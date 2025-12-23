СВС: В провинции Альберта одобрен сбор подписей об отделении от Канады

Tекст: Тимур Шайдуллин

Избирательная комиссия канадской провинции Альберта официально приняла гражданскую петицию о вынесении на референдум вопроса об отделении Альберты от Канады, передает РИА «Новости» .

Инициатор петиции, организация «Проект процветания Альберты», теперь должна назначить финансового директора, после чего ей за четыре месяца нужно собрать 178 тысяч подписей за поддержку референдума.

Телеканал CBC отмечает, что ранее заксобранием Альберты была также поддержана петиция в пользу сохранения провинции в составе Канады, инициированная объединением Alberta Forever Canada.

По данным телеканала, если если проведение референдума, касающегося дальнейшей судьбы Альберты, все же будет рекомендовано властями, то он должен будет пройти не позже 18 октября 2027 года – дня следующих всеобщих выборов в провинции.

Альберта находится в западной части Канады, граничит с провинциями Британская Колумбия на западе и Саскачеван на востоке, Северо-Западными территориями на севере, и американским штатом Монтана на юге. Это одна из двух канадских провинций, которые не имеют выхода к морю (другая – Саскачеван).

Ранее сообщалось, что руководство Альберты настаивает на отмене бюрократических и судебных препятствий для проведения референдума о выходе из состава Канады.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас в стране усилились противоречия между центром и регионами из-за долгого господства либералов.

Западные провинции Канады начали обсуждать возможность выхода из состава страны после победы на выборах партии Джастина Трюдо.