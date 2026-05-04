МИД: Отношения России и Японии стараниями Токио отброшены на десятилетия назад
Российский МИД заявил о значительном откате отношений с Японией из-за действий Токио, включая наращивание военно-технического сотрудничества с Киевом.
Отношения Москвы и Токио были отброшены на десятилетия назад по вине японской стороны, передает ТАСС.
Об этом говорится в сообщении МИД России после встречи замглавы ведомства Андрея Руденко с депутатом японской Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки.
«С российской стороны были изложены принципиальные оценки нынешнего состояния двусторонних отношений с Японией, которые стараниями Токио отброшены на десятилетия назад. Внимание парламентария было привлечено к шагам японского руководства по милитаризации страны, расширению военно-технического содействия киевскому режиму», – заявили на Смоленской площади.
В сообщении также подчеркнули, что для восстановления межгосударственных контактов необходимо, чтобы японские власти отказались от антироссийского курса.
Такой шаг должен сопровождаться конкретными действиями и отвечать интересам Японии и ее народа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, влиятельный японский политик Мунэо Судзуки планирует посетить Москву в начале мая для поиска путей преодоления кризиса в российско-японских отношениях.
Судзуки намерен обсудить в России возобновление поездок на южные Курилы и передать обращение главы японского правительства высшему руководству страны.