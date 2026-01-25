  • Новость часаВ МВД рассказали о новом приеме мошенников на «Госуслугах»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия
    Академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах
    NYT сообщила о победе Дании над планом Трампа по Гренландии
    Дмитриев назвал экс- еврокомиссара Бретона ненавистником человечества
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
    Песков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас
    Рябков заявил о требовании России освободить Мадуро
    МЧС доставило дополнительную спецтехнику на Камчатку
    Times: На учениях в Норвегии финнов попросили не «громить» армию США
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США копают под Китай через Иран

    Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в ее глубинку и ее суть.

    34 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    12 комментариев
    25 января 2026, 19:32 • Новости дня

    Пушилин сообщил о продвижении ВС России в Константиновке

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения ВС РФ ведут наступление в районах Константиновки, Красного Лимана и на славянском направлении, охватывая несколько ключевых населенных пунктов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    ВС РФ продвигаются в Константиновке в районе железнодорожного вокзала, а также в районах Бересток, Степановка и Ильиновка, передает РИА «Новости». По словам главы ДНР Дениса Пушилина, движение войск также отмечено на краснолиманском направлении вблизи Александровки, Коровьего Яра, Сосновки, Яровой и Дробышево.

    Пушилин заявил: «Константиновское направление: видим продвижение в самой Константиновке в районе ж/д вокзала, а также в районе населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка».

    На славянском направлении, по информации главы ДНР, продолжаются ожесточенные бои в районе Березняковки и Никифоровки. Вблизи Красного Лимана фиксируется продвижение российских войск непосредственно к городу и его окрестностям. Пушилин подчеркнул, что ситуация на этих направлениях остается напряженной, однако наступательные действия ВС РФ продолжаются.

    Таким образом, российские силы развивают успех сразу на нескольких участках фронта, укрепляя свои позиции и расширяя зону контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска увеличили скорость продвижения на север Донецкой народной республики, в том числе в сторону Славянска.

    Подразделения России продолжают выявлять и уничтожать украинские группы в районе северной части Клебан-Быкского водохранилища.

    24 января 2026, 14:42 • Новости дня
    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования

    МИД: Киев и Европа пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования

    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Киев и европейские столицы пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    По словам Полищука, Киев и европейские страны пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, разными аспектами постконфликтного устройства, передает РИА «Новости».

    Дипломат указал, что эти темы заменяют дискуссиями о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении.

    Полищук заявил: «В то же время считаем неприемлемыми посреднические предложения стран Запада, которые поддерживают киевский режим и подливают масла в огонь конфликта». Он подчеркнул, что подобный подход препятствует реальному урегулированию ситуации.

    По мнению представителя МИД, европейские и украинские партнеры «ставят телегу впереди лошади», и это мешает поиску решения. Москва призывает вернуться к обсуждению основных причин кризиса и территориальных реалий, которые, по мнению российских властей, должны стать основой мирного процесса.

    Полищук заявил, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализируют различные проекты документов, касающиеся урегулирования конфликта и гарантий безопасности для сторон.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о невозможности долгосрочного урегулирования без решения территориального вопроса.

    Комментарии (23)
    23 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Политолог Ткаченко: Переговорную позицию России улучшают успехи на фронте

    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камнем преткновения для урегулирования конфликта на Украине остается территориальный вопрос. Впрочем, для Москвы СВО – это не про территории, а про гарантии безопасности. Эта тема может выйти на первый план после вывода украинских сил из Донбасса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. В пятницу пройдет заседание трехсторонней группы Россия – США – Украина.

    «Сам факт встречи в Кремле и продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном показывает, что процесс идет непрерывно, несмотря на очень разные политические обстоятельства», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, пусть и медленно, но формируются некие контуры возможного будущего соглашения. «Главным камнем преткновения для урегулирования остается территориальный вопрос», – напомнил он и добавил, что для России главной темой остается система гарантий безопасности. По причине того, что изначально требования российского руководства были проигнорированы, и началась спецоперация.

    Лукьянов допустил, что вопрос «остается в стороне» до решения территориальных договоренностей. Заседание трехсторонней группы России, США и Украины, судя по всему, посвятят текущим прикладным темам в военно-технической сфере. Что касается двусторонних консультаций по экономике, то они связаны с замороженными российскими активами и тем, как эти средства могут быть использованы для восстановления территорий, добавил политолог.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Москва твердо стоит на своей позиции. Более того, переговорная ситуация для России благодаря продвижению армии на фронте лишь улучшается», – подчеркнул он.

    Как отметил собеседник, из заявления Юрия Ушакова следует, что в Анкоридже была зафиксированы определенные территориальные договоренности. Поэтому эксперт допускает, что одной из тем переговоров в Абу-Даби станет вывод ВСУ из Донбасса. «Тот факт, что российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, говорит о том, что ключевым окажется обсуждение нынешнего состояния и военных перспектив Украины», – добавил Ткаченко.

    «Если Киев начнет выводить войска, то это будет означать признание украинским руководством неспособности контролировать линию фронта. Фактически речь пойдет о бегстве или по меньшей мере эвакуации», – рассуждает он. По его прогнозам, далее при таком развитии событий следует ожидать нового раунда переговоров с участием, вероятно, главы МИД Сергея Лаврова. Основным вопросом станут гарантии безопасности.

    «СВО – это в первую очередь про структуру безопасности в Евразии», – подчеркнул собеседник. В этом случае за стол могут пригласить и европейских лидеров. «Пока мы не считаем их субъектами, поэтому первый раунд, судя по всему, пройдет исключительно между Россией, США и Украиной. Европейцев позовут, но для того, чтобы они согласились с тем, о чем договорятся нынешние участники», – заключил Ткаченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    В Кремле заявили, что Москва считает нецелесообразным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине, в том числе территориальных. «Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации Axios, территориальный вопрос станет главным на переговорах в Абу-Даби.

    Комментарии (31)
    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS

    Гладков сообщил о самом массированном в истории ударе по Белгороду из HIMARS

    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS
    @ Capt. Daniel Andrews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате интенсивного обстрела Белгорода ВСУ были повреждены объекты энергетики, а также зафиксированы возгорания и разрушения в частных строениях.

    Губернатор Вячеслав Гладкова сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу за все время, предположительно, с применением систем HIMARS.

    «По нашей информации – самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, «Хаймерсами». Предварительно, пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, в результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сейчас аварийные службы и оперативные бригады работают на месте происшествия.

    Сообщается о возгорании хозпостройки, которое ликвидируют сотрудники МЧС, а также о пожаре в одном из дворов города из-за падения обломков.

    В селе Таврово Белгородского округа тоже зафиксированы разрушения: в двух частных домах повреждены кровли вследствие падения обломков. Информация по ущербу и последствиям продолжается уточняться.

    Губернатор отметил, что будет информировать о развитии ситуации по мере поступления новых данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности и призвал жителей спуститься в укрытия.

    Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что пусковая установка HIMARS ВСУ, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области.

    Минобороны России сообщило, что беспилотник «Герань» ликвидировал американскую установку HIMARS, из которой ранее выпускали ракеты по гражданским объектам России.

    Комментарии (17)
    23 января 2026, 01:58 • Новости дня
    Трамп оценил идею Путина об использовании замороженных активов в «Совете мира»
    Трамп оценил идею Путина об использовании замороженных активов в «Совете мира»
    @ Allison Robbert/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Идея президента России Владимира Путина о передаче 1 млрд долларов из замороженных российских активов в «Совет мира» является интересной, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это очень интересно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, некоторые страны внесли в «Совет мира» по Газе даже больше миллиарда долларов.

    Трамп также выразил уверенность, что Путин заинтересован в заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине. «Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки», – сказал Трамп, добавив, что, по его мнению, и Владимир Зеленский готов к соглашению.

    На вопрос о препятствиях для разрешения конфликта на Украине Трамп сообщил, что речь идет о тех же вопросах, что и прежде, подчеркнув, что в основном речь о «пределах и границах».

    Кроме того, Трамп отметил, что параметры возможного соглашения по Украине известны сторонам и уже обсуждаются последние шесть-семь месяцев. «Все идут на уступки, чтобы довести это дело до конца», – сказал Трамп. Он также сообщил, что в Давосе провел несколько обсуждений по ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. Россия может направить в этот «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных российских активов, сказал Путин. Остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после завершения боевых действий между Россией и Украиной.

    Комментарии (11)
    24 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине

    Источник: Делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби

    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине
    @ wam.ae

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские представители проявляют выдержку в роли посредников на переговорах по Украине, проходящих в столице Объединенных Арабских Эмиратов, отметил источник.

    Делегация США демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников на переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Собеседник агентства подчеркнул: «Американцы показывают себя посредниками с достойной выдержкой». Встречи проходят в столице ОАЭ, где обсуждаются различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.

    Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с Игорем Костюковым покинула отель в Абу-Даби перед продолжением переговоров.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


    Комментарии (10)
    24 января 2026, 17:41 • Новости дня
    Военкор: Освобождение Старицы позволит соединить два плацдарма

    Военкор Громов: Освобождение Старицы позволит соединить два плацдарма

    Военкор: Освобождение Старицы позволит соединить два плацдарма
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Интенсивность боев на Харьковском направлении возрастает, освобождение села Старица позволит соединить два плацдарма, которые появились после двух вклинений в 2024 году, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Об освобождении Старицы подразделениями группировки войск «Север» говорится в сводке Минобороны России.

    «Движение в сторону населенного пункта Старица и его освобождение вызвано намерением командования группировки «Север» соединить в Харьковской области два плацдарма. Я напомню, что летом 2024 года было два вклинения. Одно в направлении города Волчанск, а другое – в направлении села Липцы, но тогда они не были связаны между собой», – отмечает военкор Федор Громов.

    Ход боевых действий на Харьковском направлении идет с возрастающей интенсивностью, подчеркивает собеседник. «Масштабы боестолкновений на этом участке фронта отличаются от тех, которые идут сейчас в районе Красноармейска или Константиновки. В условиях, когда российские войска окончательно овладели Волчанском, продвигаться становится немного легче», – добавил спикер.

    По словам военкора, пройден еще один из этапов для установления контроля над участком западного берега Северского Донца, что в перспективе дает более полный огневой контроль над рекой и местными переправами.

    «Движение на этом участке фронта надо рассматривать вкупе с продвижением в районе Волчанска. Но уже очевидна тенденция, что в Харьковской области будет создаваться единая линия фронта с тенденциями к дальнейшему наступлению в сторону Харькова», – полагает Громов. 

    Продвижения группировки «Север» связаны в первую очередь с «нехваткой резервов у украинских войск на этом направлении». «Ближайшие резервы, которые могло бы задействовать украинское командование, находятся в районе Купянска. Соответственно, если они пойдут на это, то не смогут удержаться в Купянске. Как ни крути, их прорыв в этот город был в большей части медийной составляющей. Но с другой стороны, военная составляющая в этом тоже есть. Если ВСУ не будут контратаковать в районе Купянска, то этим займутся российские подразделения группировки «Запад». В таком случае следует ожидать стремительного продвижения наших войск с другой стороны Харьковской области», – считает Громов.

    Об освобождении подразделениями российской группировки войск «Север» населенного пункта Старица (проживающих около 680 человек) в Чугуевском районе Харьковской области в субботу говорится в сводке Минобороны. Это повторное освобождение. Впервые о взятии Старицы под контроль ВС РФ Минобороны сообщало в мае 2024 года.

    Как отметил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, село расположено на одноименной реке в километре от места ее впадения в Северский Донец в трех километрах от села Прилипка (было освобождено 23 декабря прошлого года). «Из Старицы можно наступать на юг – на Рубежное и Старый Салтов, чтобы лишить противника переправ через реку. Это создаст предпосылки для выхода на Чугуев и к восточным пригородам Харькова», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

    В пятницу Минобороны России сообщало об освобождении в Харьковской области села Симиновка, которое находится примерно в 15 км от границы с Россией к югу от города Волчанска. Симиновка располагается на дороге вдоль восточного берега Северского Донца.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 07:35 • Новости дня
    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе

    Глава ТДЭК на Украине Тимченко назвал катастрофической ситуацию в энергетике

    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе
    @ dtek.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина приближается к «гуманитарной катастрофе» и любое будущее мирное соглашение должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, заявил глава частной энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко.

    «Нам необходимо прекращение огня в энергетической сфере. Прекращение огня в отношении энергетических активов», – заявил он Reuters.

    По его словам, Украина уже две недели переживает период с температурой от –15 до минус –20 градусов Цельсия, а Россия якобы наносит удары по газотранспортным, газохранилищным и газодобывающим объектам. Тогда как в Москве заявляют, что её цели – военная и энергетическая инфраструктура, используемая в интересах вооруженных сил Украины.

    «Мы близки к гуманитарной катастрофе. Люди получают электричество на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов. У нас уже несколько недель многоквартирные дома остаются без отопления», – сказал он.

    Тимченко заявил, что Украина держится благодаря импорту газа, в том числе из США. По его словам, компания DTЭK потеряла 60–70% генерирующих мощностей и понесла ущерб на сотни миллионов долларов.

    Тимченко заявил, что восстановление энергетического сектора обойдется в 65–70 млрд долларов, ссылаясь на оценки Всемирного банка, и во многих случаях потребует совершенно новых активов.

    «Речь идет скорее о создании новой энергетической системы в Украине, а не просто о реконструкции», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине. ВС России нанесли поражение используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры. Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной».

    Комментарии (24)
    24 января 2026, 10:51 • Новости дня
    Российская делегация покинула отель в ОАЭ перед вторым раундом переговоров

    Российская делегация покинула отель в Абу-Даби перед вторым раундом переговоров

    Российская делегация покинула отель в ОАЭ перед вторым раундом переговоров
    @ Bulkin Sergey/news.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возглавляемая начальником Главного управления Генштаба ВС России Игорем Костюковым российская делегация покинула отель в Абу-Даби перед продолжением трехсторонних переговоров по безопасности.

    Делегация РФ во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС России Игорем Костюковым выехала из гостиницы в Абу-Даби в ОАЭ перед началом второго дня встреч трехсторонней рабочей группы по безопасности, передает РИА «Новости».

    Накануне в Абу-Даби завершился первый день работы трехсторонней группы, в состав которой вошли представители России, Соединенных Штатов Америки и Украины.

    Переговоры, посвященные вопросам безопасности, начались в пятницу и, как планируется, продолжатся в субботу.

    Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в состав российской делегации вошли высокопоставленные представители Министерства обороны, возглавляемые Костюковым.

    Как заявлял Владимир Зеленский, территориальный вопрос станет центральным на переговорах в ОАЭ, которые должны завершиться в субботу.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять исключительно военные.

    Также Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования.

    Комментарии (10)
    23 января 2026, 04:35 • Новости дня
    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции на Украине на поле боя, пока не достигнуто урегулирование, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.

    «Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Он заявил, что «российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой», передает РИА «Новости».

    «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей», – сказал он журналистам.

    Переговоры продолжались около четырех часов. Ушаков заявил, что обсуждение в Кремле было исключительно содержательным, конструктивным и предельно откровенным. По его словам, встреча оказалась полезной как для России, так и для США. Среди тем беседы были также «Совет мира», ситуация в Гренландии и ряд других вопросов. Американская сторона поделилась с Москвой информацией о встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Давосе.

    Встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с украинцами и европейцами, «и вместе уже, на двоих, определить параметры дальнейших действий», сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, предпринимателем Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом.

    Комментарии (8)
    25 января 2026, 12:44 • Новости дня
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные улучшили позиции по нескольким направлениям, уничтожив склады боеприпасов и нанеся значительный урон личному составу и технике ВСУ, сообщает Минобороны России.

    Российские подразделения заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским силам в Сумской и Харьковской областях, передает Telegram-канал МО. В результате операций в районах Корчаковки, Сосновки, Кучеровки, Стецковки, Волчанских Хуторов и Захаровки украинская сторона потеряла до 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия, а также склады боеприпасов и материальных средств.

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла потери формированиям ВСУ в Березовке, Нечволодовке, Петровке, Коровьем Яре и Сосновом. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, 17 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства, уничтожены три склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки заняли новые позиции и вывели из строя личный состав и технику четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в Константиновке, Алексеево-Дружковке, Краматорске и Резниковке. Потери украинской стороны составили до 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия, уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств.

    «Центр» улучшил положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в Белицком, Гришино, Доброполье, Родинском в Донецкой народной республике и Новопавловке, Новоподгородном в Днепропетровской области. Противник потерял до 375 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника, уничтожив до 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия в Запорожской и Днепропетровской областях, а также склад материальных средств.

    Подразделения «Днепра» нанесли поражение механизированной и горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах Орехова и Преображенки в Запорожской области, уничтожив до 55 военнослужащих, 11 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, радиолокационную станцию, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объект энергетической инфраструктуры, цех по производству и места хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 159 районах. Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд HIMARS и 68 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожено 670 самолетов, 283 вертолета, 111 017 беспилотников, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 302 танка и других боевых бронированных машин, 1651 машина реактивных систем залпового огня, 32 825 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 754 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России освободили Павловку и Новопавловку в Донецкой народной республике.

    Российские силы освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 15:25 • Новости дня
    Сальдо сообщил о гибели всей бригады скорой помощи после атаки ВСУ
    Сальдо сообщил о гибели всей бригады скорой помощи после атаки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Бригада скорой помощи, находившаяся в медицинском автомобиле, погибла после атаки украинского дрона на территории Херсонской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Все сотрудники медицинской бригады, находившиеся в машине скорой помощи, погибли после атаки украинского беспилотника, сообщил в Telegram-канале Сальдо.

    Он отдельно подчеркнул, что считает произошедшее убийством мирных людей, которые занимались спасением жизней и работали на самом опасном участке. Сальдо назвал случившееся очередным военным преступлением киевского режима и преступлением против человечности.

    Ранее Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль скорой помощи на въезде в Голую Пристань Херсонской области.

    Комментарии (8)
    24 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    CША и ЕС разработали 10-летний план по привлечению 800 млрд долларов государственных и частных средств для восстановления Украины, стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и будет способствовать вступлению Украины в ЕС.

    США и ЕС надеются привлечь 800 млрд долларов государственных и частных инвестиций для восстановления Украины после заключения мирного соглашения, пишет Politico.

    Газета упоминает 10-летний план на 18 страницах, который гарантирует восстановление Украины и ускоряет её вступление в ЕС. Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и сопровождается планом процветания на 100 дней.

    «План процветания является частью мирного плана из 20 пунктов, который США пытаются согласовать между Киевом и Москвой. В нём говорится, что гарантии безопасности уже существуют и это не план военных действий. Основное внимание в плане уделяется тому, как Украина может перейти от оказания экстренной помощи к самодостаточному процветанию», – сказано в материале.

    Газета отмечает, что предложение зависит от сроков заключения мирного соглашения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США и Украина собирались заключить в Давосе соглашение на 800 млрд долларов. FT сообщала, что подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США.

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Зеленский готовил для Трампа «экономический анекдот», надеясь согласовать в Давосе нулевые торговые пошлины и привлечь до 800 млрд долларов.

    Комментарии (14)
    23 января 2026, 18:04 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ускорении продвижения ВС России за Северском

    Пушилин: ВС России ускорили продвижение на север ДНР после взятия Северска

    Пушилин сообщил об ускорении продвижения ВС России за Северском
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска увеличили скорость продвижения на север Донецкой народной республики, в частности в сторону Славянска.

    Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на форуме «Знание. Государство», который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

    «Мы видим, что ежедневно количество территорий ДНР (,освобождаемых ВС РФ, растет), в том числе на севере, в том числе в направление Славянска. Особенно после освобождения Северска темпы увеличились», – сказал он.

    В декабре президенту России Владимиру Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.

    Комментарии (2)
    23 января 2026, 01:16 • Новости дня
    Украина заявила НАТО о готовности «решить проблему с российскими кораблями»

    Зеленский: Украина может решить проблему с кораблями России у Гренландии

    Украина заявила НАТО о готовности «решить проблему с российскими кораблями»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Если бы Украина была в НАТО, то могла бы «решить проблему с российскими кораблями», которые якобы находятся у Гренландии, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Если российские военные корабли беспрепятственно курсируют вокруг Гренландии, Украина может помочь», – заявил Зеленский в соцсетях. Он уверяет, что у Украины якобы «есть опыт и оружие», чтобы уничтожить эти корабли.

    «Если бы нас попросили, и если бы Украина была в НАТО – но нас там нет – мы бы решили эту проблему с российскими кораблями», – заверил он.

    Один из популярных ответов на это заявление гласит: «Брат, Путин избивает тебя до полусмерти на Украине. Какие действия ты хочешь предпринять в Гренландии? Просто заткнись».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пообещал принять меры против так называемой «российской угрозы» для Гренландии. Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что в районе Гренландии отсутствует непосредственная угроза безопасности со стороны Китая и России. В гренландских водах не находятся российские суда или флот, заявила глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор.

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты
    13 комментариев

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 18:48 • Новости дня
    В ОАЭ начались переговоры России, США и Украины

    МИД ОАЭ: Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби начались

    В ОАЭ начались переговоры России, США и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры с участием делегаций России, США и Украины стартовали в пятницу в Абу-Даби, сообщил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

    «Переговоры начались сегодня в Абу-Даби, и планируется, что они продлятся два дня в рамках усилий по укреплению диалога и поиску политических решений кризиса», – заявил он, передает ТАСС.

    Заявление министра распространило эмиратское внешнеполитическое ведомство.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять исключительно военные.

    Политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    Комментарии (5)
    Главное
    Эксперты назвали оптимальной для России новую Стратегию нацобороны США
    Кушнер и Грюнбаум пришли в Кремль в кольцах, измеряющих уровень стресса
    В Мурманской области решили ввести режим ЧС из-за аварий на электросетях
    Эксперт объяснил отказ Румынии от референдума по объединению с Молдавией
    Центробанк решил ввести единый QR-код для любых платежей
    Суд арестовал обвиняемую за аферу с похищением подростка в Красноярске
    София и Михаил стали самыми популярными именами в новых регионах России

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая, серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Перейти в раздел

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Перейти в раздел

    К переговорам США с Россией подключен специалист по очень большим деньгам

    В прошедших на этой неделе переговорах президента России с представителями США с американской стороны впервые участвовал новый фигурант – Джош Грюнбаум. Почему ряд подробностей его юности почти неизвестны – и какую именно функцию Дональд Трамп отвел этому человеку в рамках текущих российско-американских контактов? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Как США копают под Китай через Иран

      Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

      0 комментариев
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Русские возвращаются сами к себе

      На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в ее глубинку и ее суть.

      34 комментария
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Почему Запад лишился объединяющих ценностей

      Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

      12 комментариев
    Перейти в раздел

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Гренландская сделка Трампа: главное

      Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    • Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

      Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    Перейти в раздел

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации