Вынесен приговор экс-министру обороны ДНР Стрелкову

Суд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова к 4 годам колонии за экстремизм

Tекст: Валерия Городецкая

Стрелкову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, передает ТАСС. Ему также запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет после освобождения.

Суд зачел в срок отбывания наказания время содержания Стрелкова в СИЗО на стадии следствия, это около семи месяцев. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков был задержан в Москве в июле по обвинению в экстремизме. Прокурор требовал отправить Стрелкова почти на пять лет в колонию общего режима.