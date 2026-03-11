Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
ПВО сбила пять воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь
В ходе отражения атаки вооруженных сил Украины системы ПВО уничтожили пять воздушных целей, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО», – сообщил Развожаев в Telegram.
По предварительной информации, «в районе Северной стороны и Фиолента» уничтожены пять воздушных целей. Развожаев призвал соблюдать меры безопасности и не покидать безопасные места. Гражданские объекты не повреждены, сообщил он со ссылкой на Спасательную службу Севастополя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе действует воздушная тревога.