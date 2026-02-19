Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
С помощью гражданской ПВО в Курской области сбили более 1,5 тыс. украинских БПЛА
Более 1,5 тыс. украинских беспилотников были сбиты над Курской областью с декабря с помощью системы гражданской противовоздушной обороны, рассказал руководитель центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Сидякин.
По словам Сидякина, в Курской области была запущена в пилотном режиме комплексная гражданская система ПВО, построенная на единой цифровой архитектуре, передает ТАСС.
«В Курской области мы запустили в пилотном режиме комплексную систему гражданской ПВО. С ее помощью за несколько месяцев сбито более полутора тысяч вражеских беспилотников. Система построена на единой цифровой архитектуре», – заявил он.
Система аккумулирует данные о беспилотниках с различных источников, включая Минобороны, МЧС, Росгвардию, уличные видеокамеры и радиолокационные станции. Вся информация поступает в единый центр управления и в реальном времени направляется расчетам ПВО, средствам радиоэлектронной борьбы и мобильным огневым группам. Благодаря такой координации реагирование на угрозы происходит в считаные секунды.
За прошедшую ночь над Россией нейтрализовали 113 дронов ВСУ.