Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
Польские военные обнаружили место падения неопознанного летающего объекта
В воздушном пространстве Польши зафиксирован неопознанный летающий объект, на место предполагаемого падения экстренно выехал премьер-министр страны Дональд Туск.
Польские военные сообщили об обнаружении неидентифицированного летающего объекта в своем воздушном пространстве и вероятного места его падения, передает РИА «Новости».
«В 3.40 (4.40 мск) в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, движущийся в западном направлении. Для его идентификации и перехвата в район был направлен дежурный истребитель F-16», – сообщило Оперативное командование видов вооруженных сил республики.
Позже цель исчезла с радаров, и на ее поиски отправили вертолет Ми-24. Экипаж нашел предполагаемое место крушения в незаселенной местности.
В связи с инцидентом премьер-министр Туск направился в Люблин. Он созвал координационную группу с участием министра обороны и экстренных служб для выяснения всех обстоятельств. На месте работают поисково-спасательные отряды, проводятся оперативные мероприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром на востоке Польши полицейские нашли воронку и фрагменты неопознанного объекта.
В марте подобный аппарат упал в лесу рядом с польским поселком Рудник. В конце прошлого года местный житель обнаружил обломки предполагаемого беспилотника на юге страны.