  Минобороны сообщило о перехвате 114 беспилотников над Россией
    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    Хельсинки и Таллин запретили использование своего неба украинскими БПЛА
    Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на права
    Минобороны: Путин объявил перемирие 8-9 мая
    Медведев высмеял Зеленского и Пашиняна за общение на плохом английском вместо русского
    Трамп пригрозил «стереть с лица земли» Иран в случае атаки на корабли США
    Полиция ФРГ задержала наехавшего на людей в центре Лейпцига водителя
    В Крыму ребенок подорвался на найденном у заброшенного здания предмете
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    Алексей Вагин Алексей Вагин Непреодолимым препятствием для США в Иране стала культура

    Феноменальная устойчивость Ирана перед многолетним давлением и открытой военной агрессией со стороны сверхдержавы ярко иллюстрирует тот факт, что западный миропорядок столкнулся с более серьезным противником, чем идеологические режимы или персоналистские автократии.

    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    4 мая 2026, 22:41 • Новости дня

    Взрывы прогремели в пригороде Харькова и подконтрольном ВСУ Запорожье

    Tекст: Вера Басилая

    В пригороде Харькова, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и Запорожье зафиксированы взрывы на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщили украинские СМИ.

    По данным украинского канала «Общественное», серия взрывов произошла в пригороде Харькова во время действия сигнала воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в ряде районов Харьковской области была объявлена воздушная тревога, что, по информации телеканала, совпало с моментом взрывов.

    Ранее в тот же день телеканал сообщал о взрывах непосредственно в Харькове. В сообщении также отмечается, что в подконтрольном ВСУ Херсоне были слышны взрывы.

    Позднее стало известно о новом взрыве в городе Запорожье, находящемся под контролем ВСУ. Ранее в этот день уже поступали сведения о взрывах в этом городе.

    В субботу в подконтрольном украинским военным Херсоне прозвучали взрывы.

    Также взрывы фиксировались в городах Запорожье и Харьков и Изюм.

    4 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    Во время выступления на саммите европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский сообщил о возможной атаке на российскую столицу, передает РИА «Новости».

    Трансляция данного мероприятия велась на официальном YouTube-канале офиса украинского лидера. Политик решил пригрозить российской стороне в преддверии праздничных мероприятий.

    «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», – сказал Зеленский, говоря о предстоящих торжествах в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном виде ради безопасности людей.

    Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США допустил возможность объявления перемирия на время праздника.

    Выступление главы государства на параде Победы 9 мая будет очень важным, сообщил его пресс-секретарь.

    4 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве

    Колесник: Украина получит кратный ответ в случае удара по параду Победы

    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Владимир Зеленский получат серьезный ответ в случае попытки Вооруженных сил Украины нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    По его словам, в случае подобных провокаций ответ России будет «неотвратим», а сам удар – «очень серьезным и кратным», передает News.ru.

    Колесник также подчеркнул, что пока Зеленский находится у власти, ситуация на Украине продолжит ухудшаться. Политик выразил мнение, что украинский лидер будет стремиться наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению России.

    Депутат Госдумы добавил, что Зеленский «действительно обнаглел» и сейчас фактически влияет на решения Европейского союза. Колесник призвал Россию пересмотреть свою политику в отношении украинского лидера, заявив о необходимости подумать, как дальше действовать в этой ситуации.

    Он также высказался за возможность нанесения упреждающего удара по местам, откуда могут запускаться беспилотники.

    Напомним, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 12:51 • Новости дня
    Премьер Эстонии назвал удары по портам России «самообороной»

    Премьер Эстонии Михал поддержал украинские удары по российским портам

    Премьер Эстонии назвал удары по портам России «самообороной»
    @ Emmi Korhonen/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава эстонского правительства Кристен Михал заявил, что поддерживает атаки Киева на портовую инфраструктуру России в Балтийском регионе, назвав их «самообороной»

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подтвердил поддержку украинских ударов по российским портам после того, как беспилотники залетели в воздушное пространство Финляндии и Эстонии, передает Bloomberg.

    «Для нас совершенно понятно, что Украина защищается и уничтожает российскую машину по выкачиванию денег, включая различные портовые сооружения для самообороны», – заявил политик в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

    По словам эстонского премьера, инциденты с дронами «в конечном итоге являются виной Кремля». Он также обвинил Россию в якобы атаках на украинские гражданские объекты, которые, по его мнению, не представляют собой военные цели.

    Страны Евросоюза в последнее время столкнулись с серией нарушений воздушного пространства беспилотниками на фоне расширения украинских ударов вглубь российской территории.

    В марте дрон повредил дымовую трубу эстонской электростанции, что привело к рассылке экстренных сообщений по всей стране. Позднее беспилотники вновь нарушили воздушное пространство Эстонии и Финляндии, не причинив ущерба. Михал подчеркнул, что Таллин просит не допускать попадания обломков в свое воздушное пространство.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ереване занял схожую позицию, однако, по данным телерадиокомпании YLE, назвал вторжения дронов неприемлемыми.

    Михал признал технологические трудности, с которыми сталкиваются соседние с Россией и Украиной страны ЕС и НАТО при мониторинге и уничтожении низколетящих военных беспилотников. Он добавил, что Эстония закупает новые радиолокационные системы и уже располагает средствами противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник в марте в очередной раз нарушил воздушное пространство Эстонии. Власти республики потребовали от Киева исключить подобные инциденты.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о падении украинских дронов на территории своей страны.

    4 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае попыток Украины реализовать планы по срыву празднования Дня Победы Вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева, заявило Минобороны.

    В ведомстве обратили внимание на заявление президента Украины в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором прозвучали угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. В сообщении ведомства в Max подчеркивается, что что любые преступные действия Украины будут иметь серьезные последствия.

    «Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве предупредили, что в случае реализации Киевом своих «преступных планов» по срыву празднования Победы российские ВС нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины.

    «Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», – отметили в ведомстве.

    Минобороны официально предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    4 мая 2026, 12:44 • Новости дня
    Юшков объяснил планы Киева покупать газ у Норвегии

    Экономист Юшков: Киев хочет покупать у Норвегии российский газ под видом норвежского

    Юшков объяснил планы Киева покупать газ у Норвегии
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Покупка газа у Осло будет для Киева дорогим проектом. Цены на СПГ на мировом рынке, особенно в Европе, остаются высокими. Даже если речь идет не о физической поставке, а об обменных операциях, Украине насчитают такую цену, будто топливо транспортировали из Норвегии, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Владимир Зеленский сообщил об обсуждении поставок Украине газа из Норвегии.

    «Украина может получить СПГ из Норвегии следующим образом: газ доставляется судами до терминала в польском городе Свиноуйсьце и затем прокачивается на украинскую территорию», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Второй путь более сложный: СПГ доставляется до терминала на хорватском острове Крк, и далее прокачивается на Украину через Центральную Европу, например, Венгрию. Впрочем, думаю, Киев и Осло говорили не о физической поставке энергоносителя. Скорее, речь шла о его покупке у компаний из Норвегии – чтобы «голубое топливо» считалось норвежским», – продолжил собеседник.

    «Транспортные издержки повысят цену газа для Украины. Нужно будет платить за прием энергоносителя на регазификационный терминал в Польше или Хорватии, затем – за перевод «голубого топлива» из жидкого состояния в газообразное, и далее – за прокачку по газопроводу», – детализировал эксперт. Спикер обратил внимание, что цены на СПГ на мировом рынке остаются высокими, особенно в Европе.

    Он также напомнил про практику, согласно которой, например, азербайджанский или российский газ поставляется на Украину через Венгрию и Словакию, или регазифицированный СПГ с мирового рынка прокачивается из Польши и продается в результате обменных операций между трейдерами.

    «При этом, стоимость газа для украинской стороны в любом случае будет выше. Даже если речь идет не о физической поставке, а об обменных операциях с различными производителями и собственниками энергоносителя. Киеву насчитают такую цену, будто «голубое топливо» действительно транспортировали из Норвегии на Украину», – детализировал аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале об обсуждении энергетической помощи Украине на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Ереване. «Проинформировал о наших потребностях, в частности в отношении природного газа, на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной. Благодарен Норвегии и лично Йонасу за готовность помогать», – написал он. В воскресенье Зеленский прибыл в Ереван, где в понедельник состоится саммит Европейского политического сообщества.

    Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что сейчас в мире происходит самый крупный в истории энергетический кризис. Ситуация сейчас более сложная, чем в 1973, 1979 и 2022 годах, указал он.

    По его словам, масштаб проблемы увеличивается за счет сочетания нефтяного кризиса с ограничением поставок газа из России в Европу из-за конфликта на Украине. Газета ВЗГЛЯД объясняла, в чем уникальность четвертого в истории энергокризиса.

    4 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Минобороны: Путин объявил перемирие 8-9 мая
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая, сообщило Минобороны.

    «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отметило ведомство в Max.

    В российском Минобороны подчеркивают, что Вооруженные Силы России предпримут все необходимые меры для защиты праздничных мероприятий. При этом в случае попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.

    Также российские власти напомнили, что ранее, несмотря на технические возможности, от подобных действий воздерживались по гуманитарным причинам. Гражданское население Киева и сотрудники иностранных дипломатических представительств получили предупреждение о необходимости покинуть город заблаговременно.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве.

    4 мая 2026, 03:10 • Новости дня
    Премьер Финляндии заявил Зеленскому о недопустимости вторжения беспилотников
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо при встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил о готовности усилить защиту воздушного пространства страны на фоне инцидентов с БПЛА, залетавшими с Украины.

    Я отметил, что Финляндия поддерживает Украину и понимает необходимость поддерживать обороноспособность. Однако, недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось, а беспилотники залетали в на территорию нашей страны», – заявил Орпо порталу Yle.

    По словам премьера Финляндии, правительство располагает достоверной информацией о событиях в ночное время. Он отметил, что нарушения воздушного пространства всегда являются серьезным инцидентом.

    Орпо заявил, что Финляндия обладает хорошими возможностями для мониторинга и защиты своего воздушного пространства от атак БПЛА и в ближайшем будущем эти возможности будут значительно усилены.

    Премьер-министр считает, что представители руководства Украины будут осторожнее, чтобы их беспилотники больше не направлялись в Финляндию.

    Напомним, в воскресенье Минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение всех упавших в стране беспилотников. Финский политик Меса потребовал от Владимира Зеленского прекращения атак дронов через территорию республики.

    4 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Беженцев с Украины обвинили в срыве шествия «Бессмертного полка» в Амстердаме

    @ Наталья Блинова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытку срыва акции «Бессмертный полк» в Амстердаме предприняли беженцы с Украины, укрывающиеся от властей Украины в Нидерландах, сообщило посольство России в Нидерландах.

    В дипмиссии отметили, что лица, пытавшиеся помешать акции, демонстрировали флаги неонацистских организаций, передает ТАСС. «Демонстрация флагов неонацистов лицами, пытавшимися сорвать «Бессмертный полк» в Амстердаме, показывает, кого «приютили» Нидерланды», – добавили в ведомстве.

    Напомним, в субботу в центре Амстердама несколько украинцев пытались помешать шествию участников акции, выкрикивая угрозы в адрес собравшихся и используя националистические лозунги.

    Кроме того, вандалы осквернили памятник в Амстердаме в День памяти жертв Второй Мировой.

    4 мая 2026, 08:37 • Новости дня
    Польша предупредила о масштабной контрабанде оружия с Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша готовится к масштабному нелегальному трафику оружия с Украины по окончании боевых действий в ней, сообщил газете Rzeczpospolita начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Центрального следственного бюро польской полиции Адам Радонь.

    Радонь заявил, что польские власти готовятся к возможному масштабному нелегальному ввозу оружия с Украины после завершения боевых действий, передает ТАСС.

    Он сообщил: «На Украине находится огромное количество оружия, переданного в рамках пакетов помощи, к этому добавляется значительный объем оружия советских времен. А окончание вооруженных конфликтов всегда сопряжено с риском его неконтролируемого притока».

    В связи с этим польская полиция разрабатывает спецоперацию под кодовым названием Trident, направленную на пресечение контрабанды оружия и ликвидацию преступных группировок, причастных к трафику. Для реализации проекта планируется закупить специальное оборудование на сумму 6,6 млн злотых, а также наладить сотрудничество с пограничниками и органами Чехии, Литвы, Украины, Молдавии и Испании.

    Радонь подчеркнул, что Польша намерена стать своеобразным фильтром для нелегального оружия на пути в другие страны Европы. Он отметил, что опыт прошлых конфликтов показывает высокий риск появления подобных схем, а криминализация бывших украинских военных после демобилизации может усилить поток оружия на черный рынок.

    На данный момент значительный поток оружия с Украины в Польшу не зафиксирован, однако полиция уже находит схроны с украинским оружием. Источники поступления таких запасов пока не установлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западное оружие с Украины попадает на черные рынки.

    Times заявила о риске превращения Украины в «общество автоматов Калашникова».

    Bloomberg сообщил, что европейские страны опасаются контрабанды оружия с Украины.

    4 мая 2026, 15:37 • Новости дня
    Словакия отказалась поддерживать военные кредиты для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словакия не намерена поддерживать предоставление военных кредитов для Украины и не будет бесплатно передавать Киеву вооружение, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на встрече Европейского политического сообщества.

    «Словакия не будет поддерживать никаких военных кредитов для Украины и не будет давать бесплатно Украине никакого оружия. Если кто-то хочет что-то купить, пусть у нас купит», – подчеркнул Фицо, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА «Новости».

    Ранее Фицо отказался финансировать военные нужды Украины. Словацкий премьер раскритиковал желание продлить конфликт на Украине и осудил ЕС. Он также обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы.

    4 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Британия захотела участвовать в кредите ЕС для вооружения Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Лондон намерен обсудить с Евросоюзом участие в кредитной программе на 90 млрд евро для Украины, рассчитывая укрепить оборонное сотрудничество и поддержать промышленность, пишет Bloomberg.

    Британия готовится к переговорам о присоединении к плану Евросоюза по кредиту на 90 млрд евро для Украины, пишет Bloomberg.

    План подчеркивает «растущие оборонные связи» между Лондоном и Брюсселем и может открыть доступ Киеву к британскому вооружению за счет средств этого займа.

    В понедельник премьер-министр Британии Кейр Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявит о стремлении «объединить усилия с ЕС, чтобы помочь Украине оттолкнуть линию фронта России и вернуть суверенные территории».

    «Когда Британия и Европейский союз работают вместе, все получают выгоду, и в эти нестабильные времена нам нужно двигаться дальше и быстрее в обороне, чтобы сохранить безопасность людей», – говорится в его заявлении.

    Стармер рассчитывает, что участие в кредите создаст «возможности для британской индустрии сыграть свою полную роль» и подчеркнул, что будет действовать в национальных интересах, защищая безопасность, поддерживая союзников и создавая рабочие места.

    Евросоюз одобрил выделение кредита в 90 млрд евро в прошлом месяце после снятия венгерского вето. В Ереване глава британского правительства также обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и обеспечение безопасности Ормузского пролива для сдерживания роста счетов и сохранения экономической стабильности на фоне напряженности между США и Ираном.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник.

    Экономист Иван Лизан объяснил намерение ЕС ужесточить Украине кредитные условия.

    4 мая 2026, 01:03 • Новости дня
    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России установили контроль над десятью населенными пунктами в различных регионах зоны СВО за прошедшую неделю, следует из данных Минобороны страны.

    «С 27 апреля по 3 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два – в Харьковской области», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Там напомнили, что с 20 по 26 апреля российские военнослужащие освободили два поселения в Харьковской области и одно – в Донецкой Народной Республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    4 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Бывшая украинская журналистка объяснила бессмысленность уничтожения Зеленского

    @ IMAGO/bildgehege/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшая украинская журналистка Диана Панченко объяснила, почему, по ее мнению, сохранение жизни Владимира Зеленского выгоднее для Москвы, чем устранение лидера киевского режима. По ее мнению, сегодня Зеленский все чаще и на Украине и Западе воспринимается не как герой, а как диктатор и вор.

    В своем Telegram-канале Панченко отмечает, что пример Ирана показывает: если убрать действующего лидера, власть часто переходит к еще более радикальным политикам.

    Она подчеркнула, что если бы Россия устранила Зеленского два года назад, это не изменило бы ситуацию на Украине, а он стал бы национальным героем и мучеником. Тогда бы в мире Зеленского воспринимали исключительно как жертву, и его жертва укрепила бы воинственность украинцев.

    Теперь же, по мнению Панченко, ситуация изменилась. «Сегодня на Украине Зеленский воспринимается уже как диктатор и вор. Вся его команда – как опухоль на теле Украины. И уже во всем мире видят, что метастазы вышли далеко за пределы Украины», – написала журналистка.

    Панченко добавила, что имидж Зеленского становится все токсичнее, и даже на международной арене появляется все больше вопросов к продолжению поддержки Киева.

    «Сегодня само существование Зеленского уничтожает его образ героя. Еще немного такой политики по отношению к украинцам, и народ будет считать русских освободителями», – поясняет Панченко.

    Ранее Politico заявила о потере Зеленским надежды на поддержку со стороны Вашингтона.


    4 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    Медведев высмеял Зеленского и Пашиняна за общение на плохом английском вместо русского
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высмеял двух «отлично говорящих» на русском русофобов на саммите в Ереване, которые на камеру демонстративно общались на плохом английском.

    Дмитрий Медведев высмеял в Max двух участников саммита в Ереване, которые, по его словам, являются русофобами, но при этом «отлично говорят на русском». Он отметил, что эти политики предпочли вести беседу на «плохом английском» вместо русского языка.

    Медведев предположил, что подобное поведение могло быть рассчитано на камеры, а в неформальной обстановке они могли возвращаться к русскому. «Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности», – написал он.

    В завершение Медведев иронично добавил, что для полноты картины не хватает только президента США и Вэнса, которые могли бы «принять у неучей зачёт по английскому».

    Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    Премьер Армении Никол Пашинян обсудил с Владимиром Зеленским углубление сотрудничества Армении с Украиной.

    Представитель партии «Сильная Армения», возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном, Нарек Карапетян предупредил, что Зеленского в Армению может осложнить отношения республики с Россией.

    Политолог Николай Силаев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что приглашение Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой.

    4 мая 2026, 07:33 • Новости дня
    За ночь над Россией поразили 117 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Дроны нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, указало ведомство в Max.

    Также их уничтожили над Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областями и Московским регионом.

    Напомним, в этот период над Ростовской областью нейтрализовали порядка 20 украинских беспилотников.

    На подлете к Москве уничтожили два БПЛА ВСУ.

