Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.4 комментария
Экс-премьер Польши посоветовал Зеленскому переименовать бригаду ВСУ
Экс-премьер Польши Моравецкий посоветовал Зеленскому переименовать бригаду ВСУ
Бывший глава польского правительства Матеуш Моравецкий посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому изменить название подразделения украинских войск, чтобы избежать лишения ордена Белого Орла.
Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Владимиру Зеленскому переименовать подразделение ВСУ с «Героев УПА*» (признана в РФ экстремистской и запрещена) на «Симона Петлюры», передает РИА «Новости».
В конце мая Зеленский участвовал в перезахоронении останков Андрея Мельника под Киевом и присвоил имя УПА центру спецопераций.
«Изменить название? Я должен подсказать. Пусть изменят на Симона Петлюры или гетмана Петра Сагайдачного», – заявил Моравецкий в эфире радиостанции RMF FM. По его мнению, такой шаг поможет Зеленскому сохранить орден Белого Орла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши потребовали смены названия скандального подразделения ВСУ.
Президент республики Кароль Навроцкий намеренно отложил лишение Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
Канцелярия польского лидера запросила у главы киевского режима личные извинения за героизацию экстремистов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ