Замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО

Tекст: Катерина Туманова

«Вы знаете, что у многих наших сотрудников есть родственники, которые сейчас воюют на СВО. Есть у нас и коллеги, которые сами ушли на фронт добровольцами. Их выбор заслуживает уважения. Сегодня о своем решении отправиться добровольцем в зону спецоперации сообщил мой зам Андрей Заренин», – приводит «Коммерсант» выдержку из сообщения Шадаева, предоставленного источником издания в ведомстве.

Министр пояснил, что Андрей Заренин поддерживал бойцов на фронте, возил гумпомощь, отправлял необходимую технику, занимался волонтерской деятельностью.

«В ближайшее время он планирует заключить контракт с Минобороны», – отметил Шадаев.

Министр добавил, что Заренин в Минцифры «поднял с нуля департамент стимулирования спроса на радиоэлектронику», под его руководством началась реализация проектов по созданию отечественных базовых станций, первые из которых включены в реестр Минпромторга и устанавливаются на сетях операторов, в том числе в новых регионах.

Андрей Заренин занимает должность заместителя министра с мая 2021 года, с этого периода курирует развитие радиоэлектронной отрасли в министерстве. До назначения работал в частных и государственных компаниях, включая «Вымпелком» и НИИ «Восход», был советником в администрации президента и заместителем директора департамента информационных технологий правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет. До этого 72-летний житель подмосковного Серпухова решил стать добровольцем в зоне спецоперации.