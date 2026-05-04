У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.
Премьер Финляндии пообещал Зеленскому усилить защиту страны от дронов ВСУ
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо при встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил о готовности усилить защиту воздушного пространства страны на фоне инцидентов с БПЛА, залетавшими с Украины.
Я отметил, что Финляндия поддерживает Украину и понимает необходимость поддерживать обороноспособность. Однако, недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось, а беспилотники залетали в на территорию нашей страны», – заявил Орпо порталу Yle.
По словам премьера Финляндии, правительство располагает достоверной информацией о событиях в ночное время. Он отметил, что нарушения воздушного пространства всегда являются серьезным инцидентом.
Орпо заявил, что Финляндия обладает хорошими возможностями для мониторинга и защиты своего воздушного пространства от атак БПЛА и в ближайшем будущем эти возможности будут значительно усилены.
Премьер-министр считает, что представители руководства Украины будут осторожнее, чтобы их беспилотники больше не направлялись в Финляндию.
Напомним, в воскресенье Минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение всех упавших в стране беспилотников. Финский политик Меса потребовал от Владимира Зеленского прекращения атак дронов через территорию республики.