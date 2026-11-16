Сеул назвал саммит Путина, Си и Трампа шансом на мир на Корейском полуострове

Tекст: Игорь Иножарский

Южная Корея надеется, что предстоящий саммит лидеров США, Китая и России будет способствовать миру на Корейском полуострове, заявил МИД страны. Ведомство отметило, что правительство прилагает усилия для достижения прогресса в деле мира на полуострове и урегулирования ядерной проблемы КНДР через тесную координацию с США и контакты с другими крупными державами, пишет Yonhap.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён сообщил, что в пятницу в Пекине обсудил с главой МИД Китая Ван И предстоящую встречу лидеров США, Китая и России, а также возможность возобновления диалога Вашингтона с Пхеньяном. По его словам, он подчеркнул, что Южная Корея как непосредственно заинтересованная сторона имеет жизненно важные интересы в вопросах Корейского полуострова.

Эксперты отмечают, что различия в интересах трёх держав могут осложнить усилия Сеула по учету его позиции: Китай и Россия укрепляют связи с Пхеньяном, а Трамп может ставить собственные политические интересы выше интересов безопасности Южной Кореи. На вопрос о том, может ли встреча превратиться в новую Ялтинскую конференцию, представитель МИД Южной Кореи заявил, что Сеул ясно дал понять Вашингтону и Пекину о недопустимости ущемления национальных интересов страны на полуострове.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа 19 ноября в Шэньчжэне. Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев назвал трехстороннюю встречу логичной и востребованной. Администрация США объявила о планах проведения трехсторонней встречи на саммите АТЭС в Шэньчжэне.