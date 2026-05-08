Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.0 комментариев
Участник «Времени героев» и ветеран СВО Сивин стал федеральным инспектором
Кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев», участник спецоперации Сергей Сивин назначен на должность федерального инспектора по Калужской области аппарата полпреда президента по ЦФО.
Сивин назначен на должность федерального инспектора по Калужской области. В мае 2024 года он присоединился к первому потоку президентского образовательного проекта для участников спецоперации.
Новый инспектор прокомментировал переход на госслужбу: «Назначение на должность федерального инспектора – это продолжение служения стране на мирном направлении. В новой должности буду делать все, чтобы федеральные решения работали на развитие региона по всем ключевым направлениям».
Он добавил, что знания, полученные на стажировках, помогут ему достигать поставленных задач.
Наставник ветерана Игорь Щеголев высоко оценил личные качества подопечного и выразил уверенность в его успешной работе на благо граждан.
За боевые заслуги уроженец Кемеровской области награжден орденом Мужества и медалью Суворова.
Ранее более 90 выпускников проекта получили новые должности. Среди них полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов и губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк.