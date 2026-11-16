«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
Жителю Поморья предъявили обвинение в убийстве пяти человек при поджоге
СК: В Поморье предъявлено обвинение по делу об убийстве пяти человек при поджоге
В Архангельской области 46-летнему жителю Каргополя предъявили обвинение в покушении на убийство и убийстве пяти человек общеопасным способом.
Обвинение предъявлено по факту поджога жилого дома, в результате которого погибли пять человек, сообщает региональное следственное управление СК.
Обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 и п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правоохранительные органы задержали подозреваемого в поджоге жилого дома в Каргополе.
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