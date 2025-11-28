СМИ: Макрон хочет добиться уважения Европы со стороны Китая

СМИ: Макрон хочет уважения Европы от Китая

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай с 3 по 5 декабря хочет заложить основу для будущих взаимовыгодных отношений между КНР и Евросоюзом, пишет ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post. Макрон рассчитывает убедить руководство Поднебесной рассматривать ЕС как крупного самостоятельного партнера, а не как переменную величину на фоне международной напряженности.

Источник сообщил журналистам, что стратегическая задача переговоров Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином – добиться уважения к ЕС как к самостоятельному и крупному экономическому игроку. Макрон планирует поднять вопросы выравнивания торгового баланса, обсуждение обязательств в сфере безопасности и мира, а также вывод отношений между ЕС и КНР на качественно новый уровень.

Как отмечает источник, значительной частью обсуждения станет взаимодействие в сфере передовых микросхем и доступа к редкоземельным металлам. Китай заинтересован в сотрудничестве по технологиям, а ЕС нужен стабильный импорт стратегических ресурсов. Участники диалога будут отталкиваться от интересов двух сторон, а не позиций США, подчеркнул собеседник издания.

Стоит отметить, что в преддверии визита Эммануэля Макрона в Китай, Пекин усилил давление на Японию перед визитом и призвал Францию поддерживать принцип «одного Китая» в ситуации вокруг Тайваня.

В то же время, как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз наказал Китай введением санкций за торговлю с Россией.

А сам Макрон на саммите ЕС отметил, что ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов угрожают доступу европейских компаний к важному сырью.



