  • Новость часаРосавиация сняла запрет на работу аэропортов Юга России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев провалил перемирие ко Дню Победы
    Лавров пообещал беспощадный ответ за попытку сорвать День Победы
    Грузия потребовала от ЕС осознать важность Дня Победы
    Балтфлот принял в состав носителя «Калибров»
    Нефтегазовые доходы России в 2026 году снизились на 38,3%
    Росавиация сняла запрет на работу аэропортов Юга России
    Лавров: Европа готовит нападение на Россию в манере Гитлера
    Мерц в поздравлении немцев с освобождением от нацизма не упомянул СССР
    Партия Стармера потерпела разгром на выборах
    Мнения
    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    3 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    29 комментариев
    8 мая 2026, 15:21 • Новости дня

    В ВСУ пожаловались на нехватку ракет для ПВО

    На Украине пожаловались на нехватку ракет для ПВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о дефиците ракет для ПВО и необходимости просить дополнительные боеприпасы в рамках международных переговоров.

    Острую нехватку ракет для противовоздушной обороны на Украине обозначил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, многие батареи систем ПВО сейчас остаются полупустыми, и это, как он отметил, еще мягкое описание ситуации, передает ТАСС.

    Игнат заявил, что представители украинских Воздушных сил вынуждены регулярно участвовать в переговорах в формате «Рамштайн» и других международных группах, где приходится просить дополнительные ракеты, иногда по пять-десять единиц для комплексов PAC-3, NASAMS, IRIS-T и прочих систем. Он подчеркнул, что расход боеприпасов очень высокий.

    «Сегодня мы оказались на голодном пайке в отношении ракет из-за определенных проблем с поставками», – заявил Игнат в эфире украинского телеканала «Рада». При этом он пояснил, что пусковые установки в ряде подразделений и батарей сейчас фактически остаются без достаточного количества ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование Вооруженных сил Украины усиливает системы противовоздушной обороны Киева, в том числе за счет норвежских зенитных комплексов.

    Впрочем, ранее в НАТО признали, что западные страны, как и Украина, испытывают недостаток боеприпасов для ПВО и ПРО. До этого издание Politico заявило о провале программы PURL по поставкам Украине систем ПВО.

    7 мая 2026, 20:48 • Новости дня
    Пашинян заявил, что Армения не является союзником России
    Пашинян заявил, что Армения не является союзником России
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции подчеркнул, что страна не рассматривает себя союзником России по вопросу Украины.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Такое заявление политик сделал, отвечая на вопрос о возможных последствиях визита президента Украины Владимира Зеленского в Ереван на европейский саммит, сообщает Sputnik Армения.

     «Я еще в 2022 или 2023 году заявлял, что в вопросе Украины мы не являемся союзником России», – заявил Пашинян. В последнее время Ереван демонстрирует курс на диверсификацию внешней политики и расширяет контакты с западными странами.

    На ваш взгляд
    Как отношения России и Армении будут развиваться в ближайший год?




    Результаты
    17 комментариев

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта и был ликвидирован в конце сентября 1943 года на территории Житомирской области Украины.

    В четверг Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву, объяснив это началом избирательной кампании в республике.

    Также в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Пашинян нарушил ранее данные обещания не предпринимать враждебных шагов против России.

    Она также назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу. А в Армении Пашиняна и вовсе обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов.


    Комментарии (26)
    7 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы

    Еврокомиссия заявила об отказе от эвакуации дипломатов ЕС из Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз подтвердил, что не планирует изменять формат своего дипломатического присутствия в Киеве, несмотря на призыв Москвы к эвакуации иностранных дипломатов.

    Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева. Соответствующее заявление сделал представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего».

    Ранее власти России призвали зарубежные страны заблаговременно вывести своих дипломатов из Киева. Этот совет был дан на фоне опасений, что Украина может попытаться сорвать празднование 9 Мая в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД России призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Ранее Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил нанести удар дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны России пообещало ответный удар по центру Киева в случае попыток сорвать праздничные мероприятия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев резко и нервно отреагировал на инициативу о перемирии 8 и 9 мая, а Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования на Красной площади.


    Комментарии (26)
    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 22:59 • Новости дня
    ВС Латвии объяснили отказ сбить залетевшие украинские дроны

    ВС Латвии объяснили отказ сбивать дроны риском для населения и инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие Латвии не стали сбивать беспилотники, пересекшие границу страны, поскольку опасались возможных рисков для граждан и инфраструктуры, заявил заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС страны Эгилс Лещинскис.

    ПВО Латвии не стала сбивать украинские беспилотники, залетевшие в воздушное пространство страны, по соображениям безопасности, передают «Вести».

    Заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС Латвии Эгилс Лещинскис пояснил, что военные не были уверены, что перехват не нанесет вреда гражданскому населению или инфраструктуре.

    По словам Лещинскиса, беспилотники были своевременно обнаружены радарами. Для их перехвата были привлечены подразделения ПВО и миссия воздушного патрулирования Прибалтики.

    «В воздушном пространстве Латвии практически час находились румынские истребители, которые также занимаются поиском летательных аппаратов в воздушном пространстве Латвии», – отметил он.

    Министр обороны Латвии Андрис Спрудс уточнил, что решение об уничтожении объектов принималось только после оценки всех возможных рисков для граждан вблизи предполагаемого места перехвата. В итоге военные сочли более безопасным не открывать огонь по дронам.

    Ранее украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня возложила ответственность за этот инцидент на Москву.

    Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор обвинил в нарушении воздушного пространства Украину.

    Комментарии (13)
    7 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    МИД вызвал посла Армении после заявлений Зеленского в Ереване

    МИД выразил протест Армении из-за выступления Зеленского на саммите в Ереване

    МИД вызвал посла Армении после заявлений Зеленского в Ереване
    @ Leszek Szymanski/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Армении в России сделано представление о недопустимости предоставления площадки Владимиру Зеленскому для высказывания террористических угроз в адрес России, сообщил МИД.

    В ведомстве уточнили, что 7 мая в МИД был вызван чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Гурген Арсенян, с которым встретился заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

    В ходе встречи российская сторона заявила о «категорической неприемлемости» того, что Зеленский получил «трибуну» в Армении на мероприятиях под эгидой Евросоюза.

    «В Москве испытывают в этой связи справедливое негодование и считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитера несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    Посол Армении пообещал донести позицию Москвы до руководства своей страны.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о возмущении российского общества приемом Зеленского в Ереване. Она назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу и обвинила армянские власти в нарушении обещаний не принимать враждебных мер против Москвы.

    Комментарии (11)
    8 мая 2026, 12:12 • Новости дня
    Дипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест

    Дипломат Мирошник: Несоблюдение перемирия в честь 9 Мая подтвердило нацистскую сущность киевского режима

    Дипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест
    @ Hayk Baghdasaryan/Photolure/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест, заявил газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. А несоблюдение ВСУ режима прекращения огня, добавил дипломат, лишь подтверждает террористическую сущность киевского режима.

    «Мы отслеживаем ситуацию в прифронтовой зоне и, к сожалению, не наблюдаем никаких позитивных изменений в действиях украинской стороны. Противник продолжает направлять сотни беспилотников по целям на территории России, а также вести обстрелы практически на всех участках линии боевого соприкосновения», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Поэтому можно констатировать: Украина не соблюдает режим прекращения огня. Впрочем, у нас не было иллюзий. Российские Вооруженные силы реагируют зеркально и будут отвечать на провокации противника военными средствами», – подчеркнул собеседник.

    Дипломат также упомянул разыгранный Киевом фарс с «режимом тишины», который объявлял Владимир Зеленский. По его мнению, действия украинской стороны напоминают политический КВН: в ответ на мотивированное и обоснованное предложение России о перемирии глава киевского режима предпринял попытку ввести собственные нарративы.

    Мирошник подчеркнул: несоблюдение Киевом режима прекращения огня стало очередным подтверждением террористической сущности этого режима, а также неуважения к памяти Великой Победы.

    «Праздник 9 Мая священен. Но киевские власти полностью перешли на сторону проигравшего во Второй мировой нацизма, на сторону реваншистов. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест. Поэтому 9 Мая – для них токсичная дата», – считает собеседник.

    Он отметил, что нынешние украинские деятели не имеют никакого отношения к героическому прошлому украинского народа. «Речь идет о марионетках», – добавил спикер.

    В то же время на территории Украины сохраняется достаточно большое количество граждан, для которых День Победы – священный праздник. «Россией было принято решение об объявлении перемирия в том числе и потому, что многие украинцы придут к памятникам, будут вспоминать своих предков – настоящих победителей», – заключил Мирошник.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. Оно будет действовать до конца суток 9 мая. Как заявили в Минобороны, все подразделения российских войск в зоне СВО полностью прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых позициях. При этом ведомство обвинило украинскую армию в продолжении атак по позициям ВС РФ и по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

    ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня», – говорится в заявлении.

    Кроме того, как отметили в Минобороны, с нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения специальной военной операции сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун». Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что с начала пятницы силы противовоздушной обороны уничтожили 26 беспилотников, летевших в направлении столицы.

    «Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима», – заявили в ведомстве. Военные России в условиях обстрелов зеркально реагировали на нарушения перемирия: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска БПЛА, добавили в министерстве.

    Владимир Зеленский при этом обвинил Россию в нарушении перемирия. Он считает, что с российской стороны даже «имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было». Отметим, в ночь на среду вступил в силу так называемый режим тишины, объявленный главой киевского режима. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что, по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня.

    Российское Минобороны сообщало, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжили устраивать провокации по всей линии фронта, особенно в тех местах, где стоят националистические бригады, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    При этом на Украине крайней пытались выставить Москву. Так, советник украинского министра обороны Сергей Стерненко заявил, что российские военные якобы «нарушили» режим тишины. Он добавил, что в такой ситуации украинская сторона не видит возможности для соблюдения перемирия. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.

    Нюанс, однако, в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, это признает и агентство Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев устроил фарс из своего перемирия. Накануне Минобороны России вновь предупредило, что российские военнослужащие нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы.

    «Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – заявили в министерстве. Сигнал последовал за угрозой  Зеленского атаковать Москву именно 9 мая.

    Комментарии (14)
    7 мая 2026, 20:18 • Новости дня
    Ушаков: Новые переговоры с Украиной возможны только после вывода войск ВСУ из Донбасса
    Ушаков: Новые переговоры с Украиной возможны только после вывода войск ВСУ из Донбасса
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    В настоящее время проведение нового раунда трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по вопросу урегулирования ситуации на Украине не имеет смысла, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По его словам, для дальнейшего прогресса Киев должен вывести свои войска из Донбасса, передает «Интерфакс».

    «Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования», – сказал он.

    Помощник президента отметил, что в данном вопросе дальнейшие убеждения бессмысленны, так как теперь ожидается конкретное действие от Киева, в частности от Владимира Зеленского.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вывод украинских войск из Донбасса стал бы стратегическим проигрышем для вооруженных сил страны. Он также называл требование вывода ВСУ из Донбасса «чушью собачьей».

    Комментарии (19)
    8 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Лавров: Европа без стеснений готовит нападение на Россию в манере Гитлера
    Лавров: Европа без стеснений готовит нападение на Россию в манере Гитлера
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В европейских странах открыто звучат призывы повторить опыт нацистов и нанести стратегическое поражение России, готовя новое наступление, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Западные государства вынашивают планы агрессии против России, сказал Лавров в ходе торжественной церемонии возложения венков в здании МИД, передает РИА «Новости».

    «В Европе многие не стесняясь призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью – нанести ей стратегическое поражение», – подчеркнул дипломат.

    Министр отметил, что нынешние западные элиты продолжают политику колониализма, стремясь переделать мироустройство для дальнейшей эксплуатации других государств. Кроме того, по словам Лаврова, Запад перестал свято чтить итоги боевого братства времен Великой Отечественной войны, которые заложили основы мирного развития человечества.

    Он добавил, что нацизм вновь поднимает голову, проявляясь в попытках переписать историю Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России указал на попытки европейских стран возродить нацизм.

    По словам Лаврова, страны Запада фактически объявили Москве открытую войну руками Киева.

    Комментарии (6)
    7 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Двое французских водолазов без вести пропали после удара ВС России по Одессе
    Двое французских водолазов без вести пропали после удара ВС России по Одессе
    @ Rob Schoenbaum/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два специалиста по подводному разминированию из Франции пропали без вести после удара российских сил в районе одесского порта, сообщают военные эксперты.

    В результате удара российских ракет и беспилотников по порту Одессы пропали без вести двое французских военных, сообщил военный эксперт Борис Рожин. Речь идет о сержанте Бин Чене и капрале Акселе Дельпланке, служивших в Иностранном легионе Франции. «Они были подводными саперами, специалистами по инженерной разведке, морским диверсиям и разминированию водоемов», – отметил Рожин.

    Военнослужащие исчезли во время погружения, их гибель совпала с моментом удара Вооруженных сил России по Одессе, где, по данным эксперта, находились иностранные наемники. В ходе этой атаки сторожевой корабль «Подолье» был уничтожен прямым попаданием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 мая армия России нанесла удар ракетами и беспилотниками по одесскому порту. Целью стали корабли ВМС Украины, находившиеся в гавани. Позже военкоры показали результаты ударов по целям на Украине.


    Комментарии (14)
    7 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    Залужный: Украина отдала инициативу на поле боя России

    Залужный заявил о потере Украиной военной инициативы на фронте

    Залужный: Украина отдала инициативу на поле боя России
    @ Thomas Krych/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный признал, что Украина уступила инициативу на поле боя российским военным, одновременно увеличивая потери в ВСУ.

    Украина утратила инициативу на линии фронта, признал посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он заявил: «Украина отдала инициативу на поле боя России», – цитирует РИА «Новости» издание «Страна.ua».

    По словам Залужного, попытки украинской армии ответить на действия российских военных приводят к крайне большим потерям среди военнослужащих ВСУ. Он подчеркнул, что такие действия значительно осложняют положение Украины на фронте.

    Кроме того, Залужный указал, что вопросы мобилизации и способы ее проведения становятся главным источником напряженности между населением Украины и властью. Это, по его мнению, усугубляет внутренний конфликт в стране на фоне продолжающейся спецоперации.

    Ранее Залужный признал отставание Украины от России в военных технологиях. Он также отметил, что Украина не сможет долго вести «войну на истощение».

    До этого американский журнал Foreign Affairs также указал, что Киев проигрывает России из-за нехватки ресурсов и необходимости искать компромиссы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что активность Владимира Зеленского на Южном Кавказе направлена на убеждение местных лидеров в якобы успехах Киева в противостоянии с Россией.

    Комментарии (5)
    8 мая 2026, 06:59 • Новости дня
    Балтфлот принял в состав носителя «Калибров» корабль «Буря»
    Балтфлот принял в состав носителя «Калибров» корабль «Буря»
    @ Пресс-служба Балтийского флота РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Носитель крылатых ракет «Калибр-НК» малый ракетный корабль «Буря» принят в состав Военно-морского флота (ВМФ), сообщила пресс-служба Балтийского флота.

    Малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800 «Каракурт», оснащённый комплексом крылатых ракет «Калибр-НК», принят в состав Военно-морского флота России, сообщает ТАСС. Торжественная церемония подъёма военно-морского флага и ввода корабля в строй прошла в Балтийске на территории Балтийского флота.

    В пресс-службе Балтийского флота подчеркнули, что «Буря» оснащена не только «Калибрами», но и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», современными системами управления, радиотехническим оборудованием и средствами радиоэлектронной борьбы, а также противодиверсионным вооружением.

    В церемонии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, руководство судостроительного завода «Пелла», военнослужащие соединения ракетных кораблей, а также представители духовенства. На мероприятии был официально зачитан приказ главкома ВМФ адмирала флота Александра Моисеева о включении «Бури» в состав Балтийского флота.

    Командир нового корабля капитан третьего ранга Артем Кузичкин провёл ритуал первого подъёма Андреевского флага. После этого государственный флаг России был опущен и передан ответственному сдатчику корабля.

    Перед приёмом «Бури» в состав флота корабль успешно прошёл заводские ходовые и государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота. Экипаж и специалисты проверили маневренность, скорость, а также работоспособность всех систем и вооружения судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морской флот России принял в свой состав три новых боевых корабля.

    Ранее малый ракетный корабль «Туча» официально вошел в ряды ВМФ.

    Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил об эффективности ракет «Калибр-НК» в ходе специальной военной операции.

    Комментарии (7)
    8 мая 2026, 08:35 • Новости дня
    Focus: Запад не одобрит атаку Украины на Москву 9 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские и американские союзники Киева выступают категорически против возможных ударов беспилотников по Москве во время парада 9 Мая из-за угрозы жесткого ответного удара со стороны России и репутационных потерь, сообщает Focus.

    Партнеры украинских властей не поддержат потенциальную попытку сорвать парад Победы в российской столице, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий журнал Focus.

    Иностранные политики опасаются репутационных потерь и масштабных последствий.

    «Зеленский пригрозил позволить беспилотникам кружить над российской столицей в рамках военного парада в Москве. <…> Однако реальная атака на парад маловероятна», – отмечают авторы публикации.

    Издание подчеркивает, что Москва уже предупредила о готовности нанести мощный контрудар по центру Киева в случае провокаций. Журналисты расценивают это как эффективный сигнал сдерживания. Кроме того, западные страны серьезно беспокоятся о репутационных издержках подобной авантюры.

    Напомним, Владимир Зеленский допустил возможность атаки беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Минобороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева в случае попыток срыва праздничных мероприятий.

    Военный эксперт Виктор Баранец предположил бегство Зеленского из украинской столицы 9 мая из-за страха перед ответными действиями.

    Комментарии (6)
    8 мая 2026, 00:07 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая.

    Ранее в Минобороны России сообщили о решении Путина объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно будет действовать до 10 мая.

    В этот период в зоне СВО не будут наноситься удары ни ракетными войсками, ни артиллерией, ни высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры на территории Украины.

    Минобороны России призвало украинскую сторону воздержаться от боевых действий. При нарушении перемирия или попытках атаковать российские регионы, Вооруженные силы России, как предупредило ведомство, дадут адекватный ответ.

    В случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве Киевом, российские военные предупреждают о массированном ракетном ударе по центру Киева, призывая жителей и иностранных дипломатов покинуть город.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические миссии в Киеве должны заблаговременно эвакуировать персонал в связи с возможностью ответного удара. Любые вооруженные провокации, подчеркнула она, будут решительно пресекаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. В российском МИД реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы назвали нервной. МИД также призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    Комментарии (6)
    8 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    Минобороны заявило о 1365 нарушениях Украиной режима прекращения огня
    Минобороны заявило о 1365 нарушениях Украиной режима прекращения огня
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские войска, несмотря на объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы, продолжили массированные обстрелы позиций и гражданских объектов, по этой причине российская армия ударила в ответ, сообщило Минобороны.

    Украинская сторона проигнорировала перемирие, продолжив атаки, указало ведомство в Max.

    Вооруженные силы Украины нанесли 153 артиллерийских удара по российским позициям и совершили 887 атак с использованием беспилотников. В зоне проведения специальной военной операции было зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня со стороны Киева.

    Системы противовоздушной обороны России сбили 396 воздушных целей вне зоны спецоперации, включая 390 дронов и шесть ракет «Нептун».

    В ответ на эти действия Вооруженные силы России нанесли удары по огневым позициям противника, поразив артиллерию, пункты управления и места запуска беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования Дня Победы. Режим прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции начался в полночь 8 мая.

    Комментарии (12)
    7 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    @ Ксения Матвейшина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское Минобороны объявило о введении перемирия с полуночи 8 мая и до 10 мая.

    Решение принято по указу президента России Владимира Путина в связи с празднованием 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщается в канале Минобороны в Max.

    В этот период все российские группировки в зоне спецоперации на Украине полностью прекратят боевые действия. Также прекращаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным вооружением большой дальности с моря и воздуха, а также дронами по позициям ВСУ и объектам, связанным с военно-промышленным комплексом Украины.

    Минобороны призывает украинскую сторону присоединиться к перемирию. При нарушении режима украинскими военными или попытках атак на российские регионы, Вооруженные силы России обещают немедленно ответить.

    В случае попыток киевских властей сорвать празднование 9 Мая в Москве, российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева. Минобороны вновь предупреждает жителей Киева и сотрудников иностранных дипмиссий о необходимости своевременной эвакуации из города.

    Ранее МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы.

    Комментарии (17)
    7 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    Захарова назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу
    Захарова назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова жестко раскритиковала использование английского языка вместо русского во время недавней встречи лидеров Армении и Украины.

    Мария Захарова подвергла резкой критике выбор английского языка для общения премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Владимиром Зеленским, сообщает РИА «Новости». Подобный формат диалога представитель ведомства сочла откровенным проявлением неуважения к гражданам обеих стран.

    «Это какое-то дешевое шоу... Это издевательство было над народами как Украины, которые в большинстве своем говорят на русском языке (мало того, так им еще Зеленский обещал этот язык всячески бережно поддерживать), – так и в отношении народа Армении точно так же это было издевательство», – заявила дипломат в ходе регулярного брифинга.

    На ваш взгляд
    Как отношения России и Армении будут развиваться в ближайший год?




    Результаты
    17 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о возмущении российского общества приемом украинского лидера в Ереване. До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян проигнорировал угрозы Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве. Политики обсудили расширение двустороннего сотрудничества на полях саммита Европейского политического сообщества.

    Комментарии (6)
    Главное
    Российские войска освободили Кривую Луку в ДНР
    Украина сообщила о масштабном лесном пожаре возле Чернобыля
    Жители Братиславы почтили память советских воинов-освободителей
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве
    Тысячи жителей Прибалтики отправились в Россию отпраздновать День Победы
    Подозреваемый в убийстве чемпиона России по многоборью Исаева признал вину
    Члена банды спецназовцев осудили за заказные убийства в Москве

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Где пожарить шашлык в Москве в 2026 году: шашлычные зоны, бронирование беседок и места для пикника

      В Москве жарить шашлыки разрешено исключительно в специально оборудованных пикниковых зонах. Разведение огня вне таких площадок – во дворах, на балконах или в лесу – влечет административный штраф. По данным на 2026 год, в городских парках и на природных территориях столицы доступно более 245 официальных точек, часть из которых работает круглогодично.

    • Салют на День Победы 2026: будет ли фейерверк 9 мая и главные точки просмотра

      9 мая 2026 года Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Москве и других крупных городах страны запланированы масштабные торжества, кульминацией которых традиционно становится праздничный салют Победы.

    • Когда высаживать огурцы и кабачки в открытый грунт в 2026 году: сроки по регионам, народные приметы и лунный календарь

      Огурцы и кабачки – две самые популярные тыквенные культуры на российских огородах. Их любят за неприхотливость, быстрый рост и щедрый урожай. Но есть одна общая черта, которая роднит эти овощи: они оба очень боятся холода. Легкий заморозок или посадка в непрогретую землю могут свести на нет все труды. В 2026 году сроки высадки будут зависеть не от календаря, а от реальной температуры почвы и воздуха. Разбираемся, когда высаживать огурцы и кабачки в разных регионах России, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, о чем говорят народные приметы и как не погубить рассаду из-за спешки.

    Перейти в раздел

    • Пашинян и Зеленский: русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации