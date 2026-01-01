  • Новость часаМинобороны сообщило о ликвидации 58 украинских БПЛА за восемь часов
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    1 января 2026, 15:32 • Новости дня

    В США заявили об отсутствии интереса главы разведки к преследованию России

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард, по информации бывшей помощницы Байдена, не выражает заинтересованности в преследовании России, что выделяет ее среди чиновников.

    Экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид в интервью РИА «Новости» заявила, что действующий директор национальной разведки США Тулси Габбард не демонстрирует интереса к преследованию России.

    По ее словам, позитивным моментом является отказ Вашингтона от USAID после реформы, объявленной администрацией Трампа в 2025 году, и избавление от ряда деструктивных факторов.

    Рид подчеркнула: «Кроме того, нынешняя директор национальной разведки Тулси Габбард не заинтересована в преследовании России», размышляя о шансах на нормализацию российско-американских отношений.

    Напомним, Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении Таре Рид российского гражданства, и она получила паспорт России в декабре.

    Ранее Габбард также отвергала заявления о том, что американская разведка якобы верит в стремление России захватить Европу, отмечая деструктивность подобных утверждений для усилий США по миру на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Станислав Ткаченко заявил, что за публикациями о якобы планах России захватить Украину и европейскую часть бывшего СССР стоят Берлин и Лондон.

    Глава нацразведки США Тулси Габбард обвинила эти заявления во лжи и заявила, что deep state и НАТО пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией.

    Кирилл Дмитриев поблагодарил Тулси Габбард за опровержение утверждений о намерении России захватить часть Европы.

    30 декабря 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль назвал последствия атаки Украины на резиденцию Путина для урегулирования

    Кремль: Москва после атаки Украины на резиденцию Путина уделит особое внимание диалогу с США

    Кремль назвал последствия атаки Украины на резиденцию Путина для урегулирования
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль не будет сообщать конкретные детали ужесточения своей позиции в вопросе урегулирования ситуации на Украине после попытки атаки на резиденцию президента, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако, по словам Пескова, отныне Москва будет уделять особое внимание диалогу с США.

    По словам Пескова, Кремль не станет публично раскрывать детали ужесточения своей позиции по украинскому урегулированию после попытки Киева атаковать резиденцию президента России, передает ТАСС.

    Песков также отметил, что Россия не прекращает переговорный процесс по вопросам украинского урегулирования. После последнего инцидента Москва будет уделять особое внимание диалогу с США. Пресс-секретарь президента заверил, что основное взаимодействие по этой теме теперь будет сосредоточено именно на американской стороне.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о беспокойстве в связи с попыткой атаки на резиденцию президента России и призвал стороны спецоперации на Украине избежать эскалации.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность нападением и подчеркнул важность дипломатии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия пересмотрит свои переговорные позиции после атаки беспилотников.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин уведомил Дональда Трампа о готовности России к жесткому ответу.

    Эксперты утверждают, что покушение на президента дает Москве право на ответ любых масштабов.

    29 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина

    Ушаков: Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина

    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом глава Белого дома выразил свою реакцию на атаку БПЛА Киева на государственную резиденцию российского лидера.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был «буквально возмущен» случившимся и признался, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», передает ТАСС.

    В ходе разговора Трамп отдельно подчеркнул, что эта атака несомненно скажется на американских подходах в отношении взаимодействия с Владимиром Зеленским, сообщил Ушаков.

    Напомним, украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Лидеры России и США в понедельник провели телефонный разговор.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    1 января 2026, 09:11 • Новости дня
    ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники служб национальной безопасности США попытались опровергнуть информацию об атаке Киева на резиденцию российского президента Владимира Путина, сообщает газета Wall Street Journal.

    Источник The Wall Street Journal сообщил, что сотрудники служб национальной безопасности США якобы не нашли подтверждений информации об ударе Киева по резиденции президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    Газета ссылается на источник в американской администрации, знакомого с разведданными. По данным издания, оценка ЦРУ не выявила признаков попыток нападения на российского лидера.

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России Владимира Путина беспилотниками.

    Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию главы государства.

    Военное ведомство засекло атаку с территории Сумской и Черниговской областей.

    Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.

    Киевский режим во время атаки применил 91 ударный беспилотник.

    29 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что террористические действия Киева не останутся без ответа.

    Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия [со стороны киевского режима] не останутся без самого серьезного ответа», – сообщил он.

    Ранее Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине. Ушаков подтвердил проведение нового разговора.

    30 декабря 2025, 10:51 • Новости дня
    NYT: Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине
    NYT: Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине
    @ Ramil Sitdikov/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва готова занять максималистскую позицию в переговорах с Киевом, об этом говорят официальные заявления главы российского МИД Сергея Лаврова и Кремля, пишут американские СМИ.

    Российские власти выступили с заявлениями, намекающими на возможное ужесточение позиции по переговорам с Киевом, пишет New York Times.

    В материале газеты отмечается, что похожие заявления сделали и министр иностранных дел Сергей Лавров, и Кремль.

    Совпадение подобных заявлений свидетельствует о стремлении Москвы представить Киев главным препятствием на пути к миру. По мнению издания, Москва готова вернуться к более жестким требованиям, которые ранее выдвигал президент Владимир Путин.

    Киевский режим попытался  атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что президент США Дональд Трамп возмутился действиями украинских властей, и пояснил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.

    Ушаков также сообщил, что сам Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    29 декабря 2025, 19:36 • Новости дня
    Трамп сообщил Путину о результатах переговоров с Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго передал российскому лидеру сведения о содержании переговоров через своих советников.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Дональд Трамп вместе с рядом своих ключевых советников подробно проинформировали российского лидера Владимира Путина об итогах переговоров с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, во время разговора Трамп и члены его команды не ограничились общими формулировками, а изложили в деталях основные результаты обсуждений, которые прошли в Мар-а-Лаго при участии украинской делегации.

    Представитель Кремля подчеркнул, что разговор носил подробный и откровенный характер.

    Точные нюансы передачи информации, а также конкретные детали самого общения между сторонами Ушаков раскрывать не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что киевский режим регулярно прибегает к провокациям после перехода переговорного процесса в стадию принятия решений.

    Ранее Трамп дал совет главе киевского режима заключить сделку сейчас по итогам переговоров. В то же время он отметил, что в ходе переговоров по Украине не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума по пунктам мирного плана.

    31 декабря 2025, 21:12 • Новости дня
    Уиткофф обсудил с европейскими странами гарантии безопасности для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел встречу с представителями стран Европы, на которой обсудил практические шаги для усиления гарантий безопасности для Украины.

    Переговоры, поводом для которых, как отмечается, стала инициатива американского президента Дональда Трампа, прошли при участии ключевых представителей государств, передает РИА «Новости».

    Стив Уиткофф сообщил, что стороны сфокусировались на вопросах укрепления гарантий безопасности для Украины, а также на разработке практических механизмов предотвращения конфликтов и обеспечения долгосрочного мира.

    По словам Уиткоффа, «мы сосредоточились на том, как практически продвинуть дискуссии в рамках мирного процесса, инициированного президентом США Дональдом Трампом, включая укрепление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов предотвращения конфликтов, чтобы помочь положить конец войне и гарантировать, что она не возобновится».

    В переговорах приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, предприниматель Джаред Кушнер, советник по национальной безопасности Британии Джонатан Пауэлл, советник французского президента Эммануэль Бонн, секретарь совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров и советник главы правительства Германии Гюнтер Заутер.

    Уиткофф подчеркнул продуктивность состоявшейся беседы и выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество сторон по данному направлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп раскритиковал своего спецпосланника Кита Келлога за похвалу Владимира Зеленского после Мюнхенской конференции.

    Дональд Туск заявил о готовности США гарантировать безопасность Украине после подписания мирного соглашения.

    31 декабря 2025, 14:33 • Новости дня
    NYT: Трамп считает, что переоценил способность «очаровать» Путина
    NYT: Трамп считает, что переоценил способность «очаровать» Путина
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп начал подозревать, что «совершенно переоценил» свою способность очаровать российского коллегу Владимира Путина, сообщил неназванный помощник американского лидера.

    Трамп начал подозревать, что «совершенно переоценил» свои возможности в очаровании Путина, пишет New York Times со ссылкой на помощника президента США.

    По этим данным, Трамп якобы сделал такое заявление после окончания действия пасхального перемирия на Украине в апреле.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу с наступающим Новым годом. До этого российский лидер поздравлял Трампа с Рождеством.

    31 декабря 2025, 13:51 • Новости дня
    NYT: Трамп назвал Россию непобедимой после просмотра парада Победы
    NYT: Трамп назвал Россию непобедимой после просмотра парада Победы
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в приватном разговоре после просмотра парада Победы отметил силу России, заявив о ее непобедимости, сообщает The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп в частном разговоре назвал Россию непобедимой после просмотра кадров с парада Победы в Москве, передает РИА «Новости».

    «Они выглядят непобедимыми», – отметил Трамп в мае в беседе со своими помощниками, когда смотрел видеозапись военного парада.

    The New York Times подчеркивает, что Трамп уверен: тот, кто сильнее, всегда имеет преимущество при заключении сделок. В публикации отмечается, что президент США традиционно придерживается такой позиции в вопросах внешней политики.

    Ранее в интервью телеканалу NewsNation Трамп рассказал, что во время визита в Ватикан советовал Владимиру Зеленскому заключить сделку по вопросам минеральных ресурсов, объяснив это тем, что Россия, по его мнению, больше и сильнее.

    Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что 2025 год дал шанс на восстановление ранее разрушенных российско-американских отношений.

    29 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Трампу о смене подходов к переговорам по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что Москва планирует скорректировать свою позицию по переговорам из-за атак БПЛА на резиденцию.

    Позиция России относительно переговоров по урегулированию ситуации на Украине будет пересмотрена после дроновых атак на резиденцию главы государства, передает ТАСС слова помощник президента России Юрия Ушакова

    Помощник президента подчеркнул, что российский лидер четко донес эту позицию до своего американского коллеги в ходе диалога.

    «Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира. Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко», – сказал Ушаков.

    Помощник Путина добавил, что американцы должны отнестись к этому с пониманием, и напомнил о недопустимости государственного терроризма со стороны Киева, который, по его словам, вынуждает Россию менять подходы к переговорам по конфликту на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что киевский режим регулярно прибегает к провокациям после выхода процесса мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине на стадию принятия решений.

    Дональд Трамп посоветовал главе киевского режима заключить сделку по итогам переговоров. Переговоры в Соединенных Штатах с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского оставили многие аспекты украинского конфликта неурегулированными.

    Во время переговоров по Украине Дональд Трамп сообщил, что перемирие и остановка огня для проведения референдума не обсуждаются.

    29 декабря 2025, 19:14 • Новости дня
    Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине

    Белый дом: Трамп провел положительный разговор по Украине с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп провел позитивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    «Президент Трамп завершил положительный разговор с президентом Путиным касательно Украины», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    При этом никаких конкретных деталей обсуждения предоставлено не было.

    Накануне Путин и Трамп провели переговоры, которые длились 1 час 15 минут, и обсудили возможные шаги для урегулирования ситуации на Украине.

    Трамп заявил о понимании позиции Путина по Украине.

    29 декабря 2025, 19:48 • Новости дня
    Ушаков заявил о рекомендации США Киеву не надеяться на передышку на фронте

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американская сторона советует Киеву не добиваться паузы на линии боевых действий, а сосредоточиться на полномасштабном урегулировании для завершения конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    США рекомендовали властям Украины не добиваться передышки на линии боевого соприкосновения, а сосредоточиться на поиске комплексных договоренностей для завершения конфликта, передает ТАСС. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, ссылаясь на слова резидента США Дональда Трампа в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам представителя Кремля, Трамп отметил, что Владимиру Зеленскому было рекомендовано «даже не пытаться получить передышку для своих вооружённых сил, а ориентироваться на достижение комплексной договорённости, которая вела бы к реальному завершению вооружённого конфликта».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа вопрос рождественского перемирия на Украине не поднимался.

    Трамп сообщил, что перемирие и остановка огня для проведения референдума по Украине в ходе переговоров не обсуждаются.

    30 декабря 2025, 22:39 • Новости дня
    США решили изучить данные об атаке БПЛА на резиденцию Путина

    Уитакер: США изучат разведданные об атаке на резиденцию Путин

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты займутся тщательным анализом разведданных, связанных с нападением беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

    Власти США намерены всесторонне исследовать разведывательные данные по факту атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России, передает ТАСС. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты намерены выяснить все обстоятельства происшествия.

    «Мы собираемся докопаться до сути, изучив разведданные», – заявил Уитакер в интервью телеканалу Fox Business. По его словам, расследование будет направлено на получение полной информации о произошедшем.

    Помимо этого, Уитакер охарактеризовал возможную причастность Киева к атаке как «безрассудную» и выразил мнение, что такие действия негативно сказываются на перспективе установления мира на Украине.

    Французский политик Флориан Филиппо призвал срочно выяснить, были ли Франция, Европа или НАТО связаны с атакой на резиденцию президента России.

    Минобороны России заявило, что киевский режим использовал 91 ударный БПЛА для атаки на резиденцию Путина в Новгородской области.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что эта попытка атаки доказывает террористическую сущность властей, удерживающих власть на Украине.

    Дональд Трамп выразил злость из-за атаки БПЛА на резиденцию президента России.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что провокации со стороны Киева не могут пошатнуть доверительный диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    29 декабря 2025, 21:07 • Новости дня
    Мирошник заявил о ясности позиции Киева для США после атаки на резиденцию Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Комментарий российского дипломата последовал после атаки БПЛА на резиденцию главы государства и на фоне попыток возобновления переговоров.

    Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник прокомментировал атаку украинских БПЛА на резиденцию президента РФ, передает РИА «Новости».

    Мирошник заявил, что теперь американская сторона ясно увидела, кто именно готов использовать любые методы для срыва переговорного процесса по урегулированию конфликта.

    В своем заявлении дипломат подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский, по его мнению, «превзошел сам себя в попытках исподтишка сорвать мирные переговоры».

    Таким образом, после инцидента, считает Мирошник, у США не осталось сомнений относительно позиции Киева по отношению к потенциальным договоренностям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка нанести удар по резиденции Владимира Путина рассматривается как попытка сорвать мирные переговоры между Россией и Соединенными Штатами.

    Лмдер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что атака украинских беспилотников на государственную резиденцию президента России в Новгородской области является проявлением агонии и деградации киевского режима.

    Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что киевские власти понесут ответственность за нападение на госрезиденцию президента России.

    31 декабря 2025, 04:35 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    Непростой 2025 год дал шанс на восстановление прежде разрушенных российско-американских отношений, сообщил в поздравительном обращении посол России в США Александр Дарчиев.

    «Завершающийся год был непростым, но приоткрывшим возможности для восстановления российско-американских отношений, почти разрушенных в предшествующие годы прежней администрацией», – говорится в представленном в Telegram-канале дипмиссии поздравлении посла с Новым годом.

    Дипломат выразил признательность тем, кто сохраняет русские традиции, поддерживает связь с Родиной и способствует передаче исторической памяти подрастающим поколениям.

    Дарчиев поблагодарил всех, кто хранит память о совместных усилиях СССР и США в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул важность событий, таких как празднование 80-летия встречи на Эльбе и шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне после трехлетнего перерыва.

    В поздравлении указано, что в 2026 году деятельность русских американцев должна получить новый импульс с учетом договоренностей президентов России и США об укреплении контактов между народами на основе взаимопонимания и уважения национальных интересов.

    Дарчиев заверил, что дипломатические миссии продолжат оказывать поддержку инициативам соотечественников, помогая в защите их прав и правовой поддержке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США. Дарчиев назвал условия прогресса в сфере стратстабильности для России и США. Посольство России в США организовало показ фильма ко Дню учителя.

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    США принуждены вновь уважать Россию

    Весь 2025 год коллективный Запад подвергался колоссальной внутренней перестройке – главная западная держава, США, стала в гораздо большей степени разделять взгляды России, чем, допустим, своих европейских союзников. Настрой Вашингтона по отношению к Москве стал гораздо более прагматичным и уважительным. Как и почему такое произошло? Подробности

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

