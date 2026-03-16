Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.
Венгрия отказалась поддержать вступление Украины в ЕС и санкции против России
Венгрия не одобрит кредит Киеву на 90 млрд евро и новые санкции, пока не восстановится транзит нефти, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС.
В своем видеообращении, транслировавшемся на венгерских телеканалах, Сийярто подчеркнул, что Венгрия согласится вынести новые санкции и кредит на повестку дня только после того, как с Украины возобновятся поставки нефти по «Дружбе». Будапешт также ожидает от Киева гарантий, что транзит сырья больше не будет односторонне прекращаться.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой планов Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов.
Орбан заявил, что страна не будет отправлять деньги, оружие или солдат на Украину.