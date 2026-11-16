БПЛА группировки «Север» уничтожили танк и группу ВСУ в Харьковской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

«При проведении разведывательных мероприятий оператором многофункционального беспилотного комплекса «Орлан-10» была обнаружена группа националистов ВСУ, осуществляющая передвижения под прикрытием стрельбы танка», – заявил военный РИА «Новости».

По его словам, после обнаружения целей несколько расчетов начали их поражение.

Боец рассказал, что танк поразили два БПЛА с кумулятивной боевой частью. Пехота попыталась скрыться в лесу, но ее уничтожили FPV-дроны на оптоволоконном управлении с осколочно-фугасной боевой частью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу командир взвода с позывным Дикарь сообщил об уничтожении операторами БПЛА «Молния» группировки «Север» продовольственных складов ВСУ в Харьковской области.

В четверг боец группировки войск «Восток» с позывным Эвенк заявил об оставлении украинскими операторами беспилотников оборудования при отступлении из Воскресенки в Запорожской области.

В тот же день командир батальона с позывным Каин сообщил об уничтожении артиллеристами группировки «Север» более 15 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области.