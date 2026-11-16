Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
Заявку России на председательство в форуме АТЭС поддержали восемь стран
Восемь стран АТЭС поддержали заявку России на председательство
Заявку России на председательство в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества поддержали восемь стран АТЭС, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Москва активно добивается утверждения инициативы и не намерена затягивать этот процесс, сказал дипломат в интервью РИА «Новости».
«Официально нашу кандидатуру поддержали Китай, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Бруней-Даруссалам, Сингапур, Малайзия и Папуа-Новая Гвинея», – сказал Бердыев.
Всего в состав форума входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Малайзия поддержала российскую заявку на председательство в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве.
В среду о поддержке инициативы Москвы сообщил Таиланд.
Летом посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил о попытках западных государств препятствовать получению Россией статуса председателя на форуме.