Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.6 комментариев
Вынесен приговор экс-министру обороны ДНР Стрелкову
Суд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова к 4 годам колонии за экстремизм
Суд в Москве признал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) виновным в призывах к экстремистской деятельности.
Стрелкову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, передает ТАСС. Ему также запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет после освобождения.
Суд зачел в срок отбывания наказания время содержания Стрелкова в СИЗО на стадии следствия, это около семи месяцев. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков был задержан в Москве в июле по обвинению в экстремизме. Прокурор требовал отправить Стрелкова почти на пять лет в колонию общего режима.