Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
Уголовное дело возбуждено после смерти ребенка на Сахалине в ходе операции
В Южно-Сахалинске ребенок скончался в больнице во время хирургического вмешательства, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СК.
В Южно-Сахалинске расследуется уголовное дело, возбужденное по факту причинения смерти по неосторожности, указало ведомство в Max.
Мальчика госпитализировали в больницу в Южно-Сахалинске, где ему провели хирургическое вмешательство под общим наркозом. Процедура прошла в штатном режиме, однако при выходе ребенка из медикаментозного сна у него остановилось сердце. Медики пытались спасти ребенка, но реанимационные мероприятия не дали результата.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, изъята и изучается медицинская документация, допрашиваются свидетели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки после плановой операции в Череповце.
В сентябре двухлетняя девочка скончалась во время ожидания приема педиатра в частной медицинской клинике в Ульяновске.
Летом уголовное дело завели по факту гибели малолетнего ребенка в реке в Мирнинском районе Якутии.