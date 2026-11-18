Tекст: Игорь Иножарский

Лидеры России и Китая произнесли речи на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, пишет Reuters.

«Мы должны твердо поддерживать основанную на правилах многостороннюю торговую систему, ядром которой является Всемирная торговая организация, выступать за свободную и открытую торговлю и инвестиции, поддерживать стабильность и бесперебойную работу глобальных цепочек поставок», – заявил Си Цзиньпин.

Владимир Путин в своем выступлении назвал западные державы бывшими гегемонами. Глава государства отметил унизительный упадок Европы и подчеркнул, что антироссийские санкции привели к обратному результату, сделав Россию сильнее.

Выступление китайского лидера состоялось после введения Вашингтоном новых ограничений на доступ Пекина к передовым чипам для искусственного интеллекта. Западные партнеры критикуют Китай за ежегодный профицит торгового баланса, превышающий 1 трлн долларов.

Трехсторонние переговоры между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом запланированы на четверг. На встрече могут обсуждаться конфликт на Украине, американская кампания в Иране, а также вопросы торговли и ядерного оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС. В понедельник помощник президента Юрий Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах лидеров России и Китая. Помощник главы государства сообщил о планах проведения встречи с американским лидером в государственной резиденции.