В центре Вены перекрыли движение из-за митингующих против конфликта с Россией

Tекст: Алексей Дегтярев

Движение в связи с крупной антивоенной демонстрацией, инициированной австрийским «Движением за мир», протестующие выступают милитаризации ЕС и конфликта с Россией, передает ТАСС.

Они также против обсуждений возможного отказа Австрии от нейтралитета, закрепленного в конституции страны.

Участники акции передвигаются рядами по 10 человек, они идут по Марияхильферштрассе, минуя Хофбург, в сторону здания парламента.

Демонстрация проходит мирно, без столкновений с полицией. Организаторы скандируют в мегафоны: «Нет возврату к фашизму, нет возврату к войне!» Митингующие также поют песню «Мы хотим мира во всем мире!»

Ранее в Берлине прошла массовая демонстрация против поставок вооружений Украине и Израилю.