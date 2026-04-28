    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста
    Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник
    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС
    Суверенитет в эпоху мирового шторма. Что Путин знал еще в 2000 году
    МИД: Европа готовится к войне с Россией
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила о готовности украинцев к компромиссам
    Аракчи указал, почему США просят о переговорах с Ираном
    Вучич обвинил Запад во лжи о России
    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    28 апреля 2026, 08:19 • Новости дня

    Первый за два месяца рейс из Ирана вылетел в Москву

    Авиасообщение между Ираном и Россией возобновилось после двухмесячного перерыва

    Tекст: Мария Иванова

    Пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air отправился из Тегерана в российскую столицу впервые с конца февраля после нормализации обстановки в регионе.

    Первый с 26 февраля самолет авиакомпании Mahan Air вылетел из Тегерана в Москву, сообщает РИА «Новости». Информацию о возобновлении полетов подтвердили в справочной службе аэропорта Шереметьево.

    «Рейс ожидается в 9.18 мск, терминал С. Он вылетел», – рассказали представители воздушной гавани.

    Полеты по данному направлению были приостановлены из-за закрытия иранского воздушного пространства на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по объектам в Иране, включая цели в Тегеране, что привело к жертвам среди мирного населения. Возобновление рейсов гражданской авиации в Иране началось 25 апреля после достижения договоренностей о прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля власти Ирана полностью закрыли воздушное пространство страны на фоне атак Израиля. В середине апреля местная организация гражданской авиации сняла ограничения на полеты. Позже иранские самолеты выполнили первые международные рейсы в Медину и Стамбул.

    27 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение своей ядерной программы на более поздний срок.

    Иранское руководство направило американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика, передает портал Axios.

    Инициатива предполагает первоочередное снятие блокады пролива и завершение войны, тогда как сложные переговоры по ядерной сделке предлагается отложить. Этот план был передан через пакистанских посредников после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел встречи в Исламабаде.

    По данным источников, внутри иранского руководства нет единого мнения о том, на какие уступки можно пойти в вопросе ядерной программы. США требуют приостановить обогащение урана как минимум на десять лет и вывезти запасы из страны. Предложенный Тегераном вариант позволяет обойти эти острые углы на пути к более быстрому соглашению о перемирии.

    Однако снятие блокады может лишить президента США важных рычагов давления в будущих переговорах. В воскресном интервью Fox News Трамп заявил о намерении продолжать военно-морскую блокаду, сдерживающую экспорт иранской нефти.

    «Когда через вашу систему текут огромные объемы нефти... если по какой-то причине эта линия закрыта, потому что вы не можете перелить ее в контейнеры или на корабли... то эта линия взрывается изнутри», – отметил он.

    Ожидается, что в понедельник глава Белого дома проведет совещание со своей командой по национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

    В Белом доме подтвердили получение иранского предложения, но подчеркнули, что США будут заключать только такие сделки, которые ставят на первое место интересы американского народа и не позволят Ирану получить ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Позже президент США заявил о получении обновленных условий урегулирования проблемы от иранской стороны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи запланировал новый визит в Пакистан для возобновления диалога.

    27 апреля 2026, 18:56 • Новости дня
    Аракчи указал, почему США просят о переговорах с Ираном
    Аракчи указал, почему США просят о переговорах с Ираном
    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты предложили Ирану провести переговоры, и сейчас Тегеран рассматривает такую возможность, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Он также пояснил мотивы, которыми руководствовались США в этой просьбе.

    Министр отметил, что предложение о переговорах поступило, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о собственных успехах, передают «Вести».

    «Тогда зачем он (президент США Дональд Трамп) предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели, вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант», – сказал Аракчи журналисту Павлу Зарубину.

    Ранее Аракчи сообщил, что первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 14:18 • Новости дня
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов

    Эксперт Юшков: Трамп намекает на возможные удары по иранским нефтепроводам

    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов
    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи и экспорта энергоресурсов, а также прокачки по нефтепроводам. При этом заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Исламской республики может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «После начала американо-израильской операции Иран добывал и экспортировал нефть в привычных объемах. Когда США ввели морскую блокаду иранских портов, Исламская республика продолжила вести добычу, но закачивала энергоресурсы в систему хранения, в том числе на острове Харк», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ключевое опасение для Тегерана заключается в том, что свободных емкостей не останется, и нужно будет сокращать объемы добычи. Собеседник отметил, что так же действовали и другие игроки на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак: «всячески пытались отсрочить этот шаг». «Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи, экспорта и прокачки по нефтепроводам. Вряд ли возникнут аварийные ситуации», – уточнил Юшков.

    Вместе с тем, заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Ирана может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, добавил эксперт. «Главная угроза в том, что атака на заполненные резервуары приведет к серьезным последствиям: разливам сырья и пожарам», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы страны могут взорваться. Из-за приостановки поставок нефти из иранских портов после блокады со стороны США Тегеран вынужден направлять добываемое сырье в хранилища. По словам американского президента, Исламская республика сталкивается с нехваткой мест для хранения энергоресурсов.

    «Если по какой-либо причине эта линия закрывается, потому что вы больше не можете помещать ее [нефть] в контейнеры или на суда, <…> то происходит то, что эта линия взрывается изнутри <…>. Если что-то происходит, она просто взрывается. Говорят, у них [Ирана] осталось около трех дней, прежде чем это случится», – сказал Трамп. Он добавил, что, если это произойдет, Тегеран потеряет около половины мощностей, восстановить которые будет невозможно.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 27 апреля ВМС Штатов развернули 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана. Исламская республика отрицает ограничения на морскую торговлю. Так, в КСИР заявляли, что иранский танкер Silly City ночью 21 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды страны.

    Отметим, Тегеран через пакистанских посредников передал Вашингтону новое предложение, которое в первую очередь направлено на снятие морской блокады и установлении долгосрочного режима прекращения огня. Переговоры по иранской ядерной программе при этом предлагается отложить на более поздний срок, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    27 апреля 2026, 20:25 • Новости дня
    Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз
    Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз
    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк Ирана открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро.

    Сборы за проход судов через Ормузский пролив, которые взимают военно-морские силы КСИР, теперь будут поступать на эти счета, передает РИА «Новости».

    «Центральный банк открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро. Согласно опубликованным распоряжениям, сборы, взимаемые военно-морскими силами КСИР (за проход судов через Ормузский пролив), будут зачисляться на эти счета», – заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Алаэддин Боруджерди.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько в теории может зарабатывать Иран на взимании платы за проход через Ормузский пролив и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву.

    В Совбезе спрогнозировали продовольственный кризис из-за Ормузского пролива.

    ООН предупредила о рисках продовольственной безопасности из-за Ормузского пролива.

    28 апреля 2026, 00:40 • Новости дня
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна

    Глава МИД Израиля Саар отверг претензии Киева по теме российского зерна

    Tекст: Антон Антонов

    Претензии украинских властей относительно закупок зерна, собранного, по данным Киева, в новых регионах России, не подкреплены доказательствами, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

    Руководитель дипломатического ведомства указал своему украинскому коллеге Андрею Сибиге на недопустимость выстраивания межгосударственных отношений через социальные сети и средства массовой информации, передает РИА «Новости».

    «Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не обратились за юридической помощью, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям», – подчеркнул израильский министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы. Сибига сообщил, что МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.

    27 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин сообщил о получении послания от верховного лидера Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Петербурге сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «Уважаемый господин министр, дорогие друзья, позвольте вас сердечно приветствовать на этот раз в Петербурге. Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе я получил послание от верховного лидера Ирана», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    27 апреля 2026, 13:20 • Новости дня
    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США

    Аракчи объяснил провал переговоров чрезмерными требованиями США

    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США
    Tекст: Вера Басилая

    Первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, первый раунд переговоров между Ираном и США завершился без существенных результатов из-за позиции Вашингтона, передает «Интерфакс».

    По его словам, несмотря на определенный прогресс, подход американской стороны стал причиной того, что переговоры не достигли намеченных целей.

    Аракчи подчеркнул: «В переговорах намечались определенные сдвиги. Подход американцев привел к тому, что предыдущий раунд переговоров не достиг своих целей, несмотря на достигнутый прогресс».

    Он также отметил, что неудача на переговорах произошла из-за чрезмерных требований и ошибочных подходов США.

    Министр добавил, что иранская делегация была вынуждена провести дополнительные консультации с пакистанскими коллегами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

    Ранее Аракчи заявил о блокировании соглашения Вашингтоном.

    Позже Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров.

    Впоследствии иранские дипломаты запланировали возвращение в Исламабад для возобновления контактов.

    27 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Конфликт США с Ираном грозит Европе политическим кризисом
    Politico: Конфликт США с Ираном грозит Европе политическим кризисом
    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры опасаются, что противостояние США с Ираном может привести Евросоюз не только к экономическому потрясению, но и к острому политическому кризису, сообщает Politico.

    Европейские лидеры опасаются, что конфликт Дональда Трампа с Ираном превратится из экономического шока в серьезную политическую угрозу для центристских сил Евросоюза, пишет Politico.

    На фоне растущих цен на энергоносители и замедления экономического роста проевропейские правительства готовятся к кризису, который они едва ли могут предотвратить.

    «Затраты на энергию перетекают в продукты питания, транспорт и жилье, сильнее всего ударяя по домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода», – заявил глава Европейского экономического и социального комитета Шеймус Боланд.

    По его словам, это создает почву для недоверия граждан к способности европейских институтов защитить их от внешних потрясений.

    Ситуация уже сказывается на политическом ландшафте Европы. В ряде стран, включая Францию и Германию, набирают популярность правые и популистские партии. Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе в Афинах подчеркнул: «Не стоит недооценивать, что сейчас уникальный момент – президенты США, России и Китая выступают против Европы. Это время для пробуждения». Он и премьер Греции Кириакос Мицотакис призвали растянуть выплаты по постпандемийному восстановительному плану ЕС и увеличить совместные заимствования для инвестиций.

    Экономическая стагнация в Европе перерастает в стагфляцию – сочетание слабого роста с высокой инфляцией. Власти Германии и Италии недавно пересмотрели прогнозы по росту экономики в сторону понижения. Домбровскис заявил, что уже в мае ЕС, вероятно, снизит общий прогноз по экономическому росту на 2026 год.

    Обсуждаются меры по смягчению последствий энергетического кризиса, среди которых снижение налогов на электричество, поддержка малообеспеченных, льготы на чистые технологии и координация запасов газа. Однако возможности Брюсселя и национальных правительств ограничены из-за высокого уровня долгов, накопленных в пандемию.

    Переговоры по бюджету ЕС на 2028–2034 годы становятся ареной споров между северными странами, требующими сокращения расходов и увеличения финансирования обороны, и южными, которые настаивают на поддержке экономики. С 2028 года ЕС должен будет выплачивать ежегодно 25 млрд евро по совместным долгам, взятым для борьбы с последствиями пандемии.

    Макрон резко раскритиковал призывы к быстрому возврату долгов: «Мы влезли в долги во время ковида. Теперь нам говорят, что нужно быстро возвращать – это идиотизм», – сказал президент Франции.

    На фоне кризиса партия бывшего болгарского лидера Румена Радева получила лидерство на парламентских выборах.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о дополнительных тратах Евросоюза на топливо в размере 22 млрд евро.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис предупредил об угрозе стагфляционного шока для европейского рынка.

    27 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Песков: Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Иране
    Песков: Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Иране
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана и содействовать установлению мира на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Москва намерена способствовать не только прекращению конфликта, но и обеспечению долгосрочного мира, исключающего повторение вооруженных столкновений в регионе, передает ТАСС.

    «Россия готова предоставить любые добрые услуги, любые посреднические услуги, которые будут приемлемы для сторон. Мы будем готовы сделать все, чтобы в итоге наступил мир, мир гарантированный, и чтобы не было возврата к боевым действиям», – подчеркнул Песков.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России стать посредником по Ирану.

    27 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет

    Путин: Народ Ирана мужественно борется за свой суверенитет

    Путин отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Об этом российский лидер сказал на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, прибывшим в Петербург, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    27 апреля 2026, 19:12 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил США в затягивании переговоров

    Глава МИД Ирана назвал способы затягивания переговоров США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что необоснованные требования, частая смена позиций и угрожающая риторика со стороны США тормозят переговорный процесс.

    Об этом говорится в сообщении иранского дипломатического ведомства, опубликованном по итогам встречи, передает ТАСС.

    Аракчи рассказал о дипломатических усилиях при посредничестве Пакистана, которые направлены на прекращение войны и установление стабильности в регионе Персидского залива и Ормузского пролива. Министр подчеркнул, что действия США, включая настаивание на необоснованных требованиях, постоянное изменение позиций и нарушения обязательств, негативно сказываются на продвижении дипломатии.

    Ранее глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США.

    В Кремле заявили, что Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Иране.

    27 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    Россия не исключила передачи США сообщения после встречи Путина и Аракчи

    Ушаков: Москва может передать США свои соображения после встречи Путина и Аракчи

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона намерена тщательно проанализировать сигналы, полученные от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, а также от США и Израиля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Москва «проанализирует» слова Аракчи и «сигналы» со стороны американцев и израильтян. «И потом тоже посмотрим, что делать», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он добавил: «Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран. Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий.

    27 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Макрон решил договориться с Ираном об открытии Ормузского пролива

    Макрон заявил о планах возобновить контакты с Ираном по Ормузскому проливу

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Андорру объявил о намерении возобновить диалог с Ираном для восстановления полноценного судоходства в Ормузском проливе.

    Макрон заявил о намерении возобновить взаимодействие с Ираном по вопросу транзита в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Французский лидер подчеркнул, что Франция приложит все усилия для восстановления нормального судоходства в этом стратегически важном регионе, которое было затруднено на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке.

    «Мы делаем всё, чтобы судоходство в Ормузском проливе нормализовалось. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем убедить стороны кризиса поспособствовать возобновлению судоходства и, кроме того, после этого визита я вновь возобновлю взаимодействие с властями Ирана по этому вопросу», – заявил Макрон во время визита в Андорру.

    Он отметил, что восстановление судоходства через Ормузский пролив важно для мировой экономики, поскольку через него проходят поставки нефти, газа, удобрений и других товаров. Макрон добавил, что эти грузы оказывают значительное влияние на экономическое положение многих стран.

    Макрон также положительно оценил достижение режима прекращения огня вокруг Ирана и распространение перемирия на Ливан. При этом французский президент отметил, что сохраняющаяся напряженность в регионе и «ответы, приходящие издалека», не способствуют стабилизации ситуации.

    Ранее власти Ирана предложили американской стороне сделку по открытию Ормузского пролива.

    Французский МИД пообещал США поддержать разблокировку маршрута исключительно после завершения военных действий.

    27 апреля 2026, 20:48 • Новости дня
    Белоусов встретился с замминистра обороны Ирана в Бишкеке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с заместителем министра обороны Ирана по стратегическому планированию Талаи-Ник Резой в Бишкеке.

    Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что Москва выступает за урегулирование конфликтов исключительно дипломатическим путем и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ирана, сообщило Минобороны России в Max.

    Белоусов также выразил слова поддержки народу и вооруженным силам Ирана. «Желаю братскому иранскому народу, его вооруженным силам стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать все возможное для разрешения данной ситуации», – заявил министр.

    Он отметил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Москвой и Тегераном независимо от развития ситуации.

    Со своей стороны, иранский бригадный генерал Талаи-Ник Реза поблагодарил Белоусова за возможность личной встречи и обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений.

    Ранее в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет. Российский лидер подтвердил курс на развитие стратегических отношений с Ираном.

    27 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин подтвердил курс на развитие стратегических отношений с Ираном

    Путин: Россия продолжит развивать стратегические отношения с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена и дальше развивать стратегическое партнерство с Ираном, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел исламской республики Аббасом Аракчи.

    «Хотел бы попросить вас передать самые искренние слова благодарности за это (послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи) и подтвердить, что Россия, так же как и Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Ранее Иран выразил благодарность России за сотрудничество в области атомной энергетики.

    В прошлом году Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве.

    Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз
    Politico: Остановка транзита нефти по «Дружбе» обернется катастрофой
    Суд изъял у экс-депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева активы на 18 млрд рублей
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна
    Вопрос с пролетом самолета Фицо в Россию через Польшу сняли с повестки
    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд
    В России решили увеличить пошлины за оформление ВНЖ

    Иранский кризис создает новое значение Северного морского пути

    Неожиданный сигнал пришел из Южной Кореи: эта страна готовит закон об арктическом судоходстве, иначе говоря, о Северном морском пути России. Что означает это решение для Москвы, Пекина и Вашингтона – и почему перед нами важный эпизод геополитического соперничества России и Запада? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Словении помешали показать европейцам выход из НАТО

    В маленькой Словении большой политический кризис. Конфигурация власти, которая создавалась по итогам прошедших месяц назад выборов, внезапно обрушилась: ситуация патовая, парламент в тупике, ни у кого нет большинства. Но кризис этот рукотворный: так Брюссель защитил НАТО от начала распада. Точнее, отсрочил его. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

