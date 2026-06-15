Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.4 комментария
Собянин сообщил о четырех сбитых дронах ВСУ на подлете к Москве
Уничтожены четыре дрона, направлявшиеся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», – сообщил глава города в «Максе».
В настоящее время профильные сотрудники экстренных служб проводят необходимые работы на местах падения фрагментов уничтоженных аппаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами удара украинских беспилотников по жилому сектору Тулы стали три человека, еще трое, включая годовалого ребенка, пострадали.
Мирный житель Белгородской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА.