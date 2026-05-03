По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.
Российская сторона подготовила ряд предложений по реформе ОБСЕ, сообщил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
«Конечно, предложения есть. Частично они уже были учтены при принятии нового бюджета, который сократил расходы, в частности на деятельность гуманитарной корзины ОБСЕ, прежде всего БДИПЧ ОБСЕ», – приводит слова Полянского РИА «Новости».
Дипломат пояснил, что главные претензии Москвы вызывают инструменты, превратившиеся в механизм вмешательства во внутренние дела других стран. По его словам, мониторинг выборов со стороны БДИПЧ давно потерял объективность и применяется исключительно с позиций двойных стандартов. В качестве примера он привел ситуацию в Молдавии, где доклады европейских наблюдателей лишь поддерживали прозападный курс.
«При этом мы считаем, что эти инструменты потенциально важны, если они смогут работать без двойных стандартов, когда внимание уделяется только странам к востоку от Вены, а ключевые факторы, реально влияющие на голосование, просто игнорируются», – уточнил он.
Он добавил, что сейчас в организации почти отсутствует реальный диалог по ключевым угрозам безопасности континента. Практическое сотрудничество по вопросам борьбы с преступностью, противодействия терроризму и торговле людьми принесено в жертву украинской повестке. Россия активно выступает за возвращение этих важнейших тем в основу работы объединения, резюмировал постпред.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала деятельность миссий БДИПЧ ОБСЕ, подчеркнув их несоответствие современным требованиям и обвиняя в работе на западные интересы. Полянский отметил, что ОБСЕ дискредитировала себя во время минских соглашений и сейчас не играет значимой роли в украинском урегулировании.