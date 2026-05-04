Финский депутат предупредил о возможном росте числа вторжений БПЛА в страну

Финский депутат Лимнел предупредил о вероятном росте числа вторжений БПЛА
Власти Финляндии обеспокоены возможным увеличением числа случаев проникновения иностранных беспилотников после обнаружения нового БПЛА у границы с Россией, сообщил депутат от Национальной коалиционной партии Ярно Лимнел.
Депутат от Национальной коалиционной партии Ярно Лимнел выразил опасения по поводу участившихся нарушений границ беспилотниками, передает Прайм.
«Если атаки продолжатся и их количество останется высоким, мы неизбежно увидим больше подобных инцидентов и в Финляндии», – отметил парламентарий в соцсети.
Напомним, в воскресенье Минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.
После этого премьер-министр Петтери Орпо напомнил Владимиру Зеленскому о необходимости уважать воздушное пространство Финляндии.
Полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение всех упавших в стране беспилотников.