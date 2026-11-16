Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
Российский рынок акций открылся снижением
Индекс Мосбиржи на старте утренних торгов снизился на 0,1%
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии понедельника снизился на 0,1%, опустившись до отметки 2509,01 пункта.
Российский рынок акций с началом новой недели продемонстрировал снижение на 0,1% по основному индексу, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.
К 7:01 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) опустился относительно предыдущего закрытия до отметки 2509,01 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6:50 до 9:00 мск, при этом аукцион открытия проходит с 6:50 до 7:00 мск. Основная сессия продолжается с 9:00 до 19:00, а вечерняя – с 19:00 до 23:50 мск.
С 26 сентября торговая площадка начала рассчитывать индексы акций, включая главный индекс IMOEX, во все торговые сессии.