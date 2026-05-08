Около крупнейшего НПЗ в Ливии произошли вооруженные столкновения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные столкновения начались в районе крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в городе Эз-Завия, находящегося в 40 км к западу от столицы Ливии, передает ТАСС.

По данным портала Al Marsad, на территории завода были включены сирены, сигнализирующие о введении режима ЧП в связи с интенсивной перестрелкой.

Ранее управление безопасности города Эз-Завия объявило о начале масштабной операции по обеспечению порядка и борьбе с преступными группировками в регионе. В опубликованном заявлении указано, что все действия проходят в соответствии с законом и под контролем генеральной прокуратуры.

Управление также предупредило лиц, находящихся в розыске, а также других нарушителей закона, о недопустимости сопротивления сотрудникам, участвующим в операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров рассмешил ливийскую делегацию шуткой о языке переговоров.

Глава МИД России заявил, что попытки США вытеснить Россию из Ливии провалились.

Министр иностранных дел России отметил высокую оценку позиции Ливии по украинскому кризису.