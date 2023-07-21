Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков задержан в Москве

Эксперты прокомментировали убийство 11-летнего мальчика приятелем в Москве

Жестокое обращение со стороны детей просто так не возникает, до инцидента у ребенка должны быть какие-то признаки агрессии, а также пугающие пунктики, которые не заметили окружающие его взрослые, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя убийство 11-летнего мальчика 13-летним подростком в парке в Москве.

В Москве в парке в районе Каширского шоссе был найден мертвым 11-летний мальчик, на его теле обнаружено 12 ножевых ранений. В совершении преступления признался его знакомый 2010 года рождения, с которым мальчик ушел гулять. Источник в правоохранительных органах сообщил, что мотива у подозреваемого в убийстве не было: подростки спорили, кто из них сильнее. Кроме того, семьи обоих детей благополучные.



«Жестокое обращение со стороны детей – это история, которая вдруг не возникает. Как правило, у этого есть какая-то предыстория, какие-то предвестники, которые приводят в итоге к убийству или каким-то другим серьезным вещам. Подростковый возраст в этом смысле – очень уязвимый момент. Это гормональная и физиологическая, психическая перестройки ребенка, когда часто происходит манифест как раз различных психических расстройств. Но для этого, опять же, должны быть какие-то предвестники», – говорит психолог, специалист по развитию детей Олеся Васильева.

Она подчеркивает, что не бывает ситуаций, когда в семье растет милый, добрый, адекватный ребенок, а потом он внезапно убивает другого ребенка. Психолог убеждена, что подозреваемый в убийстве мальчика 13-летний подросток «наверняка имел какие-то пунктики». Возможно, за ним наблюдалось жестокое обращение с животными – это один из тех ярких признаков, увидев который родители обязательно должны забить тревогу и разобраться, почему ребенок ведет себя именно так. Также не исключено, что присутствовал буллинг по отношению к другим детям в школе или имела место быть травля, давление, агрессия.

«Все это, скорее всего, было в истории этого мальчика. Потому что не бывает так, что в один день человек сошел с ума и решил убить своего же сверстника. Поэтому это скорее следствие уже тех моментов, которые были у этого ребенка. Не исключено и наличие личностного расстройства либо что-то из ряда большой психиатрии. И здесь вопрос того, чтобы это как-то на государственном или образовательном уровне отслеживалось», – считает специалист.

По мнению собеседницы, для того чтобы свести подобные ситуации к минимуму и вовремя обнаружить те или иные странности поведения у ребенка, в России стоит ввести обязательную внутришкольную диагностику. Кроме того, сами родители должны уделять детям больше времени, чтобы следить за их поведением, состоянием психики и т. д.

«Опять же, если семья адекватная, социальная, то здесь просто нужно внимательно смотреть за тем, что происходит с ребенком, обращать внимание на какие-то пунктики, которые пугают, например, то же жестокое обращение с животными. Может быть, там была агрессия по отношению к учителям, которую никто не взял во внимание, или агрессия по отношению к самим родителям, младшим братьям, сестрам. Все вместе эти пунктики задают риск возникновения таких ситуаций», – объясняет эксперт.

Психолог обращает внимание на то, что на самом деле ребенку не просто проявить агрессию, ведь ему нужно перейти определенные границы, особенно если это касается нанесения ножевого ранения. «Это внутри должно быть что-то: отсутствие страха, отсутствие эмпатии. Обычно эта история бывает у психопатов, социопатов. Они не чувствуют границу страха, у них нет эмпатии по отношению к другому человеку – просто так работает мозг человека с психическими заболеваниями. Уверена, что у этой истории наверняка были предвестники, которые никто не заметил или заметил, но ничего с этим не сделал. В одночасье такое не происходит», – заключила Васильева.

Исходя из того, что подозреваемый в убийстве – лицо, не достигшее 14 лет, приговорить к лишению свободы его не могут, делится адвокат Александр Добровинский. «Согласно нашему законодательству, 13-летний подросток не может быть привлечен к уголовной ответственности в силу своего возраста. Он может быть поставлен на учет в полиции для наблюдения, а также может быть назначено прохождение обследования у психиатра. Вот исходя из того, что покажет это обследование, будет решаться его дальнейшая судьба», – рассказывает правозащитник. Исходов, по его словам, может быть очень много, поэтому он призвал для начала дождаться результатов судебно-психиатрической экспертизы.

В среду в Волгоградской области в ходе драки умер 14-летний мальчик. Несовершеннолетний поссорился с молодым человеком 18 лет. Уточняется, что смерть подростка наступила после удара в грудь, ребенок скончался на месте.

Ранее психолог Васильева в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, как следует действовать родителям, дети которых замешаны в драке. В случае если конфликт детей дошел до физического воздействия, родителям следует вмешаться, оттолкнув детей друг от друга,либо встав между ними, не трогая чужого ребенка.