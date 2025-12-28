Мирей Матье назвала Брижит Бардо сестрой и самой красивой женщиной Франции

Tекст: Дарья Григоренко

В своем интервью она отметила: «Сегодня все мы скорбим об уходе Брижит Бардо, поскольку во всем мире она олицетворяла Францию», передает ТАСС.

Матье рассказала, что за долгие годы профессиональной деятельности у нее не было совместных проектов с Бардо, однако она всегда восхищалась актрисой. Певица подчеркнула, что обе они были моделями для бюста Марианны – национального символа Франции, а Бардо стала первой женщиной, выбранной на эту роль. «Для меня она была самой красивой женщиной в мире», – добавила Матье.

Певица также поделилась, что имела возможность пообщаться с Бардо по телефону этим летом. Бардо говорила о своей преданности идеям генерала Шарля де Голля и просила Матье в публичных выступлениях упоминать о защите животных. Как отметила певица, актриса пожертвовала собственной кинокарьерой ради этой деятельности.

«В конце разговора со мной она сказала – «до свидания, моя младшая сестра». Я же ответила ей, что, если она позволит, я попрощаюсь с ней как со старшей сестрой», – добавила певица.

Также Матье поблагодарила российских поклонников за внимательное отношение к ее творчеству и пожелала мира на Земле, исполнив куплет своей песни «Тысяча голубей» с пожеланием «мира на 100 тысяч лет».

Напомним, 28 декабря французская актриса Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни.

1 декабря Бардо обратилась к поклонникам с заявлением в связи с проблемами со здоровьем и попросила уважать ее частную жизнь в связи с восстановлением после госпитализации.