«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
Сеул назвал саммит Путина, Си и Трампа шансом на мир на Корейском полуострове
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил, что Сеул рассчитывает на учет интересов страны на предстоящем трёхстороннем саммите президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в Шэньчжэне.
Южная Корея надеется, что предстоящий саммит лидеров США, Китая и России будет способствовать миру на Корейском полуострове, заявил МИД страны. Ведомство отметило, что правительство прилагает усилия для достижения прогресса в деле мира на полуострове и урегулирования ядерной проблемы КНДР через тесную координацию с США и контакты с другими крупными державами, пишет Yonhap.
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён сообщил, что в пятницу в Пекине обсудил с главой МИД Китая Ван И предстоящую встречу лидеров США, Китая и России, а также возможность возобновления диалога Вашингтона с Пхеньяном. По его словам, он подчеркнул, что Южная Корея как непосредственно заинтересованная сторона имеет жизненно важные интересы в вопросах Корейского полуострова.
Эксперты отмечают, что различия в интересах трёх держав могут осложнить усилия Сеула по учету его позиции: Китай и Россия укрепляют связи с Пхеньяном, а Трамп может ставить собственные политические интересы выше интересов безопасности Южной Кореи. На вопрос о том, может ли встреча превратиться в новую Ялтинскую конференцию, представитель МИД Южной Кореи заявил, что Сеул ясно дал понять Вашингтону и Пекину о недопустимости ущемления национальных интересов страны на полуострове.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа 19 ноября в Шэньчжэне. Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев назвал трехстороннюю встречу логичной и востребованной. Администрация США объявила о планах проведения трехсторонней встречи на саммите АТЭС в Шэньчжэне.