МИД сообщил о резком ухудшении отношений России и Японии

Tекст: Денис Тельманов

Отношения Москвы и Токио были отброшены на десятилетия назад по вине японской стороны, передает ТАСС.

Об этом говорится в сообщении МИД России после встречи замглавы ведомства Андрея Руденко с депутатом японской Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки.

«С российской стороны были изложены принципиальные оценки нынешнего состояния двусторонних отношений с Японией, которые стараниями Токио отброшены на десятилетия назад. Внимание парламентария было привлечено к шагам японского руководства по милитаризации страны, расширению военно-технического содействия киевскому режиму», – заявили на Смоленской площади.

В сообщении также подчеркнули, что для восстановления межгосударственных контактов необходимо, чтобы японские власти отказались от антироссийского курса.

Такой шаг должен сопровождаться конкретными действиями и отвечать интересам Японии и ее народа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, влиятельный японский политик Мунэо Судзуки планирует посетить Москву в начале мая для поиска путей преодоления кризиса в российско-японских отношениях.

Судзуки намерен обсудить в России возобновление поездок на южные Курилы и передать обращение главы японского правительства высшему руководству страны.