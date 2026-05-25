    «Гибридная война Лукашенко» оказалась делом литовской мафии
    Самолет министра обороны Британии потерял GPS-сигнал у границы России
    Пашинян заявил об отмене виз с ЕС через два года
    Сенатор Джабаров оценил кандидатуру Стубба на роль переговорщика с Россией
    ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду
    Минюст Казахстана отказался исполнять решение суда против Газпрома
    Отмечено глобальное падение численности миротворческих сил
    Власти Грузии запретили акцию протеста в День независимости
    Медведев предупредил Армению о газе по европейским ценам
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Почему американцы заметают следы биолабораторий на Украине

    СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что среди военнослужащих ВСУ массово распространяется хантавирус. Совпадение? Допустим. Как и то, что Нацразведка США именно сейчас озаботилась деятельностью своих биолабораторий на Украине. Или это подготовка к новой пандемии?

    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    25 мая 2026, 10:41 • Новости дня

    Иранские власти заявили об открытии 40% аэропортов

    Организация гражданской авиации Ирана сообщила о начале работы 20 аэропортов

    Tекст: Мария Иванова

    В Иране возобновили работу 20 воздушных гаваней, что составляет почти половину от их общего числа.

    Организация гражданской авиации Ирана объявила об открытии 40% аэропортов страны, передает ТАСС. Соответствующее заявление ведомства прозвучало в эфире местного канала Al Alam.

    К настоящему моменту свою деятельность возобновили 20 аэропортов Исламской республики. Это составляет около 40% от всех воздушных гаваней государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Ирана возобновили работу столичных аэропортов Мехрабад и имени Имама Хомейни.

    Иранская гражданская авиация выполнила первые международные рейсы в Медину и Стамбул. Авиакомпания Mahan Air отправила пассажирский самолет из Тегерана в Москву.

    24 мая 2026, 07:13 • Новости дня
    Axios раскрыл подробности меморандума между США и Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон и Тегеран планируют подписать меморандум, подразумевающий открытие Ормузского пролива и смягчение санкций в обмен на заморозку иранской ядерной программы, выявил портал Axios.

    «Соглашение между США и Ираном близко к подписанию и подразумевает продление режима прекращения огня на 60 дней, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт. По словам американского чиновника, Иран сможет свободно продавать нефть, также будут проведены переговоры по противодействию иранской ядерной программе», сообщает портал Axios.

    Эта сделка позволит избежать эскалации войны и снизит давление на мировые поставки нефти, однако неясно, приведет ли она к прочному мирному соглашению, которое решит ядерные вопросы, поднятые президентом США Дональдом Трампом.

    Пока Трамп и переговорщики дали понять, что о сделке может быть объявлено в воскресенье, но она еще не завершена и может сорваться.

    «Освобождение от ответственности за неудовлетворительные результаты», – назвал ключевой принцип соглашения американский чиновник.

    Отмена санкций и разморозка активов произойдут только после выполнения Тегераном конкретных уступок.

    Иранская сторона устно пообещала навсегда отказаться от создания ядерного оружия. Государство приостановит программу обогащения урана и вывезет имеющиеся запасы высокообогащенного сырья.

    Проект документа также предусматривает прекращение конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Американские войска останутся в регионе на время действия переходного периода до заключения окончательного мира, указано в материале, основанном на предоставленных чиновником США данных из потенциального меморандума США и Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании. Американский лидер заявил, что США и Иран стали гораздо ближе к сделке и сообщил о  достигнутом переговорами с Ираном последней версии меморандума.

    23 мая 2026, 06:57 • Новости дня
    Конференция в ООН по ядерному оружию завершилась без итогового документа

    Tекст: Антон Антонов

    Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходящая в ООН, завершилась без принятия финального соглашения из-за серьезных разногласий между странами, сообщил постоянный представитель Вьетнама при ООН До Хунг Вьет, выполняющий функции председателя конференции.

    Постоянный представитель Вьетнама при ООН пояснил, что делегации не достигли консенсуса. «Несмотря на интенсивные консультации, конференция не смогла достичь согласия по содержательной части проекта итогового документа», – приводит слова дипломата ТАСС.

    Проект резолюции затрагивал вопросы ядерного разоружения, нераспространения и мирного использования атома. Председатель подготовил четыре варианта текста, однако участники отвергли все компромиссные предложения.

    Российская делегация выступила против инициативы США сохранить отдельные пункты несогласованного документа. Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов подчеркнул, что Москва рассматривает проект исключительно как пакетное решение. Он добавил, что некоторые государства пытались использовать площадку для сведения политических счетов.

    Представители Ирана возложили ответственность за третий подряд провал переговоров на американскую сторону и ее союзников. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш через своего представителя выразил глубокое разочарование упущенной возможностью укрепить глобальную безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоусов сообщил о серьезных испытаниях на прочность для Договора о нераспространении ядерного оружия. Белоусов подчеркнул неизменную поддержку Россией идеи поэтапного ядерного разоружения с целью устранения угрозы для мирового сообщества.

    Президент России Владимир Путин заявил о неукоснительном соблюдении Москвой Договора о нераспространении ядерного оружия.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    23 мая 2026, 04:54 • Новости дня
    CBS заявил о подготовке США к новым ударам по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти готовятся к возможному нанесению новых военных ударов по иранской территории, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

    По данным CBS, из-за возможного обострения ситуации ряд американских чиновников вынужденно отказался от отдыха в предстоящие выходные, передает РИА «Новости».

    «Администрация готовится к новому раунду военных ударов по Ирану... Некоторые члены военного и разведывательного сообществ США отменяют свои планы на выходные в честь Дня поминовения», – говорится в публикации.

    Информацию о подготовке военной операции также подтверждает портал Axios. Издание отмечает, что Белый дом всерьез настроен на проведение силовой акции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вашингтон заявил, что отложил запланированную военную атаку на Иран ради мирных переговоров.

    Позже Белый дом допустил вероятность возобновления масштабных боевых действий.

    23 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Иран потребовал от США компенсации за открытие Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана передали Вашингтону через пакистанских посредников предложение о разблокировке Ормузского пролива в обмен на финансовые выплаты, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.

    По данным телеканала, Тегеран выдвинул американской стороне условия для возобновления движения судов, Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на выплату Соединенными Штатами компенсаций, передает ТАСС.

    Соответствующие инициативы, включающие два предложения, были направлены через Пакистан, который выступает посредником на непрямых переговорах. Руководство страны также настаивает на предварительном обсуждении вопроса снятия санкций и разморозки активов до заключения любых официальных соглашений.

    Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи ранее отмечал, что отмена рестрикций остается неизменным требованием государства, которое рассмотрят на следующих этапах. При этом дипломат подчеркнул, что ядерная программа на текущей стадии диалога обсуждаться не будет.

    Накануне в столицу исламской республики с миссией прибыл командующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир. Он провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Аббасом Аракчи и спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом для урегулирования существующих разногласий.

    Ранее Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива.

    23 мая 2026, 18:17 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о завершении подготовки мирного меморандума

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Багаи заявил, что стороны находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании, передает РИА «Новости». По его словам, главное внимание сейчас уделяется прекращению конфликта на основе предложенного Ираном плана из 14 пунктов.

    «Стороны очень близки и в то же время очень далеки от соглашения», – подчеркнул дипломат, добавив, что у Тегерана есть опыт противоречивых заявлений США, поэтому полной уверенности в неизменности подхода Вашингтона нет. В последние дни участники переговоров обсуждали ряд предложений, которые все еще рассматриваются.

    Переговорный процесс призван сблизить позиции сторон для выработки взаимоприемлемого решения. При этом Багаи отметил, что Ормузский пролив не касается США, и механизм его работы должны определять прилегающие страны – Иран и Оман. Сейчас приоритетом остается немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан.

    Ядерный вопрос в настоящее время не обсуждается. В связи с этим разговоры о снятии всех санкций пока преждевременны, однако данное требование Ирана остается в силе.

    Тегеран приступил к анализу комментариев Вашингтона к проекту мирного урегулирования из 14 пунктов. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отказался обсуждать вопросы ядерной программы на данном этапе диалога.

    Иран потребовал от США обеспечения безопасности движения в Ормузском проливе.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    23 мая 2026, 17:55 • Новости дня
    Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тегеран продвинулись в двустороннем диалоге, результаты которого могут быть официально обнародованы в течение ближайших нескольких дней, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американская сторона отмечает позитивную динамику в обсуждении ключевых вопросов с исламской республикой, передает ТАСС. Находящийся с визитом в Нью-Дели госсекретарь США Марко Рубио подтвердил журналистам факт активной работы дипломатов.

    «У меня нет для вас новостей прямо сейчас, но, возможно, они появятся чуть позже сегодня. А может, и нет. Я надеюсь, что будут, но пока не уверен», – заявил политик.

    Он добавил, что определенный прогресс уже достигнут, а работа продолжается непрерывно. По словам шефа американской дипломатии, существует вероятность публикации официальных заявлений в ближайшие два дня.

    Накануне госсекретарь США Марко Рубио подтвердил наличие позитивных сдвигов в диалоге с Ираном.

    Несколькими днями ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил о серьезном прогрессе по ряду ключевых вопросов.

    До этого Вашингтон выразил желание заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании.

    23 мая 2026, 19:29 • Новости дня
    Дмитриев назвал продление перемирия США и Ирана шансом избежать эскалации

    Tекст: Вера Басилая

    Возможное продление перемирия между Соединенными Штатами и Ираном на 60 дней может стать важным шагом для снижения напряженности, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Возможное продление перемирия между Соединенными Штатами и Ираном на 60 дней может стать важным шагом для снижения напряженности. Такую точку зрения высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    «Мир нуждается в мире, чтобы избежать катастрофического необратимого краха», – написал спецпредставитель президента России в социальной сети Х.

    Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что стороны близки к заключению соглашения о продлении режима прекращения огня. Ранее издание Financial Times сообщило о подготовке основы для обсуждения иранской ядерной программы.

    По данным газеты, договоренности могут включать поэтапное открытие Ормузского пролива, а также уничтожение или передачу запасов обогащенного урана. Со своей стороны Вашингтон готов ослабить блокаду портов, смягчить санкционное давление и начать разморозку зарубежных активов Тегерана.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Иран потребовал от США обеспечения безопасности движения в Ормузском проливе.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    23 мая 2026, 20:21 • Новости дня
    Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и Иран стали гораздо ближе к сделке, ситуация в переговорах улучшается с каждым днем, заявил президент США Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты и Иран достигли существенного прогресса в двусторонних отношениях, передает РИА «Новости». Президент США в интервью американскому телеканалу CBS отметил ежедневное улучшение ситуации на переговорах.

    «Переговорщики США и Ирана гораздо ближе к завершению соглашения, которое положило бы конец войне между двумя странами», – подчеркнул американский лидер. Раскрывать точные детали готовящегося документа он отказался.

    При этом политик добавил, что с каждым днем переговорный процесс идет все успешнее. Итоговый договор гарантированно не позволит Тегерану получить доступ к ядерному оружию.

    По словам американского президента, вопрос использования иранского обогащенного урана также получит удовлетворительное разрешение. В противном случае Вашингтон просто отказался бы от продолжения диалога.

    Ранее американский лидер заявил о согласии Тегерана на отказ от обладания ядерным оружием.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    23 мая 2026, 16:53 • Новости дня
    МИД Ирана: Атом и санкции на переговорах с США обсуждаться пока не будут

    Tекст: Вера Басилая

    На текущем этапе диалога Вашингтона и Тегерана стороны не станут затрагивать вопросы ядерной программы и отмены существующих экономических ограничений, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи прокомментировал повестку двусторонних контактов, передает ТАСС. Дипломат пояснил, что сейчас дискуссии не касаются ключевых разногласий.

    «Поскольку мы не обсуждаем ядерный вопрос, мы не будем обсуждать и детали отмены санкций», – заявил политик.

    При этом Багаи обратил внимание на неизменность позиции государства. По его утверждению, требование о снятии ограничений четко зафиксировано в документах. Ожидается, что участники диалога вернутся к этой теме на последующих этапах после подготовки базового соглашения.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал снятие санкций абсолютно законным требованием Тегерана.

    Иранская сторона направила американцам список предложений для начала диалога.


    22 мая 2026, 14:33 • Новости дня
    Трамп отказался от поездки на свадьбу сына на Багамах из-за Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США заявил, что не сможет присутствовать на бракосочетании Дональда Трампа – младшего и модели Беттины Андерсон, сославшись на занятость государственными делами.

    Американский лидер вряд ли посетит торжество своего старшего сына на Багамских островах, которое запланировано на ближайшие выходные, передает РИА «Новости». Дональд Трамп – младший женится на модели Беттине Андерсон.

    «Он хотел бы, чтобы я приехал. Но это будет просто небольшое частное мероприятие. Я постараюсь выбраться… Знаете, сейчас не лучший момент для меня. У меня есть такая штука под названием Иран и другие вещи… Надеюсь, у них будет отличная свадьба», – приводятся слова главы государства.

    Запись общения политика с журналистами транслировал канал C-Span. Президент в шутку добавил, что пресса раскритикует его в любом случае, независимо от присутствия на празднике.

    Для старшего сына Трампа этот брак станет вторым. До 2018 года он находился в союзе с моделью Ванессой Кей Хейден, в котором родились пятеро детей. Позже он обручился с Кимберли Гилфойл, но пара рассталась в 2024 году. В сентябре 2025 года она заняла пост посла США в Греции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вашингтон отложил военную атаку на Иран ради мирного соглашения. Помощники американского лидера разработали планы возобновления боевых действий.

    В начале мая глава Белого дома уведомил Конгресс о завершении конфликта.

    22 мая 2026, 13:31 • Новости дня
    Иранские военные обеспечили проход десятков судов через Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По меньшей мере 35 различных судов прошли Ормузский пролив за последние сутки в координации с Вооруженными силами Ирана, сообщила пресс-служба ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

    Военно-морские силы Ирана скоординировали движение десятков торговых кораблей, передает ТАСС. В пресс-службе элитных частей вооруженных сил республики подтвердили успешное обеспечение безопасности на маршруте.

    «За последние сутки 35 судов, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые суда, после получения разрешения прошли через Ормузский пролив при координации и обеспечении безопасности со стороны военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции», – говорится в официальном заявлении.

    Представители ведомства также подчеркнули, что иранские военные продолжают поддерживать безопасный маршрут для мирового судоходства. Это происходит несмотря на сохраняющуюся напряженность в регионе Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около полутора тысяч танкеров и сухогрузов скопились у Ормузского пролива в ожидании специального разрешения от иранских военных.

    Позже более двух десятков торговых судов благополучно пересекли эту стратегически важную водную артерию под контролем элитных подразделений.

    Накануне тридцать кораблей согласовали с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции маршрут и условия перехода.

    22 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    Госсекретарь США Рубио заявил о прогрессе переговоров с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты и Иран достигли небольшого прогресса в переговорах по мирному соглашению, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американские и иранские дипломаты смогли немного продвинуться в рамках обсуждения мирного договора, передает РИА «Новости».

    Выступая на полях встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО, госсекретарь Марко Рубио подтвердил наличие позитивных сдвигов. «Наметился небольшой прогресс. Я не хочу преувеличивать, но есть некоторое движение вперед, и это хорошо», – подчеркнул дипломат.

    При этом американская сторона признает сложность дальнейших дискуссий. Рубио пояснил, что участникам переговоров неизбежно придется искать пути решения проблемы обогащения урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о серьезных сдвигах в ходе консультаций с иранской стороной.

    Тегеран и Вашингтон рассматривают одностраничный план прекращения военных действий.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о намерении Вашингтона заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании.

    25 мая 2026, 06:12 • Новости дня
    Застрявшие супертанкеры вырвались из заблокированного Ормузского пролива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкер Fuwairit и супертанкер Eagle Verona воспользовались маршрутом, который предложил Иран для выхода из Ормузского пролива, после почти трехмесячного стояния на мели, передает агентство Reuters.

    Танкер Fuwairit и супертанкер Eagle Verona воспользовались предложенным Ираном коридором для выхода в открытое море, передает РИА «Новости». До этого корабли находились на мели около трех месяцев.

    «Судна являются одними из немногих супертанкеров, покидающих в этом месяце залив, по транзитному маршруту, который Иран приказал использовать», – сообщает агентство Reuters. Иранские военные четвертого мая обнародовали карту с обозначением зоны своего контроля и безопасного пути. Эта территория ограничивается линиями между иранскими и эмиратскими населенными пунктами.

    Судно Fuwairit компании Mitsui O.S.K. Lines везет сжиженный газ из Катара и во вторник разгрузится в Пакистане. Супертанкер Eagle Verona корпорации Sinopec доставит иракскую нефть в китайский порт Нинбо 12 июня.

    Обострение ситуации вокруг Ирана фактически заблокировало Ормузский пролив. Этот торговый путь имеет ключевое значение для мировых поставок углеводородов. Сложившийся кризис уже спровоцировал рост цен на топливо и промышленные товары во многих странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз расширил зону своих военных операций в Ормузском проливе.

    Блокада этого маршрута спровоцировала резкое падение апрельского экспорта иракской нефти.

    Позже военно-морские силы исламской республики обеспечили безопасный проход 35 торговых судов.

    24 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Нетаньяху: Трамп подтвердил право Израиля на самооборону в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о телефонных переговорах с президентом США, передает ТАСС. В социальной сети X израильский лидер раскрыл подробности прошедшей ночной беседы.

    «Ночью я провел разговор с Трампом по вопросу предстоящих переговоров по окончательному соглашению по иранской ядерной программе. Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан», – написал Нетаньяху.

    Кроме того, политики сошлись во мнении о необходимости устранения ядерной опасности со стороны Тегерана. Любое итоговое соглашение с Ираном должно включать обязательный демонтаж предприятий по обогащению урана. Также стороны заявили о важности полного вывоза обогащенных ядерных материалов за пределы страны.

    На прошлой неделе президент США и Биньямин Нетаньяху обсудили новые попытки заключения мирного соглашения с Ираном.

    Власти Ирана запланировали обсуждение судьбы обогащенного урана с Москвой.

    До этого израильский премьер-министр отказался останавливать боевые действия в Ливане ради договоренностей с Тегераном.

    24 мая 2026, 21:38 • Новости дня
    Рубио заявил о выгоде для Ирана при согласии на условия США

    Рубио: Иран получит выгоду при выполнении условий США

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана смогут получить выгоду, если выполнят условия Вашингтона по открытию Ормузского пролива и откажутся от создания ядерного оружия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио заявил, что Иран извлечет пользу в случае выполнения американских требований по Ормузскому проливу и ядерной программе, передает ТАСС.

    «Безусловно, Иран получит выгоду, если действительно согласится на это и на эти переговоры», – подчеркнул Рубио.

    По словам главы Госдепа, США добиваются полного и незамедлительного открытия пролива. Рубио назвал это первым этапом. Вторым шагом должны стать серьезные переговоры об отказе Тегерана от ядерного оружия и ограничении мощностей по обогащению урана.

    Госсекретарь отметил отсутствие причин для обогащения урана до 60%, если только целью не является создание оружейного материала. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о согласовании проекта будущего соглашения с Ираном. Он обсудил проект меморандума о мире с лидерами ряда государств, включая Бахрейн, Египет, Саудовскую Аравию и Турцию.

    Президент США заявил, что морская блокада Ирана не будет снята, пока сделка не будет подписана.

    Представитель иранского МИД подтвердил финальный этап подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Портал Axios раскрыл подробности готовящейся сделки по открытию Ормузского пролива.

    ВСУ начали подготовку к круговой обороне в Волынской области
    Замминистра обороны Савельев покинул пост
    ЕС разочаровался в новом премьере Венгрии из-за России
    Авианосец США Gerald R. Ford превратили в плавучую АЭС
    Президент Израиля заявил о нарастающей жестокости в стране
    Медведев призвал сохранить длинные летние школьные каникулы
    Сын российского миллиардера попал в рехаб после пьяного ДТП

    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

    Киев наказан за Старобельск

    В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. Наблюдатели фиксируют значительный ущерб военной инфраструктуре в Киеве, однако точных данных до сих пор нет. Эксперты отмечают, что теракт ВСУ в луганском Старобельске продемонстрировал: диалог с Киевом возможен только на языке силы. Вразумит ли офис Владимира Зеленского одна из наиболее масштабных атак на Украину в рамках СВО? Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    «Гибридная война Лукашенко» оказалась делом литовской мафии

    Крупная мафиозная группировка раскрыта в Литве: полиция помогала контрабандистам нелегально переправлять сигареты из Белоруссии с помощью воздушных шаров. Однако скандал гораздо больше, чем просто вскрытие фактов коррупции. Фактически в Литве признали, что местная пропаганда много лет лгала, обвиняя Белоруссию и Россию в «гибридной войне». О чем идет речь? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

