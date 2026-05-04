Премьер Финляндии пообещал Зеленскому усилить защиту страны от дронов ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

Я отметил, что Финляндия поддерживает Украину и понимает необходимость поддерживать обороноспособность. Однако, недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось, а беспилотники залетали в на территорию нашей страны», – заявил Орпо порталу Yle.

По словам премьера Финляндии, правительство располагает достоверной информацией о событиях в ночное время. Он отметил, что нарушения воздушного пространства всегда являются серьезным инцидентом.

Орпо заявил, что Финляндия обладает хорошими возможностями для мониторинга и защиты своего воздушного пространства от атак БПЛА и в ближайшем будущем эти возможности будут значительно усилены.

Премьер-министр считает, что представители руководства Украины будут осторожнее, чтобы их беспилотники больше не направлялись в Финляндию.

Напомним, в воскресенье Минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение всех упавших в стране беспилотников. Финский политик Меса потребовал от Владимира Зеленского прекращения атак дронов через территорию республики.