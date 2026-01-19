  • Новость часаПриставы начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему планы США по Гренландии больше всего пугают Прибалтику
    Европа задумалась о разводе с Америкой
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    Валиева объявила о возвращении на лед
    Европа оказалась на грани критической зависимости от газа из США
    ЕС задумался о применении против США «торговой базуки»
    Трамп обвинил Данию в бездействии из-за «российской угрозы» для Гренландии
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины
    В России появится национальный штаб по искусственному интеллекту
    Мнения
    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чтобы никто не мог отменить Новый год

    Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2022-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    11 комментариев
    19 января 2026, 10:11 • Новости дня

    Пушилин сообщил об уничтожении групп ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

    Tекст: Вера Басилая

    Российские подразделения продолжают выявлять и уничтожать украинские группы в районе северной части Клебан-Быкского водохранилища, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска ведут успешные действия против украинских подразделений у Клебан-Быкского водохранилища, передает «Россия 24».

    Пушилин отметил улучшение российских позиций в северной части водоема. По его словам, фиксируются еще разрозненные группы противника в лесопосадках, но наши подразделения выявляют эти группы и нивелируют их деятельность.

    Пушилин сообщил, что российские войска после взятия Закотного подошли к Славянску, расстояние до города составляет около 30 км.

    18 января 2026, 20:31 • Новости дня
    Пушилин: Российским войскам осталось пройти до Славянска 30 км

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения российских войск после взятия Закотного приблизились к Славянску, расстояние до города составляет примерно 30 км сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    Подразделения Вооружённых сил России после освобождения населённого пункта Закотное приблизились к Славянску, до которого осталось порядка 30 км, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    «Славянское, краснолиманское направление, скажем так. После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров до самого Славянска», – заявил Пушилин.

    По его словам, продвижение российских подразделений продолжается на этом направлении. Пушилин подчеркнул, что освобождение Закотного стало важным этапом в развитии наступления. Ожидается дальнейшее развитие событий в районе Славянска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения освободили сразу два населенных пункта – Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Жовтневое в Запорожской области.

    Комментарии (14)
    18 января 2026, 12:45 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
    ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, работающим в интересах украинских вооруженных формирований, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что операция была проведена с привлечением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

    В военном ведомстве уточнили: «Поразили предприятия по сборке беспилотных летательных аппаратов, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах противника, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах».

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение подразделениям ВСУ и иностранных наемников в Сумской области. В Харьковской области были поражены подразделения тяжелых механизированных бригад, бригад территориальной обороны и погранслужбы Украины. Потери противника на этих направлениях составили более 175 военнослужащих, 24 автомобиля, пять единиц полевой артиллерии и радиолокационная станция RADA производства Израиля, заявили в Минобороны.

    По данным ведомства, группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции, атаковав части ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике. Противник потерял до 200 военнослужащих, шесть бронированных машин, 19 автомобилей и два склада боеприпасов. В то же время подразделения Южной группировки войск поразили силы ВСУ в Донецкой народной республике, где потери украинских формирований превысили 135 военнослужащих, также уничтожены бронетранспортеры M113 и Stryker производства США, пять боевых бронированных машин и четыре орудия артиллерии, включая две установки Krab польского производства.

    Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю, нанеся удары по силам ВСУ и нацгвардии в Днепропетровской области и ДНР. Потери украинских вооруженных формирований превысили 455 военнослужащих, уничтожены танк, два бронетранспортера, три бронеавтомобиля «Казак», три артиллерийских орудия и радиолокационная станция RADA. Подразделения «Востока» продвинулись вглубь обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, уничтожив более 205 военнослужащих, три бронетранспортера, восемь автомобилей, два орудия и склад материальных средств, уточнили в пресс-службе.

    В сообщении говорится, что группировка «Днепр» атаковала украинские формирования в Запорожской и Херсонской областях, ликвидировав до 40 военнослужащих, боевую машину ЗРК «Оса», четыре автомобиля и склад материальных средств.

    За сутки средствами ПВО сбито шесть управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов HIMARS производства США и 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 778 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 192 танка и других боевых бронированных машин, 1642 боевые машины систем залпового огня, 32 662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 52 152 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Накануне российские подразделения освободили сразу два населенных пункта – Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области, в сводке Минобороны РФ отмечается значительный урон противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Жовтневое в Запорожской области.

    Ранее Южная группировка очистила от противника Закотное в Донецкой народной республике. Всего за неделю войска России освободили пять сел.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 21:46 • Новости дня
    Силовики сообщили о массовом использовании «мертвых душ» в ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Вакантные должности в штурмовых подразделениях ВСУ формально заняты несуществующими бойцами, чьи зарплаты присваивают командиры для личной выгоды, рассказали в российских силовых структурах.

    Вакантные должности в штурмовых подразделениях ВСУ заполняются так называемыми «мертвыми душами», когда людей физически нет в подразделении, а их зарплаты получают командиры, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Примерно половину этих вакантных должностей начали забивать «мертвыми душами», которые по факту не присутствуют в подразделении, но на них выделяется зарплата. Зарплата переводится на счет этих «мертвых душ», а затем делится между заинтересованными лицами», – пояснил собеседник агентства. По его словам, масштабирование штурмовых подразделений только способствовало увеличению подобных схем.

    Силовики отмечают, что случаи с «мертвыми душами» обсуждаются и самими украинскими военнослужащими в соцсетях. В частности, речь идет о командире батальона беспилотных систем 225-го отдельного штурмового полка Анваре Хисориеве. После расширения его подразделения до батальона численность выросла в 4-5 раз, но командир, по сведениям источника, сознательно не заполнял вакансии, чтобы получать дополнительные выплаты.

    В качестве побочного подтверждения схемы собеседник агентства назвал образ жизни супруги Хисориева – Анны Александровны, которая уже несколько месяцев путешествует по курортам Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 13:14 • Новости дня
    Система РЭБ «Купол Донбасса» предотвратила массовую атаку дронов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за прошедшую неделю предотвратила 286 атак украинских беспилотников на объекты на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

    Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 286 атак беспилотников Вооружённых сил Украины на объекты Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. По данным регионального управления ФСБ, только над Донецком и Макеевкой ликвидированы 243 беспилотника, над Горловкой – 43.

    В сообщении отмечается, что противник продолжает пытаться атаковать энергетическую инфраструктуру республики ударными дронами. «Системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвращены 286 террористических атак со стороны противника», – говорится в релизе.

    В районе распределительной электроподстанции в Амвросиевском районе были перехвачены четыре ударных БПЛА типа FP-1 с осколочно-фугасными боеголовками. Ещё два таких же беспилотника были подавлены возле энергетического узла в Харцызске.

    В Куйбышевском районе Донецка, рядом с трансформаторной подстанцией, был перехвачен дрон «Баба-яга», на котором находилось самодельное взрывное устройство на базе гранатометного выстрела ПГ-7ВР.

    В ФСБ подчеркнули, что все вражеские беспилотники были перехвачены военнослужащими, после чего взрывотехники обезвредили или уничтожили боевые заряды. Мирному населению и инфраструктуре ущерб нанесён не был.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система «Купол Донбасса» за одну неделю отразила 874 атаки дронов.

    За неделю в Донецкой народной республике сорвали почти 260 атак украинских дронов.

    За неделю система «Купол Донбасса» сбила более 150 украинских дронов над Донецком и Макеевкой.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 16:42 • Новости дня
    Власти Ростова сообщили о сохранении пострадавшего подъезда после атаки БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ростове-на-Дону специалисты считают, что поврежденный после атаки БПЛА подъезд можно будет восстановить для дальнейшего проживания.

    Поврежденный в результате атаки БПЛА подъезд многоквартирного дома в Ростове-на-Дону удастся сохранить, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин, сославшись на предварительное заключение экспертов по итогам встречи с жителями. «По предварительному мнению экспертов, подъезд удастся сохранить, а после всех работ можно будет использовать для проживания», – сообщил Скрябин.

    В настоящий момент в доме проводятся временные страховочные работы, направленные на укрепление несущих конструкций пострадавшего подъезда. Муниципальные службы продолжают мониторинг ситуации с безопасностью сооружения.

    Скрябин также отметил, что уже в середине следующей недели жильцам организуют поочередный доступ в квартиры для изъятия документов и ценных вещей. Администрация Советского района будет оперативно информировать жителей обо всех этапах обследования и восстановления дома.

    Ранее в результате воздушной атаки на Ростов-на-Дону возник пожар на промышленном объекте и загорелись квартиры в многоэтажных домах.

    Слюсарь сообщал, что пострадали четыре человека, включая четырехлетнего ребенка.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 07:24 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 92 украинских дронов за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО уничтожили 92 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над шестью регионами Российской Федерации за ночь, сообщило Минобороны России.

    За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны России уничтожили 92 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны России.

    В официальном сообщении говорится: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 31 БПЛА – над территорией Белгородской области, 29 БПЛА – над территорией Саратовской области, 25 БПЛА – над территорией Воронежской области, три БПЛА – над территорией Брянской области, три БПЛА – над территорией Тамбовской области, один БПЛА – над территорией Курской области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирная жительница пострадала в результате атак беспилотников в Белгородской области.

    Силы ПВО сбили над российскими регионами 17 украинских беспилотников.

    Над Северной Осетией также сбили семь беспилотников ВСУ.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Сальдо назвал Киев главным причастным к теракту в Хорлах

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал киевские власти и их главу главными причастными к теракту в Хорлах, совершенному 1 января с применением летательных аппаратов.

    Киевский режим и его глава являются главными причастными к теракту в Хорлах, который произошел 1 января, передает РИА «Новости». Об этом в интервью агентству заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, непосредственное управление атакой осуществляли операторы летательных аппаратов. Он добавил: «Следствие сейчас продолжается по возможному участию и других, тех, кто помогал этот акт спланировать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от ООН осудить теракт ВСУ в Херсонской области.

    В Херсонской области объявили траур после атаки ВСУ.

    Личности семи погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах установили.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 19:35 • Новости дня
    Силы ПВО сбили над российскими регионами 17 украинских БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны России в течение 11 часов уничтожили 17 беспилотников самолетного типа над четырьмя различными регионами страны.

    Силы противовоздушной обороны России за период с 8.00 мск до 19.00 мск перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    Как уточняется в заявлении ведомства, были сбиты «13 БПЛА – над территорией Белгородской области, два – над территорией Орловской области, один БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Брянской области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за ночь уничтожили 63 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 08:56 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о ликвидации элиты ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько десятков солдат двух элитных подразделений ВСУ уничтожены за трое суток в Запорожской области. Как рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, речь идет об уничтожении личного состава полка «Шквал» и подразделения «Волки да Винчи».

    По его словам, несколько десятков бойцов двух элитных подразделений ВСУ были уничтожены в Запорожской области за последние трое суток, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что удары были нанесены по позициям полка «Шквал» и подразделения «Волки да Винчи». «На линии боевого соприкосновения в Запорожской области за трое суток ударами ФАБ уничтожены несколько десятков боевиков подразделения «Волки да Винчи» и полка «Шквал», – заявил Кимаковский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский объяснил выгоду освобождения Закотного для дальнейших наступательных действий.

    ВСУ перебросили резервы беспилотников к линии фронта.

    Военнослужащие ВСУ при отступлении разграбили музей Махно в Гуляйполе.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 23:56 • Новости дня
    Украина и США во Флориде договорились встретиться в Давосе на уровне делегаций

    Умеров: Во Флориде договорились с США продолжить дискуссии в Давосе

    Tекст: Антон Антонов

    Делегации Украины и США во Флориде договорились продолжить дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе на уровне делегаций, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

    Умеров сообщил, что переговоры с американской делегацией во Флориде были посвящены вопросам экономического развития и реализации так называемого плана процветания, а также гарантиям безопасности для Украины. Он заявил, что обсуждения носили предметный характер «с фокусом на практических механизмах их реализации и имплементации».

    «Договорились продолжить работу на уровне команд на следующем этапе консультаций в Давосе», – приводит его слова ТАСС.

    При этом Умеров не сообщил о каких-либо договоренностях по итогам встречи, а также не упомянул о возможности встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Давосе.

    В переговорах во Флориде с украинской стороны также участвовали глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

    Со стороны США присутствовали спецпредставитель президента Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, министр армии Дэниел Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что переговоры делегаций Украины и США во Флориде проходят тяжело. Он подчеркнул, что эти переговоры не принесут позитивного результата.

    СМИ заявляли, что соглашение «о процветании» стороны планируют подписать в Давосе на полях Всемирного экономического форума. Ожидалось, что это произойдет в рамках личной встречи Зеленского и Трампа.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 22:13 • Новости дня
    Мирная жительница пострадала в результате атак БПЛА в Белгородской области
    Мирная жительница пострадала в результате атак БПЛА в Белгородской области
    @ Официальный Telegram-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак украинских дронов пострадала местная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Под ударами дронов ВСУ четыре муниципалитета. Пострадала мирная жительница», – сообщил Гладков в Telegram.

    В Грайворонском округе в селе Головчино беспилотник атаковал автомобиль, в результате женщина получила баротравму и осколочные ранения ноги.

    В поселке Чапаевский из-за удара FPV-дрона возник пожар в гараже, который был оперативно ликвидирован. В городе Шебекино частный дом подвергся атаке дрона, пробита кровля здания. В селе Графовка Шебекинского округа детонация дрона повредила объект инфраструктуры.

    В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка FPV-дрон выбил окна и посек фасад частного дома, поврежден припаркованный автомобиль. В селе Грушевка детонация дрона повредила остекление частного дома, разбиты стекла, посечен кузов легкового автомобиля. В селе Борисовка FPV-дрон повредил машину.

    В поселке Малиновка Белгородского округа атака дрона привела к повреждению багажника автомобиля. В результате еще одной атаки FPV-дрона повреждены кровля и окна частного дома. В селе Бессоновка беспилотник сдетонировал на парковке предприятия, повреждены два легковых и грузовой автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак дронов вооруженных сил Украины на территории Белгородской области погибла женщина. Еще один человек получил ранения.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 06:43 • Новости дня
    Военные России ликвидировали боевиков ВСУ с американским оружием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие группировки «Восток» обнаружили западное вооружение у боевиков ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Прилуки в Запорожской области, рассказал стрелок с позывным «Кобяй».

    Военнослужащие группировки «Восток» обнаружили американское стрелковое оружие у боевиков ВСУ в Прилуках Запорожской области, передает РИА «Новости». Как рассказал «Кобяй», наиболее трудным этапом освобождения населенного пункта стал штурм последнего блиндажа противника, который был хорошо укреплен пулеметной позицией.

    Военнослужащий отметил: «Самым тяжелым был последний блиндаж. Перед ним у противника была оборудована пулеметная точка, которая не давала продвигаться дальше». Для подавления огневой точки бойцы обратились за поддержкой к командованию, после чего российские дроны уничтожили позицию ВСУ с воздуха.

    После этого подразделение смогло продвинуться вперед и занять блиндаж, где находились трое боевиков ВСУ. При осмотре укрытия было обнаружено западное вооружение, в частности, американские винтовки М-16.'

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Балицкий объяснил значение освобождения населенного пункта Прилуки в Запорожской области.

    Армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР.

    ВСУ за сутки потеряли более 1275 военных в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 08:41 • Новости дня
    Бойцы президентской бригады нацгвардии Украины сбежали в Запорожской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Группа военнослужащих первой президентской бригады Нацгвардии Украины оставила свои позиции после массированных ударов ФАБ в Запорожской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Группа военнослужащих первой президентской оперативной бригады Нацгвардии Украины покинула свои позиции и дезертировала с линии фронта в Запорожской области, передает ТАСС. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, именно интенсивные авиационные удары стали решающим фактором для бегства военных с Украины с занимаемых позиций. В результате бойцы покинули линию соприкосновения, что, как отмечается, негативно сказалось на состоянии обороны ВСУ в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие дезертировали из Вооруженных сил Украины во время военной подготовки в странах Европы.

    В районе Гуляйполя Запорожской области зафиксировали массовые случаи дезертирства среди военнослужащих ВСУ, крупными группами они покидали позиции.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 05:45 • Новости дня
    Правительство поддержало законопроект о защите ветеранов СВО от сокращений

    Tекст: Антон Антонов

    Кабинет министров России без замечаний одобрил законопроект, направленный на защиту участников специальной военной операции на Украине от сокращения на работе.

    В отзыве кабмина сказано, что «правительство РФ поддерживает законопроект». Документ предусматривает внесение изменений в статью 179 Трудового кодекса России. Эта статья регулирует предоставление социальных гарантий работникам при сокращении численности или штата, передает ТАСС.

    Сейчас сотрудники, отправляющиеся на военную службу, имеют приостановленный трудовой договор и сохраняют рабочее место с правом вернуться в течение трех месяцев после завершения службы. Новый законопроект предлагает предоставить ветеранам СВО, вернувшимся на прежнюю работу, дополнительное преимущество – право на сохранение рабочего места при сокращении, если их квалификация и производительность не уступают другим сотрудникам.

    Мера распространяется на лиц, принимавших участие в боевых действиях в период мобилизации, военного положения или в военное время. Законопроект может вступить в силу с 1 сентября, если будет принят в нынешней редакции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме подготовили законопроект о защите ветеранов спецоперации на Украине от сокращений.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 06:13 • Новости дня
    Бойцы «Востока» вошли в Прилуки сразу после Жовтневого

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские бойцы вошли в населенный пункт Прилуки Запорожской области без остановки, сразу после зачистки Жовтневого, рассказал штурмовик 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Артем.

    По его словам, российские бойцы вошли в населенный пункт Прилуки Запорожской области сразу после зачистки Жовтневого, передает ТАСС. Артем добавил, что продвижению способствовали погодные условия: дроны украинских сил не летали, что позволило бойцам продолжить наступление без остановки.

    Артем рассказал: «Позволила погода. Дроны не летали, и мы пошли дальше, начали сразу штурмовать Прилуки». Его сослуживец с позывным Кобяй отметил, что в ходе зачистки украинские военные покидали позиции, бросая оружие и боеприпасы, которые затем использовали российские бойцы для уничтожения противника.

    Официально о взятии Прилук Минобороны России сообщило 17 января, освобождение Жовтневого подтвердили днем ранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Балицкий объяснил значение освобождения Прилук в Запорожской области.

    Российская армия освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР.

    ВСУ за сутки потеряли более 1275 военных в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Число жертв крушения поездов в Испании достигло 39 человек
    Российским войскам осталось пройти до Славянска 30 км
    Европарламент приостановил ратификацию торгового соглашения ЕС и США
    Эстония подтвердила готовность отправить военных в Гренландию
    В Португалии не смогли избрать президента
    Лукашенко окунулся в прорубь
    Названы самые востребованные профессии в 2026 году

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

    Азербайджан хвастается, что покупателями его газа стали некогда важнейшие европейские партнеры Газпрома. Следом за Украиной азербайджанский газ начали приобретать Германия и Австрия. Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    «Система Станиславского» переходит на государственный уровень

    «Этот праздник должен быть не только для театралов, но и для тех, кто никогда не был в театре». Такими словами глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков обозначил планы празднования 150-летия СТД в 2026 году. Но не только этим был примечателен День артиста, который впервые отметили в России 17 января 2026 года. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему планы США по Гренландии больше всего пугают Прибалтику

    Среди тех, кто больше всего переживает за судьбу Гренландии, внезапно оказались страны Прибалтики. Казалось, какое им дело до далекого арктического острова, который даже не входит в состав ЕС? Эксперты объясняют, почему прибалтийские страны так напуганы возможными последствиями этой аннексии и при чем тут их русофобия. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации