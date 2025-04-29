Патрушев сообщил о сценариях захвата Калининграда на учениях НАТО

Tекст: Александра Юдина

По его словам, на маневрах рассматриваются действия от Вильнюса до Одессы, блокировка судоходства на Балтике и в Черном море, а также возможные превентивные удары по местам размещения российских сил ядерного сдерживания, передает ТАСС.

Патрушев подчеркнул, что подобные учения проводятся НАТО второй год подряд и отличаются беспрецедентным размахом за последние десятилетия.

Особо он отметил, что в числе сценариев фигурирует и захват Калининградской области, что создает дополнительные угрозы безопасности России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО выбрало новое направление для военного столкновения с Россией.