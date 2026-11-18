Tекст: Дарья Григоренко

«Прежде всего, чтобы стратегическое партнерство между Кореей и Китаем развивалось и крепло, необходимо обеспечить мир и стабильность на Корейском полуострове», – сказал Ли Чжэ Мён. Он также выразил надежду на дальнейшее развитие равноправного и взаимовыгодного экономического партнерства двух стран, передает Reuters.

Китай готов укреплять коммуникацию и координацию с Южной Корей, а также поддерживать стабильность и бесперебойную работу глобальных промышленных цепочек и цепей поставок, отметил Си Цзиньпин.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своего азиатского турне. Однако госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что готовность к диалогу не означает проведения встречи во время визита, а Пекин заявил об отсутствии информации о подобном мероприятии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду встречу лидеров России, Китая и США сравнили с Ялтинской конференцией 1945 года.

Во вторник китайский политолог Цзяньлу Би отверг сравнения предстоящего саммита с «Ялтой-2».

В понедельник министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил о расчете Сеула на учет интересов страны на трехстороннем саммите лидеров США, Китая и России в Шэньчжэне.