Венгрия отказалась поддержать вступление Украины в ЕС и санкции против России

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС.

В своем видеообращении, транслировавшемся на венгерских телеканалах, Сийярто подчеркнул, что Венгрия согласится вынести новые санкции и кредит на повестку дня только после того, как с Украины возобновятся поставки нефти по «Дружбе». Будапешт также ожидает от Киева гарантий, что транзит сырья больше не будет односторонне прекращаться.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой планов Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов.

Орбан заявил, что страна не будет отправлять деньги, оружие или солдат на Украину.