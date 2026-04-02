В Одессе мужчина с цепью смог прогнать четверых сотрудников военкомата, загнав их обратно в микроавтобус, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». Инцидент произошёл на глазах у прохожих, видео опубликовали в Telegram-канале издания.

Как отмечают журналисты, мужчина уверенно отмахивался цепью от людей в камуфляже, не давая себя окружить, а в итоге сотрудники военкомата были вынуждены укрыться в автомобиле. Сам микроавтобус также получил несколько ударов цепью и остался с разбитыми окнами. После этого военкомы уехали, не выполнив задание по мобилизации.

По данным украинских СМИ, из-за нехватки личного состава в ВСУ действия военкоматов становятся всё более жесткими. В сети регулярно появляются видео, на которых сотрудники военкоматов силой увозят мужчин, применяя к ним физическую силу и избивая их. Эти случаи вызывают бурные протесты и недовольство среди населения Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе сотрудники военкомата принудительно мобилизовали мужчину в шортах и тапочках прямо на улице, силой усадив его в микроавтобус.

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования задержали местного жителя и избили его в здании военкомата, после чего мужчину с травмами головы госпитализировали.

Жители Одессы атаковали служебный автобус военкомата и разбили в нем окна, выручая схваченных для мобилизации мужчин.