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Туск назвал позорными действия Зеленского по героизации УПА
Туск рассказал о попытках Зеленского оправдаться перед Польшей за героизацию УПА
Владимир Зеленский пытается убедить Варшаву в отсутствии злого умысла при прославлении Украинской повстанческой армии* (УПА*, признана экстремистской, запрещена в России), героизация которой является позором, заявил премьер Польши Дональд Туск.
Премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита Евросоюза прокомментировал ситуацию вокруг прославления экстремистской УПА*, передает РИА «Новости». Политик подчеркнул, что Киев старается загладить вину за недавние инциденты.
«Зеленский и вчера и ранее давал понять, что ни в какой степени не имел намерений каким-либо образом обидеть Польшу, поляков или поставить под угрозу польско-украинские отношения. Но случилось то, что случилось», – заявил Туск. При этом он охарактеризовал действия украинского лидера как позорные и выразил желание минимизировать последствия этого плохого решения.
В конце мая Зеленский посетил церемонию перезахоронения одного из лидеров националистов Андрея Мельника под Киевом. Кроме того, он присвоил центру специальных операций ВСУ наименование в честь героев УПА.
В ответ на эти шаги польский президент Кароль Навроцкий поднял вопрос о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла, врученного ему в 2023 году. Однако после недавнего заседания профильного совета окончательный вердикт так и не был вынесен.
Премьер-министр Польши Дональд Туск осудил решение украинских властей о присвоении подразделению ВСУ имени экстремистской организации.
Канцелярия польского президента потребовала от Владимира Зеленского личных извинений за этот шаг.
Бывший глава польского правительства Матеуш Моравецкий посоветовал украинскому лидеру переименовать данную бригаду для сохранения ордена Белого Орла.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ