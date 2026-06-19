Туск назвал позорными действия Зеленского по героизации УПА

Эксперты: Публикация кадров атак БПЛА в соцсетях играет на руку противнику

Tекст: Олег Исайченко

«Подавляющее большинство атак дронов ВСУ на российские города не имеет реального военно-стратегического значения. Главная цель противника – посеять панику и подорвать стабильность общества», – заявил политолог Илья Ухов.

Особую проблему, по его словам, создает привычка очевидцев выкладывать кадры последствий атак в социальные сети. «Дело даже не в прямой помощи вражеской разведке – в эпоху спутникового наблюдения многое видно и так. Куда серьезнее другое: украинские ресурсы мгновенно компилируют такие ролики и тиражируют их под апокалиптическими заголовками вроде «россияне бегут из Москвы». Это работает на создание нервной атмосферы внутри страны», – продолжил эксперт.

Ухов признает, что винить человека, испытавшего эмоциональный шок, сложно, особенно если он не живет в приграничье, где обстрелы случаются чаще. «Но публиковать такие кадры все равно нельзя. Здесь речь идет не только о законе, но и о гражданской ответственности. Если человек чувствует нервное напряжение, ему стоит подумать, чем он реально может помочь стране и армии, а не играть на руку противнику», – резюмировал политолог.

Поскольку ни одна из существующих систем противовоздушной обороны не способна работать на 100%, многое зависит и от поведения самих граждан, напоминает политолог Павел Данилин. «То, что непреодолимой защиты не бывает, прекрасно демонстрирует пример израильской ПВО. Ее называют самой совершенной, хотя на деле это далеко не так. Наша столичная система ПВО объективно эффективнее, поскольку постоянно совершенствуется, но даже она, к сожалению, не может отразить абсолютно все удары», – отметил он.

«В такой ситуации крайне важно, чтобы сами граждане не помогали противнику, выкладывая в Сеть кадры прилетов. Добиться этого можно в том числе через соблюдение жестких запретов на публикацию подобной информации. За нарушения должна наступать реальная ответственность», – счиатет эксперт.

Однако одних ограничений недостаточно – в первую очередь необходимо укреплять саму систему обороны, говорит Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, ветеран СВО. «Надо понимать, что количество дронов ВСУ со временем будет только увеличиваться. На этом фоне нам необходимо продолжать выстраивать многоуровневую противовоздушную оборону», – заявил он.

По мнению Григорьева, помимо классических средств, в этой системе могут быть задействованы дроны-ПВО, дроны-перехватчики, сети-заграждения и другие технологические решения. «У России есть в этом плане все необходимые наработки, вопрос упирается лишь в их оперативный перевод в массовые серии. Это задача, которую важно решить в самые сжатые сроки», – продолжил собеседник.

Григорьев также акцентировал внимание на информационной составляющей. «Очевидно, что любое размещение сведений об ущербе от атак ВСУ – это прямая помощь нашим противникам, и подобные действия должны быть наказуемы. Но здесь важны не только карающие инструменты, но и просвещение людей о реальных последствиях распространения такой информации в соцсетях. Закон и просвещение должны действовать в связке», – заключил собеседник.

Напомним, в ночь на четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников самолетного типа над 19 регионами страны и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны России. На подлете к Москве, по данным мэра Сергея Собянина, было сбито около 190 дронов, нескольким аппаратам удалось достичь Московского НПЗ.

В то же время ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Под поражение попали склад горюче-смазочных материалов в Борисполе Киевской области, нефтеперерабатывающий завод «Затурино» в Полтавской области и подразделение «Укртрансгаз».

На этом фоне подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка в ДНР. Российские военные также продвинулись в Константиновке и продолжили зачистку Красного Лимана.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что рекордный налет ВСУ показал силу российской ПВО.