Пекин призвал избегать опасного маневрирования вблизи китайских военных кораблей

Tекст: Дарья Григоренко

Мао Нин прокомментировала инцидент с коммерческим беспилотником. Аппарат ранее заснял китайский военный корабль в исключительной экономической зоне Филиппин, передает РИА «Новости».

«Мы хотели бы напомнить соответствующим сторонам о необходимости избегать опасного сближения с кораблями Военно-морских сил Китая, чтобы не допустить возникновения инцидентов на море и в воздухе», – заявила дипломат на брифинге.

Представитель внешнеполитического ведомства также обратила внимание на то, что действия вооруженных сил республики всегда строго соответствуют нормам международного права и общепринятой мировой практике.

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