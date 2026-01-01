Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».20 комментариев
В США заявили об отсутствии интереса главы разведки к преследованию России
Директор национальной разведки США Тулси Габбард, по информации бывшей помощницы Байдена, не выражает заинтересованности в преследовании России, что выделяет ее среди чиновников.
Экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид в интервью РИА «Новости» заявила, что действующий директор национальной разведки США Тулси Габбард не демонстрирует интереса к преследованию России.
По ее словам, позитивным моментом является отказ Вашингтона от USAID после реформы, объявленной администрацией Трампа в 2025 году, и избавление от ряда деструктивных факторов.
Рид подчеркнула: «Кроме того, нынешняя директор национальной разведки Тулси Габбард не заинтересована в преследовании России», размышляя о шансах на нормализацию российско-американских отношений.
Напомним, Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении Таре Рид российского гражданства, и она получила паспорт России в декабре.
Ранее Габбард также отвергала заявления о том, что американская разведка якобы верит в стремление России захватить Европу, отмечая деструктивность подобных утверждений для усилий США по миру на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Станислав Ткаченко заявил, что за публикациями о якобы планах России захватить Украину и европейскую часть бывшего СССР стоят Берлин и Лондон.
Глава нацразведки США Тулси Габбард обвинила эти заявления во лжи и заявила, что deep state и НАТО пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией.
Кирилл Дмитриев поблагодарил Тулси Габбард за опровержение утверждений о намерении России захватить часть Европы.