Протестующие в Вене раскритиковали поддержку Украины и потребовали выхода из ЕС
У здания ведомства канцлера Австрии состоялась протестная акция, участники которой возмутились стремительным ростом цен и сокращением социальных выплат ради помощи Киеву.
Недовольные граждане собрались в центре австрийской столицы, передает РИА «Новости».
Демонстранты принесли транспаранты с призывами отказаться от членства в НАТО и прекратить поддержку Киева. Митингующие держали плакаты с требованиями обеспечить их дешевыми продуктами и энергоносителями вместо проведения текущей санкционной политики.
«Никто не хочет войн за счет австрийских налогоплательщиков», – заявил со сцены один из организаторов протеста Мартин Руттер. Он осудил действия европейских властей и призвал к немедленному выходу страны из Евросоюза.
Активист выразил возмущение сокращением социальных выплат для граждан ради оказания помощи Украине. Руттер подчеркнул, что ограничения против России спровоцировали резкий рост цен на топливо и электричество. Завершилось мероприятие масштабным шествием по центральным улицам Вены с национальными флагами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни человек в марте в Вене выступили против антироссийских санкций.
Представители Австрийской партии свободы потребовали отставки властей из-за финансирования Киева.
Полиция в прошлом октябре перекрыла движение в центре австрийской столицы из-за митинга против конфликта с Россией.