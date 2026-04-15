  За ночь над Россией уничтожили 85 украинских БПЛА
    Эстония осознала риски войны с Россией
    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube
    Полиция заподозрила Елисейский дворец в махинациях на похоронах
    В Китае объявлено о появлении нового вируса POH-VAU
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены
    Совбез спрогнозировал последствия провала переговоров США и Ирана
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские сателлиты США почувствовали вкус крови

    США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный экзистенциальный кризис коснется всех

    Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.

    15 апреля 2026, 07:05 • Новости дня

    «Северяне» рассказали, как ВСУ хоронят убитых наемников на месте гибели

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» узнали, как на Сумском направлении «проходят службу» иностранные наемники, а в случае гибели их тела предают земле на месте «службы», о чем прописано в их контрактах.

    «На данном участке фронта российские войска уничтожили иностранного наемника из Шри-Ланки главного сержанта ВСУ Хакуру Баддалаге Гедана Лахиру Кавинда Хатхурусингхе. По официальной информации, иностранец проходил службу в подразделении «контрдиверсионной борьбы» – заградительном отряде украинской армии», сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что наемник будет захоронен на территории Украины (Дубно, Ровненская область) и данная практика реализуется на протяжении последних лет. Это даже прописывается в контрактах большинства иностранцев.

    Кроме того, за прошедшие сутки на Сумском направлении «Северяне» громили ВСУ в районах Бубликово, Соляников, Песчаного, Писаревки, Запселья, Бачевска и Малой Слободки.

    В Шосткинском районе ведется зачистка приграничных лесных массивов, штурмовики продвинулись на расстояние до 250 м. В Сумском районе на 20 направлениях с боями продвинулись на расстояние до 600 м. На Краснопольском районе ожесточенные стрелковые бои продолжаются в районе села Новодмитровка, а штурмовые группы продвинулись до 400 метров.

    На Харьковском направлении российские бойцы уничтожали живую силу и технику ВСУ в районах Липцов, Избицкого, Байрака, Нового Бурлука, сёл Землянки и Сосновый Бор.

    На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на шести участках до 300 метров. Упорные бои продолжаются вблизи госграницы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка. На Великобурлукском направлении на трех участках продвижение составило до 400 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области). Один военнослужащий 157 омбр ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдовы украинских солдат пожаловались на складирование десятков тел погибших в домах Мирополья. Бригада ВСУ понесла колоссальные потери у Мирополья. Военный эксперт рассказал о «лисьих норах» ВСУ у Дибровы.

    14 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    @ ase-ec.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на брифинге заявил о готовности ответить на любые вопросы венгерской стороны по проекту АЭС «Пакш-2».

    Он подчеркнул, что это касается и вопросов стоимости строительства, которые были затронуты после парламентских выборов в Венгрии, передает «Интерфакс». Лихачев отметил, что Петер Мадьяр не раз упоминал проект «Пакш-2».

    «Глава победившей партии уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены. Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта», – пояснил Лихачев.

    Ранее Лихачев назвал проект АЭС «Пакш-2» приоритетом Росатома.

    Напомним, Мадьяр заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    14 апреля 2026, 17:42 • Новости дня
    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube

    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские пранкеры Вован и Лексус провели разговор с управляющим директором по кибербезопасности Google Скоттом Карпентером от имени украинского чиновника.

    Карпентер в ходе беседы отметил, что инициатива по блокировке российских каналов исходила от американских властей, в частности от администрации Дональда Трампа, и допустил, что изменения в этой политике возможны лишь при изменении политической конъюнктуры.

    Карпентер заявил: «Насколько мне известно, политика Google [в отношении блокировки российских каналов] не меняется. Первоначально администрация Трампа оказала сильное давление, потребовав от Google принятия дополнительных мер в этой области». Он также подчеркнул, что YouTube не собирается покидать Россию и остается каналом коммуникации для разных групп, в том числе оппозиционных: «У нас нет намерений добровольно покинуть Россию».

    В ходе беседы Карпентер признал использование YouTube для продвижения нужного, в том числе проукраинского, контента: «Есть способы продвижения контента [украинского] через рекламу». Он также отметил, что многие российские оппозиционно настроенные организации, включая экспатов из Прибалтики, активно работают в России и используют YouTube для общения и развития своих каналов.

    Глава по кибербезопасности Google прямо заявил о поддержке Украины, подчеркнув: «Мы знаем, кто хорошие парни. И будем продолжать делать все возможное, чтобы оказывать поддержку [Украине]». Кроме того, Карпентер допустил ужесточение ограничений против российского контента при соответствующем сигнале от Евросоюза и открыто признал, что компания игнорирует запросы российских властей по удалению контента: «Мы получаем десятки тысяч запросов в день на удаление контента по всему миру. А в таких местах, как Россия, мы просто игнорируем это».

    Председатель движения «Гражданский комитет России», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков заявил, что эти заявления подтверждают уже известные факты о политическом давлении и избирательном подходе к модерации контента на западных платформах. «Все это мы обсуждаем уже не первый год и уже сотню раз говорили и про модерацию, и про выборочный подход к контенту, и про политическое давление. Просто сейчас это прозвучало, скажем так, изнутри. Поэтому история не про внезапное разоблачение, а про подтверждение давно известных вещей. И в этом смысле, я надеюсь, будет понятнее, почему Россия выстраивает достаточно жесткую линию в отношении иностранных платформ и защищает свой цифровой суверенитет», – указал эксперт.

    Член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традиционных ценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян обратил внимание на тон собеседника. «Человек говорит об ограничениях, давлении и цензуре спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся. Это значит, что в США среди ИТ-гигантов такие подходы в отношении недружественных стран давно нормализованы. Другими словами, речь уже не о каких-то исключительных случаях, а о системной практике, к которой все привыкли. И это лишь укрепляет необходимость продолжения курса России на цифровой суверенитет», – заявил Гаспарян.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    14 апреля 2026, 19:40 • Новости дня
    Пожар и обрушение произошли на пороховом заводе в Казани
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Казанском пороховом заводе произошел пожар, который привел к частичному обрушению конструкции.

    «В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции… Есть пострадавшие», – сообщила пресс-служба главы Татарстана, передает РИА «Новости».

    По данным властей, причиной пожара стал техногенный фактор. Технологический процесс на предприятии не был остановлен.

    Ранее крупный пожар охватил мебельный цех с пиломатериалами в Красноярске.

    14 апреля 2026, 14:32 • Новости дня
    Зеленский назвал сроки частичного восстановления нефтепровода «Дружба»

    Зеленский назвал сроки частичного восстановления нефтепровода «Дружба»
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления.

    Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» завершится до конца апреля. По его словам, объект будет восстановлен не полностью, но этого будет достаточно для его функционирования, передает ТАСС.

    Зеленский также выразил надежду, что завершение ремонта совпадет с выполнением других обязательств со стороны стран Евросоюза. В первую очередь он выделил Венгрию, которая, по его словам, блокировала важные решения для Украины, в том числе связанные с финансовой поддержкой.

    Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    14 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Зеленский обязал украинцев платить военный сбор три года после окончания конфликта
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении действия военного сбора на три года после окончания конфликта на Украине, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

    Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении действия военного сбора на три года после окончания конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Данные о подписании появились на официальном сайте украинского парламента.

    Как ранее сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, украинский парламент одобрил этот закон в рамках пакета требований Международного валютного фонда. Закон предусматривает сохранение военного сбора в размере 5% от начисленной заработной платы для всех граждан, кроме военных.

    Ранее, с 2014 года, ставка военного сбора на Украине составляла 1,5%. Однако с 30 ноября 2024 года был принят закон о повышении налогов, и военный сбор вырос до 5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября 2024 года Владимир Зеленский подписал закон об увеличении военного сбора с 1,5% до 5%.

    Ранее министерство финансов Украины планировало резкое повышение этого налога для покрытия возрастающих военных расходов.

    Газета New York Times предрекала украинскому лидеру столкновение с гневом населения из-за данной непопулярной меры.

    14 апреля 2026, 18:08 • Новости дня
    Geely объявил об отзыве почти 39 тыс. автомобилей в России

    Geely объявил об отзыве почти 39 тыс. автомобилей в России
    @ lya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Джили-Моторс» отзывает в России 38,913 тыс. кроссоверов Geely Atlas, сообщил Росстандарт.

    По информации с сайта ведомства, под отзыв попали автомобили, реализованные с 1 декабря 2023 года по настоящее время. Причиной стала вероятность попадания влаги и дорожных реагентов во внутреннюю часть датчика системы парковочного ассистента, что может вызвать его неисправность.

    Как уточняет Росстандарт, в некоторых случаях из-за использования предохранителя с неправильным номиналом защита цепи может не сработать при экстремальных условиях, таких как скопление снега с противогололедными реагентами. «Это может привести к перегреву (оплавлению) корпуса датчиков парковки и прилегающих компонентов бампера», – отмечается в сообщении.

    В рамках отзывной кампании на всех затронутых автомобилях бесплатно заменят предохранитель парковочного ассистента с номинала 10A на 5A, обновят программное обеспечение системы и проведут инспекцию работы парковочного ассистента. В компании пояснили, что отзыв распространяется на автомобили, произведенные с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года.

    Владельцев уведомят письмом или по телефону с просьбой прибыть в дилерский центр для бесплатного ремонта. Самостоятельно проверить, относится ли их машина к числу отзываемых, можно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

    В сентябре 2025 года «Джили-моторс» объявил об отзыве почти 18 тыс. Geely Emgrand в России.

    В декабре «АвтоВАЗ» отозвал для проверки 33,5 тыс. новых Lada Granta.

    15 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены

    Tекст: Катерина Туманова

    Санкции США в отношении российской нефти вновь введены после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные (11 и 12 апреля) позволила истечь сроку действия исключения из санкций.

    Американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу после окончания срока их временной отмены, сообщает Politico.

    Министерство финансов США отменило санкции в марте в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки.

    При этом издание признает, что российская нефть и без ослабления санкций все равно попадала на рынок.

    В начале апреля американская сторона заявляла, о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России.

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    14 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Мерц похвалил Зеленского за многолетний конфликт на Украине
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил одобрение Владимиру Зеленскому за то, что тот продолжает военные действия на Украине несмотря на значительные потери среди украинских военных.

    По словам Мерца, «за последние десятилетия ни одной европейской армии не удалось получить такой уровень боевой подготовки, как у украинских вооруженных сил», передает «Московский Комсомолец».

    Канцлер также выразил надежду, что Киев продолжит конфликт. «Это особенно выгодно для нас и для нашей безопасности», – заявил он.

    Ранее недовольство немцев работой Мерца достигло рекордных 70%.

    14 апреля 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин утвердил новых членов Общественной палаты России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новых членов Общественной палаты Российской Федерации.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «В соответствии с федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации» постановляю: утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц», – сказано в указе.

    Среди утвержденных в состав Общественной палаты – певица Диана Гурцкая, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом Василий Легойда, а также писатель Сергей Лукьяненко.

    В феврале Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты.

    14 апреля 2026, 14:59 • Новости дня
    Вучич заявил о начале совместного производства беспилотников Сербией и Израилем

    Tекст: Мария Иванова

    Белград договорился с израильскими партнерами об открытии нового завода по выпуску военных дронов, которым обе стороны будут владеть на паритетных началах.

    Президент Сербии Александр Вучич рассказал о планах совместного производства беспилотников с израильскими партнерами. Новое предприятие будет принадлежать сторонам в равных долях, передает РИА «Новости».

    «Мы не можем делать дроны так, как может Израиль. Горжусь тем, что будем производить вместе, 50% на 50%. Это показывает, что у нас будут лучшие дроны в этой части мира», – подчеркнул глава государства.

    Запуск крупной фабрики по сборке летательных аппаратов намечен на конец марта или начало апреля. Всего за два года Белград планирует получить до 80 тыс/ дронов-камикадзе как собственного, так и зарубежного производства.

    Местные оборонные предприятия продолжают активно разрабатывать ударные и разведывательные комплексы. Часть этих систем уже выпускается серийно и массово поступает на вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич анонсировал запуск крупного совместного производства высокотехнологичных беспилотников

    Власти страны в начале года сообщали, что направят на нужды обороны рекордные 2,65% ВВП.

    14 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    ФСБ в Крыму задержала шпионившего за Черноморским флотом агента СБУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Выявлен житель Крымского полуострова, который через мессенджер отправлял украинской стороне координаты объектов военного флота, сообщили в ФСБ.

    Мужчина 1993 года рождения сам вышел на связь с представителями Службы безопасности Украины, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Через Telegram подозреваемый по собственной инициативе передавал на подконтрольный СБУ электронный ресурс сведения об объектах Черноморского флота.

    Уголовное дело завели по статье о государственной измене. За совершение этого преступления мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Суд уже отправил фигуранта под стражу.

    В декабре 2024 года сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты за передачу украинской разведке данных о российской военной технике. В январе прошлого года силовики арестовали севастопольца за сбор сведений о подразделениях Черноморского флота.

    14 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.

    Лахадалия отметил, что эти соглашения позволят Индонезии увеличить запасы сырой нефти и получить доступ к сжиженному нефтяному газу, передает РИА «Новости».

    Переговоры стали продолжением контактов между президентом Индонезии Прабово Субианто и президентом России Владимиром Путиным.

    Как уточнили в министерстве, встреча была посвящена обсуждению долгосрочных поставок энергоносителей, развитию инфраструктуры хранения и переработки. В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество будет строиться как на уровне правительств, так и между компаниями, что обеспечит стабильность национальных энергетических резервов.

    Лахадалия особо отметил готовность российской стороны поддержать энергетическую безопасность Индонезии, включая поставки нефти и газа, а также развитие систем хранения. Он подчеркнул, что результаты переговоров подают позитивный сигнал для укрепления энергетической устойчивости страны на фоне нестабильной мировой ситуации.

    «Еще раз хочу сказать, что я доволен сегодняшними результатами – по поручению президента Прабово мы довели процесс до конца. И, с Божьей помощью, рассчитываем получить хорошие результаты», – заявил министр. Точные объемы поставок и детали сделки пока не раскрываются.

    Накануне министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Ранее Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве.

    14 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    Зеленский спустя четыре года подписал закон о наказании за антисемитизм
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Уголовное наказание за проявления антисемитизма теперь официально закреплено в украинском законодательстве, максимальный срок лишения свободы составит восемь лет.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за антисемитизм. В соответствии с новым документом, за антисемитские действия предусмотрен штраф до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет примерно 8,5 тыс. гривен или 14,8 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет, передают «Вести».

    Если подобное правонарушение совершено должностным лицом или сопровождается насилием, срок заключения увеличивается и может составить от двух до пяти лет. Для лиц, совершивших преступление группой, максимальное наказание составит до восьми лет лишения свободы.

    Законопроект об уголовной ответственности за проявления антисемитизма был принят Верховной Радой еще в феврале 2022 года. С того времени документ находился на подписи у Зеленского, и только сейчас был им утвержден.

    Глава киевского режима закрепил на законодательном уровне оскорбляющий иудеев термин «рашизм».

    14 апреля 2026, 12:38 • Новости дня
    ФСБ: Киев применяет ИИ и игровые платформы для вербовки молодежи

    ФСБ: Киев применяет ИИ и игровые платформы для вербовки молодежи
    @ Александр КазаковТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы активно используют ИИ и игровые онлайн-платформы для поиска и вовлечения российской молодежи в диверсионно-террористическую деятельность, заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.

    Украинские спецслужбы широко применяют современные технологии, включая искусственный интеллект, для поиска в интернете людей с радикальными взглядами, готовых совершать преступления за деньги, сказал Бортников, передает РИА «Новости».

    «Украинскими неонацистами широко применяются современные программные средства и искусственный интеллект для выявления интернет-пользователей, разделяющих радикальные взгляды и готовых за денежное вознаграждение совершать противоправные действия», – заявил Бортников.

    Противник не оставляет попыток вовлечь российскую молодежь в противоправную деятельность. Для вербовки молодых людей с целью совершения диверсий и терактов используются игровые онлайн-платформы и тематические сайты, предлагающие быстрый заработок.

    В НАК подчеркнули, что для борьбы с попытками вовлечения молодежи в террористическую деятельность необходимо активнее использовать отечественные социальные сети. Популярные у молодых людей российские информационные ресурсы должны стать важным инструментом противодействия вербовке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские спецслужбы привлекают российских подростков к террористической деятельности через сайты знакомств.

    14 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества
    @ publication.pravo.gov.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «В целях упорядочения официальных символов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранения и развития исторических традиций российского казачества постановляю: 1. Учредить герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества», – сказано в указе.

    Также Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага для Северо-Западного войскового казачьего общества.

    Ранее Путин отметил героизм казаков в зоне СВО.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации