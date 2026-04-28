Первый за два месяца рейс из Ирана вылетел в Москву
Авиасообщение между Ираном и Россией возобновилось после двухмесячного перерыва
Пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air отправился из Тегерана в российскую столицу впервые с конца февраля после нормализации обстановки в регионе.
Первый с 26 февраля самолет авиакомпании Mahan Air вылетел из Тегерана в Москву, сообщает РИА «Новости». Информацию о возобновлении полетов подтвердили в справочной службе аэропорта Шереметьево.
«Рейс ожидается в 9.18 мск, терминал С. Он вылетел», – рассказали представители воздушной гавани.
Полеты по данному направлению были приостановлены из-за закрытия иранского воздушного пространства на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по объектам в Иране, включая цели в Тегеране, что привело к жертвам среди мирного населения. Возобновление рейсов гражданской авиации в Иране началось 25 апреля после достижения договоренностей о прекращении огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля власти Ирана полностью закрыли воздушное пространство страны на фоне атак Израиля. В середине апреля местная организация гражданской авиации сняла ограничения на полеты. Позже иранские самолеты выполнили первые международные рейсы в Медину и Стамбул.