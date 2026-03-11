ПВО сбила пять воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь

Боец ВС России Лис очнулся в морге после тяжелого ранения

Tекст: Вера Басилая

Доброволец из Краснодарского края, известный как Лис, был ошибочно признан погибшим после минометного обстрела в Запорожской области. Лис вместе с двумя сослуживцами выполнял боевую задачу, когда их группа попала под атаку, в результате которой он получил множественные ранения осколками, пишет «Комсомольская правда».

По словам Лиса, сначала он оказал помощь товарищам, несмотря на собственные травмы, и только после этого занялся своими ранами. После эвакуации он потерял сознание из-за большой кровопотери, а позже очнулся уже в морге на металлическом столе, где его обмывала сотрудница.

«Открываю глаза и понимаю: лежу на холодном металлическом столе. Рядом женщина со шлангом поливает меня водой», – рассказал боец.

Сотрудница морга заметила, что он пришел в себя, и позвала врача, но Лис снова потерял сознание и очнулся только через четыре дня в больнице, подключенным к аппарату ИВЛ.

В течение нескольких дней Лис слышал окружающих, но не мог ни говорить, ни пошевелиться. Позже его удалось вывести из состояния неподвижности, когда реаниматолог обратил внимание на реакцию его глаз. После этого Лис смог связаться с семьей по телефону – его жена не сразу поверила, что звонок поступил от живого мужа, так как получила новость о его гибели.

Впоследствии выяснилось, что его сослуживец Шмель погиб, а самого Лиса ошибочно признали мертвым из-за отсутствия пульса. Семья готовилась к похоронам, пока Лис не вышел из критического состояния.

После длительного лечения он вернулся на передовую и был награжден медалями Жукова и «За отвагу».

