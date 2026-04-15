Tекст: Катерина Туманова

«На данном участке фронта российские войска уничтожили иностранного наемника из Шри-Ланки главного сержанта ВСУ Хакуру Баддалаге Гедана Лахиру Кавинда Хатхурусингхе. По официальной информации, иностранец проходил службу в подразделении «контрдиверсионной борьбы» – заградительном отряде украинской армии», сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Они добавили, что наемник будет захоронен на территории Украины (Дубно, Ровненская область) и данная практика реализуется на протяжении последних лет. Это даже прописывается в контрактах большинства иностранцев.

Кроме того, за прошедшие сутки на Сумском направлении «Северяне» громили ВСУ в районах Бубликово, Соляников, Песчаного, Писаревки, Запселья, Бачевска и Малой Слободки.

В Шосткинском районе ведется зачистка приграничных лесных массивов, штурмовики продвинулись на расстояние до 250 м. В Сумском районе на 20 направлениях с боями продвинулись на расстояние до 600 м. На Краснопольском районе ожесточенные стрелковые бои продолжаются в районе села Новодмитровка, а штурмовые группы продвинулись до 400 метров.

На Харьковском направлении российские бойцы уничтожали живую силу и технику ВСУ в районах Липцов, Избицкого, Байрака, Нового Бурлука, сёл Землянки и Сосновый Бор.

На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на шести участках до 300 метров. Упорные бои продолжаются вблизи госграницы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка. На Великобурлукском направлении на трех участках продвижение составило до 400 метров.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области). Один военнослужащий 157 омбр ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

