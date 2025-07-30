На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.2 комментария
Власти Альберты потребовали устранить барьеры для референдума об отделении от Канады
Руководство Альберты настаивает на снятии бюрократических и судебных барьеров, препятствующих проведению референдума о возможном выходе провинции из состава Канады.
Премьер-министр Альберты Даниэль Смит и министр юстиции региона Микки Эмери выступили с требованием к избирательной комиссии снять препятствия для организации референдума о возможном отделении провинции от Канады, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Globe and Mail.
Министр юстиции призвал: «Мы призываем избирательную комиссию Альберты отозвать свое обращение в суд и предоставить жителям Альберты их демократическое право на участие в гражданских инициативах».
Премьер Альберты подчеркнула, что несмотря на веру в суверенитет региона в составе единой Канады, необходимо устранить все помехи для подготовки референдума. Поводом для обращения политиков стала инициатива общественной организации Alberta Prosperity Project, которая в начале июля подала заявление в комиссию для организации голосования.
Избирательная комиссия, получив это заявление, не вынесла решения по существу, а передала его в суд для проверки на соответствие Конституции Канады, что вызвало резкую критику сторонников референдума. Глава юстиции Альберты отметил необходимость избежать «бюрократической волокиты и ненужных судебных разбирательств, замедляющих процесс».
На голосование предлагается вынести вопрос: «Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта станет суверенным государством и перестанет быть провинцией в составе Канады?». Если комиссия одобрит инициативу, сторонники референдума должны будут собрать 177 тыс. подписей за четыре месяца для дальнейшего вынесения вопроса на референдум.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Канаде усилились противоречия между центром и регионами из-за долгого господства либералов. Западные провинции Канады начали обсуждать возможность отделения после победы партии Джастина Трюдо на выборах.