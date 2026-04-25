  • Новость часаРоссийские ПВО уничтожили 22 украинских дрона над шестью регионами
    Чем опасен для ВМС США иранский «москитный флот»
    Эксперт объяснил появление возможности у Украины атаковать цели на Урале
    ВСУ атаковали Белгородскую область, ранены дети
    Эксперт объяснил значение нового форпоста российских войск в Харьковской области
    Захарова: МИД использует вызов посла в Румынии для донесения позиции Москвы
    Путин рассказал о последнем телефонном звонке Жириновскому
    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану
    Умер Герой России Алексей Петров
    Названо сырье, которое есть только у России
    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия Чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    25 апреля 2026, 21:45 • Новости дня

    МАГАТЭ: Чернобыль стал переломным моментом для мировой ядерной безопасности

    Tекст: Мария Иванова

    Произошедшая 40 лет назад трагедия на четвертом энергоблоке ЧАЭС полностью трансформировала принципы работы с мирным атомом, дав старт созданию глобальных конвенций по радиационной защите, заявили Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Оценка исторических последствий катастрофы прозвучала в заявлении Международного агентства по атомной энергии, передает РИА «Новости».

    «Авария на энергоблоке №4 Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года оказала глубокое влияние на общественное доверие к ядерной энергетике во всем мире и усилила внимание к программам развития атомной энергетики. Она также стала переломным моментом, продемонстрировавшим необходимость международного сотрудничества в сфере ядерной безопасности», – отметили эксперты.

    Представители организации пояснили, что случившееся ускорило принятие юридически обязательных документов. Уже в 1986 году появились конвенции об оперативном оповещении и помощи при радиационных авариях. Позже, в 1994 году, была разработана Конвенция о ядерной безопасности, закрепившая механизмы взаимной ответственности государств.

    В воскресенье исполняется 40 лет со дня аварии на станции, расположенной в 15 километрах от города Чернобыль. Техногенная катастрофа нанесла колоссальный ущерб экологии региона. Больше всего пострадала Белоруссия, где площадь радиационного загрязнения составила около 23% от общей территории республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2026 года Чернобыльская АЭС полностью лишилась внешнего электроснабжения. Из-за повреждений защитного саркофага генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приостановил разбор аварийного энергоблока станции.

    Ранее эксперты агентства подтвердили утрату новым укрытием основных функций обеспечения безопасности.

    25 апреля 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин подписал инициированные «Единой Россией» законы о защите бизнеса и граждан
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал ряд законов, подготовленных по инициативе партии «Единая Россия», среди которых освобождение малого бизнеса от НДС и дополнительные льготы для семей участников спецоперации.

    Владимир Путин подписал ряд законов, подготовленных по инициативе «Единой России», сообщается на сайте партии.

    Один из подписанных законов освобождает организации общественного питания, работающие по упрощенной системе налогообложения или патенту, от уплаты НДС до конца текущего года. Эта мера направлена на поддержку малого бизнеса в сфере общепита.

    Другой закон защищает трудовые права граждан, вернувшихся со службы: такие сотрудники теперь будут иметь преимущество в сохранении рабочего места при сокращении штата. Закон был принят по инициативе «Единой России».

    Также в числе подписанных документов – закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость услуги по бесплатной догазификации, включая технологическое подключение к ряду социальных объектов, таких как фельдшерские пункты, врачебные кабинеты, амбулатории и котельные. Это позволит облегчить доступ к газу для социально значимых учреждений.

    Ещё один закон расширяет права супругов погибших участников спецоперации на Украине: они смогут бесплатно поступать в вузы и колледжи по отдельной квоте без вступительных испытаний. Соответствующая инициатива направлена на дополнительную поддержку семей погибших военнослужащих. сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    Кроме того, расширен перечень доходов инвалидов и ветеранов, на которые нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Теперь под защитой окажутся компенсации за самостоятельно приобретённые до 1 января 2025 года реабилитационные средства и услуги, а также купленные ветеранами протезы.

    25 апреля 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил появление возможности у Украины атаковать цели на Урале

    Военный эксперт Кнутов: Украинские дроны облегчают для увеличения дальности ударов

    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина постоянно модернизирует свои дроны, делает их более легкими, что позволяет увеличивать дистанцию полета; также не исключено, что для атаки на Урал запуск дронов производился диверсионными группами с более близкого расстояния, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В субботу украинские дроны впервые атаковали цели на Урале.

    «Основная задача атаки на Урал – оказать психологический эффект. В Екатеринбурге удар целенаправленно был нанесен по 32-этажному жилому дому (ЖК «Тринити»), чтобы вызвать общественный резонанс и так далее. Это тактика террористов, киевский режим использует ее постоянно», – считает военный эксперт Юрий Кнутов, историк войск ПВО.

    По его словам, Украина модернизирует свои дроны ради увеличения дальности полета, в том числе за счет снятия шасси и запуска с катапульты, чтобы облегчить вес изделия. С этой же целью используется «рваный полет», в ходе которого двигатель временно отключается и БПЛА просто планирует. «Таким образом достигается экономия топлива», – рассказал эксперт.

    Также дальность увеличивается за счет уменьшения боевой части. На это может указывать то, что при попадании в жилой дом в Екатеринбурге повреждения ограничились выбитыми стеклами и локальным задымлением, без серьезных разрушений конструкций. «Возможно, боевая нагрузка не превышала нескольких килограмм», – предположил Кнутов.

    То, что украинские беспилотники смогли незамеченными пересечь границу и долететь до Урала, преодолев более 1700 км, ставят новые вызовы для ПВО в регионах. «В советское время эти рубежи закрывали всю территорию страны. В дополнение к эшелонированной ПВО существовала объектовая противовоздушная оборона. То есть конкретный объект прикрывался зенитно-ракетными дивизионами и истребительной авиацией. Но эта система целенаправленно была разрушена после распада СССР», – напомнил Кнутов.

    Сейчас эшелонированная ПВО восстановлена для защиты Москвы и Центрального экономического района (ЦЭР). «Все, что касается остальной территории, здесь эти задачи надо решать. Сегодня со спутников делаются фотографии любых комплексов ПВО в высоком разрешении. Это позволяет определить его тип и боевые характеристики. Зная это, можно составить зону радиолокационной видимости РЛС и проложить маршрут, чтобы пролететь незамеченным», – отметил спикер.

    Для комплексного решения задачи необходимо создавать рубеж от Баренцева до Черного моря. А для повышения плотности обороны отдельных объектов помимо резервистов можно было бы привлекать сотрудников частных охранных предприятий (сейчас такая практика распространилась на Украине). «Создание новых рубежей ПВО – это дорогостоящий и трудоемкий проект, но его надо реализовывать. В советское время мы создавали рубежи протяженностью 1500 км и более. Они оправдывают себя в будущем. Также необходимо развивать лазерное и электромагнитное оружие, без которого нам не обойтись в силу того, что это гораздо дешевле и эффективнее, чем зенитные ракеты», – подчеркивает эксперт.

    Кнутов при этом не исключает вероятность того, что для атаки целей на Урале запуск дронов производился не с территории Украины, а диверсионными группами с более близкого расстояния.

    Он напомнил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть дрон-ракета Areion. Этот комплекс был представлен в середине апреля как развитие проекта «Паляниця». Ракета поставляется в специальном транспортно-пусковом контейнере. Она совместима с пусковыми установками противокорабельного комплекса «Нептун», но также может запускаться с обычных автомобильных прицепов или полуприцепов.

    «С фуры, сняв брезент, можно запустить пару таких дронов. Я не исключаю такой вариант. Но для этого нужно, чтобы фура с беспилотниками проехала на территорию России... Это не так просто, но мы помним операцию ВСУ «Паутина», когда противник сумел найти способ доставить большое количество дронов и пусковых установок на территорию России», – напомнил собеседник.

    Также нельзя исключать, что беспилотники могли быть изготовлены на территории России, потому что «под видом волонтеров сегодня можно приобрести необходимые запчасти для сборки военных дронов».

    Кнутов подчеркивает, что Украина  с помощью Германии и Франции ведет разработку баллистической ракеты из композитных материалов на основе технологий комплекса С-300. «Эта ракета будет иметь дальность около 700 километров и боевую часть до 850 кг. Планируется, что она сможет долететь до Москвы и Санкт-Петербурга. Нужно готовиться к отражению всех этих ударов», – считает спикер.

    В субботу рано утром взрывы впервые прозвучали в Челябинской и Свердловской областях. Украинский БПЛА атаковал многоэтажный жилой дом в Ленинском районе Екатеринбурга, в результате чего пострадали шесть человек, одна женщина была госпитализирована.

    В регионе был введен режим «Ковер», воздушное пространство было закрыто на всех высотах, активно работали системы противовоздушной обороны. Кроме того, система ПВО успешно отразила атаку на инфраструктурный объект в Челябинской области.

    Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что регионы Урала теперь находятся в зоне досягаемости для беспилотных атак. Он отметил, что враг не способен достичь успеха на поле боя, поэтому наносит удары по гражданским объектам, подчеркнув необходимость бдительности для жителей региона.

    25 апреля 2026, 13:43 • Видео
    Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    25 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Фицо не дал Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим появлением не дал пошутить премьер-министру Польши Дональду Туску об отсутствии России на саммите ЕС, пишет польское издание Onet.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим появлением прервал попытку Дональда Туска сделать шутку об отсутствии России на саммите Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Польское издание Onet описало ситуацию, когда Туск, выступая перед журналистами, начал говорить, но был прерван появлением Фицо, известного своими пророссийскими взглядами.

    В этот момент Туск поприветствовал словацкого коллегу, после чего нервно моргнул и попытался объясниться перед журналистами.

    В материале отмечается, что изначально Туск хотел намекнуть на присутствие стран с пророссийскими взглядами на саммите, однако неожиданное появление Фицо вынудило польского премьера оправдываться. В частности, Туск заявил: «Нет-нет, это была шутка», отметив, что его слова не следует воспринимать всерьез.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск спрогнозировал скорое начало прямого вооруженного противостояния НАТО с Москвой. Ранее польский политик признал развитие мировой ситуации в пользу России. Глава правительства Словакии Роберт Фицо назвал невозможным отказ Европы от импорта российской нефти.

    25 апреля 2026, 14:38 • Новости дня
    Названо сырье, которое есть только у России
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия является единственной страной в мире, которая производит бадделеитовый концентрат, незаменимый при работе в экстремальных температурах, рассказала заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

    Россия оказалась единственной страной, производящей бадделеитовый концентрат, сообщает РИА «Новости». Левашенко подчеркнула: «Единственной страной в мире, где получают бадделеитовый концентрат, незаменимый в высокотемпературных технологиях, является Россия. Только у нас он извлекается как попутный продукт при переработке руд циркониевых месторождений». В других странах при переработке циркониевых руд получают только цирконовые концентраты.

    Уникальный концентрат производится лишь на одном российском предприятии и используется при изготовлении огнеупорных материалов, защитных конструкций, в керамике и литейном производстве. По словам Левашенко, стоимость бадделеитового концентрата почти втрое выше премиального циркониевого концентрата и превышает 2400 долларов за тонну на спотовом рынке.

    Эксперт отметила, что высокая цена и стабильность стоимости связаны с уникальностью сырья и ограниченным спросом. На мировых рынках цена бадделеитового концентрата практически не зависит от колебаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обладает колоссальными запасами редкоземельных металлов. Президент Владимир Путин провел специальное совещание по вопросам добычи стратегического сырья. Минпромторг запланировал нарастить производство таких элементов до 50 тысяч тонн к 2030 году.

    25 апреля 2026, 03:12 • Новости дня
    Politico: Чувство триумфа в ЕС после согласования помощи Киеву угасло
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Торжество европейских политиков по случаю согласования помощи Киеву быстро завершилось из-за глубоких внутренних противоречий, пишет Politico.

    «Какое-либо чувство триумфа угасло, когда они столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами, стоящими перед ними. Их беседа еще раз показала, как трудно им договориться о дальнейших действиях», – приводит РИА «Новости» текст статьи Politico.

    Журналисты подчеркивают, что даже прекрасные пейзажи на саммите не смогли замаскировать очевидный раскол. Лидерам стран объединения оказалось крайне сложно найти компромисс по ряду ключевых проблем, включая перспективы членства украинского государства.

    Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович высмеял идею скорого присоединения Киева к объединению. Политик назвал нереалистичным сценарий, при котором это событие произойдет 1 января 2027 года, пишет издание.

    Помимо украинского вопроса, серьезные споры вызвали темы коллективной обороны. Также политики не смогли прийти к единому мнению относительно участия блока в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал технически невозможным полноправное членство Украины в Евросоюзе с 2027 года. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Киева в объединение. Глава Европейского совета Антониу Кошта отказался называть конкретную дату возможного приема страны.

    25 апреля 2026, 15:26 • Новости дня
    Умер Герой России Алексей Петров
    @ t.me/aisen_nikolaev

    Tекст: Вера Басилая

    Герой России Алексей Петров, отличившийся мужеством и стойкостью во время спецоперации на Украине, скончался в Якутии, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

    О скоропостижной смерти Героя России Алексея Петрова сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем канале Max.

    По его словам, Петров был человеком исключительного мужества и несгибаемой силы духа, до конца оставался верен воинскому долгу, своим товарищам и Родине.

    Ефрейтор Петров участвовал в специальной военной операции, где под позывным Медведь проявил героизм, штурмовал позиции противника, освобождал населенные пункты и лично уничтожил несколько пулеметных точек. В результате боев он ликвидировал десятки боевиков и единиц техники, получил тяжелые ранения, потеряв обе ноги.

    Несмотря на тяжелейшие ранения, Петров продолжал активно жить, встречался с семьями погибших, поддерживал боевых товарищей и своим примером показывал силу духа. Глава региона выразил соболезнования родным, близким и товарищам Алексея Рафаэловича.

    Петров родился в Магасском наслеге Верхневилюйского района Якутии, а с 22 июня 2024 года служил в рядах 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады.

    25 апреля 2026, 13:34 • Новости дня
    Путин объяснил, почему сбываются предсказания Жириновского

    Путин: Предсказания Жириновского были основаны на глубоком знании

    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предсказания основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского были основаны на глубоком знании предмета. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в документальном фильме «Вестей» «Владимир Жириновский».

    Президент России Владимир Путин заявил, что предсказания основателя ЛДПР Владимира Жириновского были основаны на глубоком знании предмета, сообщают «Вести».

    «Многие его, как сейчас говорят, оценки будущего, предсказания сбываются. На первый взгляд, это удивительно. Я считаю, что здесь нет ничего необычного, потому что все его предсказания были основаны на знании того предмета, о котором он говорил. Он был человеком хорошо образованным и умел ясно излагать свои мысли», – сказал Путин.

    Президент отметил, что в Жириновском сочеталось то, что на первый взгляд кажется несочетаемым. «В этом году исполнилось бы 80 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского. <…> Человек, который был мастером и глубокого анализа, и эпатажа одновременно, замечательным оратором и политиком, организатором. В нем сочеталось многое, что на первый взгляд является несочетаемым. Но в этом и был весь Жириновский», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ранее отверг статус предсказателя у основателя ЛДПР.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал диалог двух политиков содержательным.

    Российский лидер подписал указ о праздновании 80-летия Владимира Жириновского на государственном уровне.

    24 апреля 2026, 23:48 • Новости дня
    Лавров рассказал анекдот про армянское радио

    Лавров объяснил суть дипломатии анекдотом про армянское радио

    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос о том, в чем заключается искусство российской дипломатии, рассказал анекдот про армянское радио.

    Глава ведомства в интервью для ОТР вспомнил популярную в Советском Союзе серию анекдотов, передает РИА «Новости».

    «Армянское радио спросили: «Что такое дипломатия?». Они ответили, что есть несколько вариантов, но самый приличный: дипломатия – это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие», – заявил политик.

    Лавров добавил, что «это тоже можно занести в арсенал методов дипломатии». Руководитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул важную деталь о главных целях работы дипломатов. Основной задачей остается твердая защита интересов страны при сохранении уважительного отношения к порядочным и достойным иностранным партнерам, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министр назвал чувство юмора важнейшим качеством для своей профессии. «Ни одна профессия без юмора не может тебя действительно захватывать, а дипломатия, наверное, больше, чем многие другие профессии», – заявил Лавров.

    25 апреля 2026, 10:53 • Новости дня
    МИД назвал критику интервью Лаврова во Франции автоголом

    МИД счел автоголом слова посла Франции об интервью Лаврова

    МИД назвал критику интервью Лаврова во Франции автоголом
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство резко отреагировало на слова французского посла Николя де Ривьера, который попытался оправдать жесткую критику интервью Сергея Лаврова заботой о свободе слова.

    Заявления французского дипломата о приверженности Парижа свободе прессы не выдерживают никакой проверки фактами, передает ТАСС. В министерстве иностранных дел России подчеркнули, что подобные высказывания являются настоящим «автоголом» для репутации Франции.

    «Не можем оставить без внимания «автогол» посла Франции в России Николя де Ривьера, которым он отметился в ходе недавнего интервью», – говорится в официальном сообщении ведомства. Дипломаты задались вопросом, почему после выхода беседы с Сергеем Лавровым телеканал France Televisions подвергся настоящей травле со стороны либеральных коллег на Западе.

    На Смоленской площади с иронией напомнили, как французская «приверженность плюрализму» отражается на российских журналистах. Представителям прессы из РФ систематически закрывают доступ на мероприятия в Елисейском дворце и отказывают в аккредитации, в том числе на Олимпийские игры в Париже.

    Кроме того, в феврале французский регулятор заблокировал еще 35 сайтов российских СМИ.

    В МИД добавили, что именно во Франции зародилась идея делить медиа на «белые», «серые» и «черные» в зависимости от их благонадежности, и сейчас Париж активно внедряет эти инструменты цензуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о травле французских журналистов после интервью с Сергеем Лавровым.

    Ранее российское дипломатическое ведомство осудило отказ Парижа в выдаче визы корреспонденту РИА Новости.

    До этого французский медиарегулятор Arcom запретил вещание российских телеканалов из-за санкций Евросоюза.

    25 апреля 2026, 01:59 • Новости дня
    Мелони предложила Европе призвать Путина «сделать шаги вперед»
    @ Stefano Carofei/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони прокомментировала возможность участия президента России Владимира Путина в предстоящем саммите G20 на территории США.

    Мелони был задан вопрос по поводу возможного участия президента России в саммите G20. Глава кабинета министров Италии сказала, что сейчас неподходящее время для попыток пойти навстречу Москве. «Я считаю, что настал момент, когда именно мы должны просить его сделать шаги вперед», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Ansa.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона получила официальное приглашение на предстоящий саммит G20 в США. Кремль сообщил, что решение об участии Путина в этом мероприятии пока не принято. Ранее Мелони призвала Европу к началу диалога с Россией.


    25 апреля 2026, 09:29 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятный тип атаковавшего Екатеринбург украинского дрона

    Эксперт Потапов: ВСУ могли применить дешевый аппарат для удара по Екатеринбургу

    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Для удара по Свердловской области противник мог использовать недорогой беспилотник самолетного типа FP-1 с уменьшенной боевой частью ради увеличения дальности полета, отметил эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ, официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов.

    Вооруженные силы Украины могли запустить по Екатеринбургу аппарат FP-1 из Харьковской области, передает ТАСС.

    Официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов пояснил: «Расстояние от ближайших площадок запуска в Харьковской области до Екатеринбурга по прямой около 1 800 км».

    По словам эксперта, этот беспилотник способен преодолеть такую дистанцию при снижении веса боевой нагрузки. Сборка аппарата происходит на Украине, а его стоимость составляет около 50 тыс. долларов. Характер незначительных повреждений здания указывает на тестовый характер пуска.

    Специалист полагает, что противник испытывает новые двигатели или конструктивные решения для увеличения дальности полета.

    Ранее Министерство обороны впервые отчиталось об уничтожении украинских беспилотников над Свердловской и Челябинской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге. В результате инцидента медики госпитализировали одну пострадавшую женщину.

    Всего за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 127 вражеских дронов над регионами страны.

    25 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Путин рассказал о последнем телефонном звонке Жириновскому
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в 2022 году звонил основателю партии ЛДПР в клинику, чтобы поддержать его. Об этом глава государства рассказал в документальном фильме «Вестей» «Владимир Жириновский».

    В документальном фильме телеканала «Вести» «Владимир Жириновский» президент России Владимир Путин рассказал о своем последнем телефонном звонке лидеру ЛДПР.

    «Помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику. Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими. «Мне же еще рано уходить, – сказал он. – Я ведь еще нужен России», – рассказал Путин.

    Президент отметил, что в этом и заключался характер Жириновского и его отношение к делу и стране.

    «Он все мерил на то, чтобы послужить Родине», – сказал Путин.

    Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В память о нем Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия политика на государственном уровне в 2026 году. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий, в состав которого вошли 35 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал диалог Владимира Путина и Владимира Жириновского очень содержательным.

    Ранее глава государства подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР на государственном уровне.

    Депутаты Госдумы предложили Центробанку выпустить памятную монету с изображением политика.

    25 апреля 2026, 15:03 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение нового форпоста российских войск в Харьковской области

    Эксперт Онуфриенко: ВСУ потеряли форпост после освобождения ВС РФ села Бочково

    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    На южном берегу реки Волчья выстраивалась система укрепрайонов противника, но при недостатке личного состава он оказался не в состоянии обеспечить достойное огневое сопротивление. После освобождения села Бочково дальнейшее продвижение ВС России будет сопряжено с меньшими затратами и потерями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В субботу Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Бочково в Харьковской области.

    «Долгое время – еще за год до боев за Волчанск – река Волчья являлась некой «непреодолимой» преградой. А после того, как мы начали наступательную операцию восточнее волчанских хуторов, был освобожден, помимо села Бочково, значительный участок – больше 10 километров по южному берегу реки», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Село Бочково находится на правом берегу. Река Волчья в этом районе течет на запад, поэтому ее правый берег является северным по отношению к руслу. Таким образом, контроль над правым берегом реки Волчья делает Бочково именно форпостом, а не просто очередным селом, потому что преимущество позиций на этом берегу перед левым очевидно.

    «Именно вдоль реки на южном берегу выстраивалась система укрепрайонов противника. При недостатке личного состава он оказался не в состоянии обеспечить достойное огневое сопротивление. После того, как опорные пункты противника сбиты, дальше идти будет легче. За рекой Волчья находятся высоты, которые уже под нашим контролем. Поэтому дальнейшее продвижение будет сопряжено с меньшими затратами и потерями», – пояснил собеседник.

    В сводке Минобороны не случайно сделан акцент на применение FPV-дронов в ходе штурма Бочково. Это означает, что никаких классических атак бронетехникой не было. «Бочково штурмовали малыми пехотными группами при поддержке дронов. Ни на одном из участков фронта с обеих сторон нельзя сосредоточить достаточное количество личного состава и бронетехники для классической атаки. Не говоря уже о том, что преодоление таких водных препятствий как река Волчья с илистым дном на бронетехнике, мягко говоря, неразумно. Это была бы бессмысленная потеря «брони» и личного состава», – добавил Онуфриенко.

    По мере наступления российских войск в Харьковской области единая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) «оттягивается все дальше к югу».

    «Из глубины этой территории удары могут наноситься вплоть до Белгорода. Шебекино и все остальные населенные пункты при существующей дальности дронов и чешских систем залпового огня Vampire в 70 километров находятся в зоне риска, поэтому нам еще достаточно далеко идти на юг. Отбитые у врага пару километров принципиально ничего не меняют для повышения безопасности приграничных районов Белгородской области», – подчеркивает спикер.

    По данным Минобороны, в результате действий военнослужащих 126-го мотострелкового полка группировки «Север» установлен контроль над селом Бочково в Харьковской области.

    По сообщениям украинских источников, российские штурмовики выбили подразделения 159-й механизированной бригады ВСУ в ходе ожесточенных столкновений.

    Также группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Терновой, Избицкого и Шестеровки Харьковской области.

    Село Бочково было форпостом, откуда ВСУ собирались наносить удары по российским подразделениям. По информации Минобороны, «перед началом штурма военнослужащие активно применяли артиллерию». «Значительную роль сыграли подразделения войск беспилотных систем, которые круглосуточно вели разведку и передавали точные координаты противника для корректировки огня и использования ударных FPV-дронов», – говорится в сообщении ведомства.

    В сообщении также отмечается, что подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

    25 апреля 2026, 05:27 • Новости дня
    Иранские военные захватили контейнеровоз Epaminondas
    @ Meysam Mirzadeh/Tasnim/WANA/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции захватил судно Epaminondas под флагом Либерии из-за использования этого контейнеровоза вооруженными силами Соединенных Штатов, передает Tasnim.

    За последние шесть месяцев контейнеровоз неоднократно заходил в американские порты. В КСИР заявили, что судно совершило «многочисленные морские нарушения», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    По информации сервиса MarineTraffic, геолокация корабля не обновлялась уже более двух суток. В последний раз системы слежения фиксировали транспорт в Оманском заливе к западу от города Кухестак.

    Ранее греческие журналисты сообщали об обстреле этого транспорта вблизи иранских территориальных вод. Сообщалось, что контейнеровоз находится под управлением датской компании Maersk и зафрахтован группой Technomar.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции на этой неделе выставил дополнительные мины в Ормузском проливе. В свою очередь, США также усиливают морскую блокаду Ирана.

    25 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Жога заявил о досягаемости Урала для атак БПЛА
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Регионы Урала теперь находятся в зоне досягаемости для беспилотных атак, заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

    Жога заявил, что регионы Урала оказались в зоне риска по атакам беспилотников, передают «Вести». Он отметил, что враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому наносит удары по гражданским объектам, подчеркнув необходимость бдительности для жителей региона.

    Рано утром 25 апреля украинский БПЛА атаковал многоэтажный жилой дом в Ленинском районе Екатеринбурга, в результате чего пострадали шесть человек, а одна женщина была госпитализирована. Кроме того, система ПВО успешно отразила атаку на инфраструктурный объект в Челябинской области.

    Жога также обратился к жителям Челябинской и Свердловской областей, призвав их сохранять спокойствие и следовать рекомендациям властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о прямой угрозе воздушных ударов по Уралу. В результате недавней атаки украинский беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге. После этого инцидента медики госпитализировали одну пострадавшую женщину.

    Мишустин рассказал о полученном совете от Жириновского при назначении
    Экс-глава ЦРУ назвал уроки конфликта с Ираном
    Алиев допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК
    Командир Аид сообщил о братских могилах в Судже
    Опубликован спутниковый снимок разрушений на базе США в Бахрейне
    Дуров опубликовал созданный с помощью ИИ марш «Эх ВПНы Верные»
    Врач из Уфы спасла жизнь трех пассажиров на борту самолета

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как украинские беспилотники смогли долететь до Урала

    Впервые с начала СВО украинские дроны атаковали цели на территории Урала. Взрывы прозвучали в Челябинской и Свердловской областях. В центре Екатеринбурга беспилотник врезался в жилую высотку, а в Челябинске отражена атака на инфраструктурный объект. По мнению экспертов, расстояние в 1,8 тыс. км могут преодолеть модернизированные дроны ВСУ, но нельзя исключать диверсий с более близкого расстояния. Что нужно сделать для предотвращения этих атак? Подробности

    Чем опасен для ВМС США иранский «москитный флот»

    Сообщения о том, что ВМС Ирана полностью уничтожены, оказались несколько преждевременны. Как оказалось, три американских авианосных ударных группировки не могут обеспечить судоходство в Ормузском проливе из-за противодействия так называемого москитного флота Ирана. Чем опасны иранские катера для ВМС США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации