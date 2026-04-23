Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает, и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времён из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.0 комментариев
ФСБ сообщила о ликвидации диверсантов ВСУ в Константиновке
Две группы украинских диверсантов и пункты управления БПЛА уничтожены бойцами подразделения ФСБ «Горыныч» в Константиновке, сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.
В Константиновке бойцы подразделения ФСБ «Горыныч» уничтожили две диверсионно-террористические группы ВСУ и пункты управления беспилотниками, передает ТАСС. По информации пресс-службы УФСБ по ДНР, диверсанты готовили засады на маршрутах российских войск.
В ведомстве сообщили: «Бойцы подразделения ФСБ «Горыныч» уничтожили две вражеские диверсионно-террористические группы, которые готовили засады на пути следования российских войск. Операторы «Горыныча» выявили и поразили два вражеских пункта управления беспилотниками, с которых украинские террористы атаковали Горловку и Дзержинск».
Также отмечается, что работа по поиску и ликвидации диверсантов осуществляется совместно с 4-й бригадой Южной группировки войск Минобороны России. Российские силовики продолжают выявлять и пресекать попытки ВСУ атаковать населённые пункты региона с помощью беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский тяжелый беспилотник выдал позиции готовивших засады украинских диверсантов в Константиновке.
Ранее антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ уничтожило семь укрепленных позиций Вооруженных сил Украины в этом же населенном пункте.
До этого спецназ ФСБ ликвидировал три диверсионно-разведывательные группы ВСУ и хорватскую реактивную систему залпового огня на окраинах города.