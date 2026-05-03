Полянский назвал основные претензии России к инструментам ОБСЕ

Tекст: Антон Антонов

«Конечно, предложения есть. Частично они уже были учтены при принятии нового бюджета, который сократил расходы, в частности на деятельность гуманитарной корзины ОБСЕ, прежде всего БДИПЧ ОБСЕ», – приводит слова Полянского РИА «Новости».

Дипломат пояснил, что главные претензии Москвы вызывают инструменты, превратившиеся в механизм вмешательства во внутренние дела других стран. По его словам, мониторинг выборов со стороны БДИПЧ давно потерял объективность и применяется исключительно с позиций двойных стандартов. В качестве примера он привел ситуацию в Молдавии, где доклады европейских наблюдателей лишь поддерживали прозападный курс.

«При этом мы считаем, что эти инструменты потенциально важны, если они смогут работать без двойных стандартов, когда внимание уделяется только странам к востоку от Вены, а ключевые факторы, реально влияющие на голосование, просто игнорируются», – уточнил он.

Он добавил, что сейчас в организации почти отсутствует реальный диалог по ключевым угрозам безопасности континента. Практическое сотрудничество по вопросам борьбы с преступностью, противодействия терроризму и торговле людьми принесено в жертву украинской повестке. Россия активно выступает за возвращение этих важнейших тем в основу работы объединения, резюмировал постпред.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала деятельность миссий БДИПЧ ОБСЕ, подчеркнув их несоответствие современным требованиям и обвиняя в работе на западные интересы. Полянский отметил, что ОБСЕ дискредитировала себя во время минских соглашений и сейчас не играет значимой роли в украинском урегулировании.