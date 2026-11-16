Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
Мэрия Владивостока отказалась от переноса памятника Солженицыну
Памятник Солженицыну решили оставить на Корабельной набережной Владивостока
Власти Владивостока больше не планируют переносить памятник писателю Александру Солженицыну с Корабельной набережной в другой сквер.
Памятник Солженицыну, который сначала демонтировали, а затем временно вернули на прежнее место в центре Владивостока, останется на Корабельной набережной, передает РИА «Новости» со ссылкой на городскую мэрию.
«В настоящее время скульптура находится по месту установки. Вопрос о переносе скульптуры не рассматривается», – сообщил представитель мэрии.
В марте власти города заявляли о намерении перенести монумент в сквер Веры и Надежды. Причиной называлась критика со стороны историков и краеведов, которые считали нахождение памятника среди военных кораблей неуместным, так как писатель прибыл во Владивосток самолетом. В октябре скульптуру демонтировали, но позже выяснилось, что она визуально не вписывается в новое окружение, и памятник вернули на набережную.
Монумент Солженицыну установили на Корабельной набережной в 2015 году. Сам писатель посетил Владивосток в 1994 году при возвращении из США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее памятник писателю Александру Солженицыну демонтировали для переноса с Корабельной набережной Владивостока в сквер Веры и Надежды.
Также власти города сообщили о планах перенести монумент из тематических соображений.