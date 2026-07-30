Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.2 комментария
Пекин призвал избегать опасного маневрирования вблизи китайских военных кораблей
Власти Китайской Народной Республики настоятельно рекомендовали иностранным государствам не допускать рискованного сближения с судами национальных военно-морских сил, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя кадры коммерческого беспилотника.
Мао Нин прокомментировала инцидент с коммерческим беспилотником. Аппарат ранее заснял китайский военный корабль в исключительной экономической зоне Филиппин, передает РИА «Новости».
«Мы хотели бы напомнить соответствующим сторонам о необходимости избегать опасного сближения с кораблями Военно-морских сил Китая, чтобы не допустить возникновения инцидентов на море и в воздухе», – заявила дипломат на брифинге.
Представитель внешнеполитического ведомства также обратила внимание на то, что действия вооруженных сил республики всегда строго соответствуют нормам международного права и общепринятой мировой практике.
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