в финальном бою это что-то невероятное, сложно даже словами передать все чувства. В тот момент у нас зашкаливал адреналин, сердце билось так сильно, что казалось, слышно было всем вокруг», – поделился Владислав из Тверской области. По словам другого победителя из Владимирской области, командная поддержка и вера в успех помогли достичь победы.

    В 2025 году в проекте приняли участие более 3,1 млн школьников и студентов из 89 регионов России, а также команды из Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии. Игра сочетает физическую подготовку с цифровыми технологиями, при поддержке наставников – участников спецоперации и Героев России. Финал поддержали инженерные войска, а прямую трансляцию смотрели около 3 млн зрителей.

    Церемония закрытия и награждение победителей состоится 22 сентября на Мамаевом Кургане, символе славы и мужества России.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 12:35 • Новости дня
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане

    Американист Межуев указал на ошибку Трампа по поводу истории авиабазы Баграм

    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане
    @ Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дональду Трампу свойственны исторические ошибки. Присваивание США заслуги Советского Союза в деле строительства авиабазы Баграм – одна из них, и вызвана она неготовностью Белого дома признать изменившиеся реалии в Афганистане, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее Дональд Трамп пригрозил Кабулу «ужасными вещами», если авиабазу Баграм не передадут основателям.

    «Авиабаза Баграм была построена Советским Союзом еще на заре холодной войны – в 50-е годы. В дальнейшем это место стало важнейшим центром военного присутствия Москвы в регионе в период Афганской войны. Наши войска оставили это место лишь в конце 80-х годов из-за неудач в ходе данной кампании», – сказал политолог Борис Межуев.

    «Поэтому в заявлении Дональда Трампа имеется очевидный исторический ляп. Скорее всего, главу Белого дома не предупредили заранее, кому именно отойдет база, если ее вернут в руки создателей. Однако подобных ошибок и оговорок президент США в целом допускает немало. Совсем недавно он рассказал, что способствовал миру между Албанией и Азербайджаном», – акцентирует он.

    «Но почему Трампа вообще заинтересовал Афганистан? Скорее всего, американский лидер недоволен текущим уровнем отношений Кабула и Вашингтона. Диалог двух сторон откровенно не складывается. К тому же талибы до сих пор воспринимаются как сила, сумевшая победить армию США», – пояснил эксперт.

    «С другой стороны, Россия сумела достичь немалых успехов на пути выстраивания стабильных и доверительных отношений с Афганистаном. Сформировалась крайне нетипичная ситуация, ведь на протяжении всего XXI века именно Штаты, а не мы являлись страной, поддерживающей приемлемые контакты с Кабулом», – добавляет собеседник.

    «Поэтому заявления Трампа стоит рассматривать как попытку переломить образовавшуюся тенденцию. Он пытается запугать Афганистан, чтобы вернуть хотя бы частичку утраченного влияния. Однако США вряд ли готовы на что-то более серьезное, чем смену риторики. У Штатов хватает проблем как внутренних, так и внешних. Поэтому произошедшее вряд ли выльется в военное обострение», – заключил Межуев.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил Афганистану «ужасными вещами», если Кабул не передаст авиабазу Баграм под контроль США. По его мнению, военный объект должен вернуться в руки тех, кто его «построил», цитирует президента Reuters. При этом, как заявил глава Белого дома, Вашингтон уже поднимал этот вопрос в рамках контактов с талибами.

    Между тем Афганистан выступил против американского предложения. Как подчеркнул Закир Джалали, представитель МИД республики, Кабул не возражает против взаимодействия со Штатами, однако отношения двух стран должны развиваться без военного присутствия Вашингтона в какой-либо части исламского государства.

    Между тем американские эксперты предупреждают, что возвращение в Баграм потребует задействование более десяти тысяч солдат, а также развертывание современных средств ПВО. Кроме того, по их оценкам, подобное действие может выглядеть как «повторное вторжение в республику».

    Напомним, построенная Советским Союзом авиабаза Баграм в течение двух десятилетий оставалась главным опорным пунктов армии США в рамках американского присутствия в Афганистане, последовавшего за терактами 11 сентября 2001 года. В этот период здесь располагался масштабный тюремный комплекс, а также западные магазины и рестораны быстрого питания.

    Комментарии (13)
    21 сентября 2025, 02:30 • Новости дня
    Победитель «Интервидения» Дык Фук рассказал, куда направит часть выигрыша
    Победитель «Интервидения» Дык Фук рассказал, куда направит часть выигрыша
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Победитель «Интервидения» из Вьетнама Дык Фук выиграл денежный приз в размере 30 млн рублей, который намерен потратить не совсем обычным образом.

    «Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», – приводит РИА «Новости» слова победителя, сказанные им в эфире шоу «Пусть говорят» на «Первом канале».

    Дык Фук добавил, что для него было бы большой честью сделать совместный номер с  русскими артистами и доучить русский язык. Кроме того, он мечтает «своими руками» написать песню на русском языке.

    После победы артист признался, что чаще всего слушал песни конкурсантов из России, Белоруссии и Казахстана. Он также отметил, что шокирован победой, к тому же, если бы не отказ Shaman от оценок жюри, победа могла бы от него ускользнуть.

    «Если бы Shaman все-таки продолжил участие и не отказался бы от оценки жюри, то, наверное, у меня было бы меньше шансов на победу, <…> потому что мне правда очень нравится, как у Shaman поставлен голос, и песня тоже прекрасна», – цитирует Дык Фук ТАСС.

    Напомним, победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, о чем сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и попросил жюри не оценивать его выступление.

    Также стало известно, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.

    Комментарии (12)
    21 сентября 2025, 00:28 • Новости дня
    Представитель Вьетнама Дык Фук стал победителем «Интервидения»
    Представитель Вьетнама Дык Фук стал победителем «Интервидения»
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Первый канал

    Tекст: Ирма Каплан

    Победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.

    «Победил Дык Фук, Вьетнам», – объявил Матвиенко во время подведения итогов.

    По словам члена жюри от России, композитора и продюсера, народного артиста России Игоря Матвиенко, выступление артиста из Вьетнама стало на конкурсе «образцово-показательным».

    «Образцово-показательным номером сегодня был Вьетнам. Я думаю, что в следующий раз, если все номера будут такого уровня, был бы удивительный конкурс. У Вьетнама были и этнические корни, были интересные костюмы. Само выступление современно, драматически интересно. Это прям реально было мощно», – приводит слова Матвиенко ТАСС.

    Матвиенко добавил, что в жюри «Интервидения» было очень сложно оценивать участников.

    «Я много раз сидел в жюри, но здесь сегодня мне было очень сложно. Очень сильные и интересные участники», – признался член жюри от России.

    Артист Дык Фук из Вьетнама набрал по итогам конкурса 422 балла. Киргизия на втором месте с 373 баллами, Катар на третьем – с 369 баллами.

    Напомним, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Победитель конкурса получит денежный приз в размере 30 млн рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и Shaman попросил жюри не оценивать его выступление.

    Также стало известно, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.

    До этого президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение» пожелал конкурсантам успеха и вдохновляющих выступлений. А глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия как организатор музыкального конкурса «Интервидение» не стремится к достижению политического эффекта.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2025, 12:31 • Новости дня
    В Германии предложили стрелять на поражение при появлении истребителей России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Бундестага ФРГ Юрген Хардт заявил о необходимости применять крайние меры против российских истребителей, которые якобы нарушили воздушное пространство Эстонии.

    Заявление депутата приводит медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Политик призвал принимать «крайние меры», если российские военные самолеты появятся над территорией НАТО, передает РИА «Новости».

    Хардт заявил: «Эффект будет иметь только четкий сигнал для России о том, что любое нарушение границ будет встречено военными средствами, вплоть до поражения российских истребителей над территорией НАТО». В своем комментарии депутат подчеркнул, что считает необходимым не ограничиваться дипломатическими предупреждениями, а использовать весь арсенал военных средств для защиты воздушного пространства альянса.

    Напомним, Минобороны России заявило, что самолеты ведомства совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на возможность уничтожения российских истребителей силами НАТО, сравнив ситуацию с действиями Турции десять лет назад.

    Власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Члены НАТО планируют провести консультации согласно статье четыре после заявления Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства истребителями России.

    Комментарии (18)
    21 сентября 2025, 07:40 • Новости дня
    Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный бот

    Tекст: Ирма Каплан

    Организатор российского проекта по разработке бота для помощи военнослужащим ВСУ добровольно сдаться в плен сообщил об успешной работе бота и десятках спасенных от гибели украинцев.

    «С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности», – рассказал организатор проекта РИА «Новости».

    Группа российских волонтеров создала бот @FREE_SOLDIER2022 для помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) или солдатам для добровольной сдачи в плен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Херсонском и Запорожском направлениях солдаты ВСУ регулярно обращались с просьбой обеспечить возможность добровольно сдаться в плен, рассказали в российских силовых структурах.

    Группа украинских военных в Новониколаевке ошибочно оказалась на позициях российских войск и без сопротивления сдалась в плен.

    Комментарии (4)
    21 сентября 2025, 01:03 • Новости дня
    Чешский президент Павел призвал «ответить России» и сбивать ее самолеты
    Чешский президент Павел призвал «ответить России» и сбивать ее самолеты
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам президента Чехии Петра Павла, нарушение Россией воздушного пространства стран НАТО значительно усиливает напряженность в Европе, поэтому ответить надо адекватно, включая возможное сбивание российских самолетов, так как, по его словам, нельзя уступать злу.

    Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО ответить адекватно. «В том числе и военным ответом. Россия очень быстро поймет, что совершила ошибку и перешла границы дозволенного. К сожалению, она балансирует на грани конфликта, но уступать злу просто невозможно», – приводит портал Novinky заявление Павела в эфире чешского телевидения.

    По его словам, нарушение воздушного пространства, которое якобы допустила Россия, – это повод для активации механизмов защиты

    «...и, следовательно, для сбивания такого самолета. И никто ни с нашей стороны, ни с российской стороны этого не хотел бы. Россия будет вести себя так, как мы ей позволим», – сказал Павел.

    Напомним, Минобороны России заявило, что самолеты ведомства совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на возможность уничтожения российских истребителей силами НАТО, сравнив ситуацию с действиями Турции десять лет назад.

    Власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Члены НАТО планируют провести консультации согласно статье четыре после заявления Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства истребителями России.

    Комментарии (25)
    21 сентября 2025, 12:47 • Новости дня
    Лавров сообщил о серьезных попытках сорвать «Интервидение»
    Лавров сообщил о серьезных попытках сорвать «Интервидение»
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о серьезных попытках сорвать международный конкурс «Интервидение».

    «Были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников. Эти попытки провалились», – подчеркнул министр в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Напомним, победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и попросил жюри не оценивать его выступление.

    Комментарии (11)
    21 сентября 2025, 01:15 • Новости дня
    Трамп пригрозил «нехорошими вещами» Афганистану из-за базы Баграм
    Трамп пригрозил «нехорошими вещами» Афганистану из-за базы Баграм
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп пригрозил «ужасными вещами» Афганистану из-за базы Баграм, намекнув на то, что база должна вернуться под управление тем, кто ее построил.

    «Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, Соединенным Штатам Америки, произойдут нехорошие вещи», – написал Трамп в сети Truth Social.

    Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты стремились восстановить контроль над базой, используемой американскими вооруженными силами после терактов 11 сентября 2001 года, напоминает Reuters. В пятницу он сообщил журналистам, что обсуждал это с Афганистаном.

    Вывод американских войск в 2021 году привел к захвату базы исламистским движением «Талибан». Официальные лица Афганистана выразили несогласие с возобновлением присутствия США.

    «Афганистану и Соединенным Штатам необходимо взаимодействовать друг с другом... без сохранения Соединенными Штатами какого-либо военного присутствия в какой-либо части Афганистана», – заявил представитель министерства иностранных дел Афганистана Закир Джалал в посте в соцсети X в четверг.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривает возможность возвращения ограниченного военного контингента на авиабазу Баграм в Афганистане для проведения контртеррористических операций.

    Дональд Трамп ранее отмечал, что хотел оставить базу в Баграме из-за активности Китая. Афганские власти выступили с резкой критикой заявления президента США Дональда Трампа о возвращении авиабазы Баграм.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США задумали создать «троянского коня» в Афганистане для России и Китая.

    Комментарии (15)
    21 сентября 2025, 14:25 • Новости дня
    Путин рассказал, как едва не попал под перевернувшийся мотоцикл
    Путин рассказал, как едва не попал под перевернувшийся мотоцикл
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин рассказал, как когда-то едва избежал травмы, когда мотоцикл неожиданно перевернулся и упал рядом с ним после опасного маневра.

    Во время стратегических учений «Запад-2025» Путин вспомнил о собственном опыте езды на мотоцикле. Глава государства рассказал, как однажды дал газу на мотоцикле, а тот внезапно встал «козлом» и начал переворачиваться, передает ТАСС.

    «Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня «козлом» вверх полетел, перевернулся! Я в последнюю секунду только увернулся, он упал прямо рядом со мной», – поделился Путин воспоминаниями.

    Во время рассказа рядом с главой государства находились глава Минобороны Андрей Белоусов и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. История прозвучала после того, как Путин наблюдал за ходом стратегических учений. Кадры разговора были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Ранее президент России Владимир Путин посоветовал школьнику из Кызыла лучше копить на машину вместо мотоцикла, поскольку он может быть опасным.

    Комментарии (9)
    21 сентября 2025, 17:49 • Новости дня
    Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
    Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты окажут помощь в обороне Польши и Прибалтики в случае эскалации отношений с Российской Федерацией, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Да, я сделаю это», – сказал Трамп в ответ на вопрос, поможет ли Вашингтон прибалтийским странам и Польше в случае эскалации отношений с Россией.

    Напомним, польский премьер Дональд Туск называл сбитые над территорией страны беспилотники российскими. Польские власти сообщили генсеку НАТО о факте уничтожения нескольких беспилотников. В этом военном блоке отказались признать инцидент с беспилотниками нападением.

    Комментарии (6)
    21 сентября 2025, 03:40 • Новости дня
    Вучич заявил о желании Запада «кричать и угрожать» из-за возможности визита Лаврова
    Вучич заявил о желании Запада «кричать и угрожать» из-за возможности визита Лаврова
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Возможный визит главы МИД России Сергея Лаврова на военный парад «Сила единства» в Сербии 20 сентября заставил «обрывать телефоны» диппредставительства западных стран в Белграде, рассказал президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич сообщил: когда некоторые газеты объявили, что на военный парад приедут специальные гости, в том числе и из арабских стран, стали звонить из всех дипведомств западных стран.

    «Они спросили, правда ли, что приедет министр иностранных дел России, это же будет скандал! Поскольку они ничего не знали, за мной буквально началась гонка. Я сказал Тане Йович (советник президента по внешнеполитическим делам – прим. ВЗГЛЯД), чтобы она просила всех перезвонить мне. Тогда половина из них не станут этого делать и остынет от своих намерений, от  желания кричать и угрожать», – передает Objektiv слова Вучича на заседании Совета по сотрудничеству Республики Сербия и Республики Сербской.

    В субботу, 20 сентября в Белграде в честь Дня сербского единства прошел военный парад, на котором присутствовали глава ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, главы минобороны Франции, Венгрии, Азербайджана, Кипра и другие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Сербии в России Момчило Бабич сообщил о постоянном давлении со стороны западных дипломатов и решении отвергнуть призывы Запада отказаться от дружбы с Россией.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2025, 11:56 • Новости дня
    Названы страны с наибольшим гендерным разрывом в зарплате

    Россия вошла в тройку стран с наибольшим гендерным разрывом зарплат

    Названы страны с наибольшим гендерным разрывом в зарплате
    @ Ahn Young-joon/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Наибольший разрыв в зарплате между женщинами и мужчинами среди стран G20 по итогам прошлого года был зафиксирован в Южной Корее, Индии и России, следует из данных статистических служб разных стран и открытых данных.

    Согласно исследованию, женщины в Южной Корее зарабатывают на 32,5% меньше мужчин, в Индии – на 30,41% и в России – на 30,36% по итогам 2023 года, передает РИА «Новости».

    В ряде других стран G20 разница в оплате труда между мужчинами и женщинами также превышает 20%. Так, в Саудовской Аравии разрыв составляет 28,2%, в Турции – 27,1%, в Британии – 26,8%. В Аргентине, Японии, Италии, Франции и Мексике этот показатель колеблется от 21,6% до 26,33%.

    Чуть меньший разрыв наблюдается в Бразилии, где женщины зарабатывают на 18,1% меньше мужчин, а в США – на 17,3%. В Индонезии и Германии этот показатель составляет 16,6% и 15,6% соответственно.

    Самый низкий разрыв среди стран G20 отмечен в Австралии – 10,7%, Канаде – 12,6% и Китае – 13%. Исследование основывается на данных национальных статистических служб и открытых источников.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева сообщила, что с 1 октября 2025 года оклады сотрудников силовых ведомств и ряда бюджетников повысят на 7,6%.

    Комментарии (12)
    Нетаньяху заявил, что будет бороться против государственности Палестины
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу по урегулированию на Украине
    Финал «Интервидения» в Москве посмотрели 4 млрд зрителей
    В зоне СВО погиб поляк Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом «Курск»
    В Волгоградской области завершился финальный этап игры «Зарница 2.0»
    Подполье сообщило поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой
    Вучич заявил о желании Запада «кричать и угрожать» из-за возможности визита Лаврова

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам?

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе.

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области?

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»?

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшого, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

