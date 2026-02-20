В Иркутске загорелся спорт-парк «Поляна»

Пожар вспыхнул на территории спорт-парка «Поляна» в Иркутске

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пожар произошел на территории спорт-парка «Поляна» в Иркутске, передает РИА «Новости».

По информации пресс-службы ГУМЧС по Иркутской области, площадь возгорания пока уточняется. На месте происшествия работают семь единиц техники и двадцать семь пожарных.

Очевидцы, сообщающие в социальных сетях о происшествии, утверждают, что очаг возгорания может находиться в отеле «Байкал-Аляска». Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Данных о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пожарные спасли пять человек во время возгорания в торговом центре в Ангарске Иркутской области месяц назад.

До этого перед Новым годом при пожаре в Тулуне Иркутской области погиб ребенок. А в ноябре в Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей, площадь возгорания составила 4800 кв. м.



