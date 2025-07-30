Власти Альберты потребовали устранить барьеры для референдума об отделении от Канады

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Альберты Даниэль Смит и министр юстиции региона Микки Эмери выступили с требованием к избирательной комиссии снять препятствия для организации референдума о возможном отделении провинции от Канады, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Globe and Mail.

Министр юстиции призвал: «Мы призываем избирательную комиссию Альберты отозвать свое обращение в суд и предоставить жителям Альберты их демократическое право на участие в гражданских инициативах».

Премьер Альберты подчеркнула, что несмотря на веру в суверенитет региона в составе единой Канады, необходимо устранить все помехи для подготовки референдума. Поводом для обращения политиков стала инициатива общественной организации Alberta Prosperity Project, которая в начале июля подала заявление в комиссию для организации голосования.

Избирательная комиссия, получив это заявление, не вынесла решения по существу, а передала его в суд для проверки на соответствие Конституции Канады, что вызвало резкую критику сторонников референдума. Глава юстиции Альберты отметил необходимость избежать «бюрократической волокиты и ненужных судебных разбирательств, замедляющих процесс».

На голосование предлагается вынести вопрос: «Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта станет суверенным государством и перестанет быть провинцией в составе Канады?». Если комиссия одобрит инициативу, сторонники референдума должны будут собрать 177 тыс. подписей за четыре месяца для дальнейшего вынесения вопроса на референдум.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Канаде усилились противоречия между центром и регионами из-за долгого господства либералов. Западные провинции Канады начали обсуждать возможность отделения после победы партии Джастина Трюдо на выборах.