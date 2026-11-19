Tекст: Вера Басилая

«Китайцы фотографируют кортеж президента России», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат опубликовала фото и видео, на которых плотная толпа в Шэньчжэне стоит вдоль дороги и снимает на мобильные телефоны проезжающий кортеж российского лидера.

Президент России Владимир Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ранее в четверг Путин провел двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом. Также на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне продлилась меньше часа.

Путин выступил на пленарном заседании саммита. Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп приняли участие в традиционной совместной фотосессии лидеров саммита.