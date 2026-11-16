Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
Артиллерия группировки «Восток» уничтожила пункты управления БПЛА ВСУ
Минобороны: Группировка «Восток» уничтожила пункты управления дронами ВСУ
Российские артиллеристы с помощью орудий «Гиацинт-Б» уничтожили замаскированные пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны.
Расчеты 152-миллиметровых буксируемых орудий «Гиацинт-Б» 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение по позициям ВСУ в Запорожской области, цитирует ведомство РИА «Новости».
Операторы разведывательных БПЛА выявили расположение скрытых пунктов управления беспилотной авиацией противника, проследив за возвращением украинских разведывательных дронов и тяжелых гексакоптеров после выполнения задач.
В результате ударов была нарушена работа подразделений беспилотной авиации ВСУ на этом участке фронта, а противник лишился возможности использовать данные пункты для ведения воздушной разведки и применения ударных гексакоптеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье группы воздушного прикрытия группировки войск «Восток» сорвали массированную воздушную атаку ВСУ в Запорожской области, уничтожив более 50 беспилотников.
На прошлой неделе российские артиллеристы поразили скрытые пункты управления дронами ВСУ в этом же регионе.
В начале месяца расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» выследили и уничтожили пункты управления беспилотниками украинской армии по маршрутам их возвращения.