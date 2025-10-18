Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.11 комментариев
В центре Вены перекрыли движение из-за митингующих против конфликта с Россией
В центральных районах австрийской столицы временно ограничили движение транспорта из-за массового антивоенного шествия, организованного «Движением за мир».
Движение в связи с крупной антивоенной демонстрацией, инициированной австрийским «Движением за мир», протестующие выступают милитаризации ЕС и конфликта с Россией, передает ТАСС.
Они также против обсуждений возможного отказа Австрии от нейтралитета, закрепленного в конституции страны.
Участники акции передвигаются рядами по 10 человек, они идут по Марияхильферштрассе, минуя Хофбург, в сторону здания парламента.
Демонстрация проходит мирно, без столкновений с полицией. Организаторы скандируют в мегафоны: «Нет возврату к фашизму, нет возврату к войне!» Митингующие также поют песню «Мы хотим мира во всем мире!»
Ранее в Берлине прошла массовая демонстрация против поставок вооружений Украине и Израилю.